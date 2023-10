Fitbit, Garmin, Oppo und Xiaomi zeigen geniale Smartwatches

So gibt es etwa ganz neu von Google den Fitness-Tracker Fitbit Charge 6 zu kaufen. Der Preis: knapp 160 Euro. Das neue, in drei Farben erhältliche Wearable macht es unter anderem möglich, die Herzfrequenz noch präziser als beim Vorgänger Fitbit Charge 5 zu messen. Auch das Steuern von YouTube Music sowie die Nutzung von Google Maps und der Google Wallet für kontaktloses Bezahlen sind jetzt neu direkt vom Gerät aus möglich. Nutzbar sind ferner unter anderem mehr als 40 Sportprofile, ein integrierter GPS-Empfänger und ein Schlaftracker. Für Frauen ist zudem ein Zyklus-Tracking verfügbar.

Fitbit Charge 6: Sportarmband gratis für Vorbesteller

Die Akkulaufzeit gibt Google mit bis zu sieben Tagen an. Die Bedienung des wasserdichten Trackers (5 ATM) erfolgt einerseits über den Touchscreen, ergänzend aber auch über eine neue haptische Seitentaste. Mit der zugehörigen EKG-App ist es möglich, den eigenen Herzrhythmus am Handgelenk auf Vorhofflimmern zu checken. Ganz neu ist auch gegeben, den Tracker Fitbit Charge 6 mit kompatiblen Fitness-Apps und -Geräten zu verbinden. Entsprechende Partner sind unter anderem iFit, NordicTrack, Peloton und Technogym. Bei einer Bestellung bis zum 11. Oktober ist ein Sportarmband im Wert von 30 Euro kostenlos inklusive.

Fitbit Charge 6

Neu von Garmin: vivoactive 5

Knapp 300 Euro kostet eine neue Smartwatch, die du jetzt von Garmin kaufen kannst: die vívoactive 5. Sie steht in vier Farben zur Verfügung, ist wasserdicht (5 ATM) und bietet ein 1,2 Zoll großes AMOLED-Farbdisplay (390 x 390 Pixel), das als Touchscreen nutzbar ist. Ergänzend dazu sind an der rechten Seite zwei Menütasten nutzbar. Die Akkulaufzeit gibt Garmin mit bis zu elf Tagen an, zahlreiche von Garmin bekannte Fitnessfunktionen sind ebenso Teil der Ausstattung wie 30 Sportprofile. Besonderheit: Auch ein spezieller Rollstuhlmodus für Rollstuhlfahrer ist integriert.

Garmin Vivoactive 5

Oppo Watch 4 Pro: Bisher nur in China verfügbar

Ein neues Smartwatch-Highlight mit mehr als 100 Sportprofilen, das bisher aber nur in China verfügbar ist, hat Oppo vorgestellt: die Oppo Watch 4 Pro. Sie bietet ein Gehäuse aus Edelstahl, eine Rückseite aus Keramik und ein 1,91 Zoll großes, leicht gekrümmtes AMOLED-Display (378 x 496 Pixel). Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei knapp einer Woche, wobei zwei Prozessoren in der Uhr ihre Arbeit verrichten. Dazu gesellen sich 2 GB RAM und 32 GB Speicherplatz. Wasserdichtigkeit (5 ATM) ist ebenso gegeben wie eSIM-Unterstützung. Mit der Uhr kannst du also auch losgelöst von einem Smartphone telefonieren oder Internetdienste nutzen. An der Seite kommt neben einer Menütaste eine drehbare Krone zum Einsatz. Der Preis: umgerechnet 310 Euro für das Modell mit Silikonarmband und 337 Euro für die Variante mit Lederarmband.

Oppo Watch 4 Pro

Xiaomi Smart Band 8 und Xiaomi Watch 2 Pro vorgestellt

Ausführlich vorgestellt haben wir dir übrigens auch schon zwei brandaktuelle Wearables-Neuheiten aus dem Hause Xiaomi. Ab sofort steht nämlich nicht nur die Smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro zur Verfügung, sondern auch das Xiaomi Smart Band 8. Während die Uhr knapp 270 Euro kostet, ist das Smart Band schon zu einem ungleich günstigeren Preis in Höhe von knapp 40 Euro erhältlich.

