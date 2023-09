Neue Smartwatches: Hier kommen die neuen Kassenschlager

Zu einem Preis von knapp 150 Euro und wahlweise in Gold oder Schwarz ist in Deutschland seit wenigen Wochen die Honor Watch 4 erhältlich. Anders als in China zwar ohne eSIM-Unterstützung, dafür aber mit integriertem GPS-Empfänger, Bluetooth-Anrufe-Funktion und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit. Der für die Bedienung wichtige AMOLED-Touchscreen misst 1,75 Zoll im diagonalen Durchmesser und bietet eine Auflösung von 450 x 390 Pixeln. Ergänzend dazu ist an der rechten Seite eine einzelne Menütaste zu finden. Kompatibel ist die Smartwatch mit allen Android-Smartphones (mindestens Android 9.0) und iPhones (mindestens iOS 11.0), zudem ist sie wasserdicht (5 ATM).

Honor Watch 4

Amazfit Cheetah Square: Jetzt wird’s eckig

Ebenfalls eine neue Smartwatch bietet ab sofort Zepp Health in Form der Amazfit Cheetah Square an. Nachdem vor einigen Wochen bereits die Amazfit Cheetah und die Amazfit Cheetah Pro mit runden Bildschirmen das Licht der Welt erblickten, geht es jetzt mit der Square-Variante weiter. Der rechteckige AMOLED-Touchscreen dieser Uhr ist 1,75 Zoll groß (450 x 390 Pixel), die Uhr ist wasserfest (5 ATM) und ergänzend stehen drei Tasten inklusive einer Navigationskrone bereit. Die durchschnittliche Akkulaufzeit liegt laut Herstellerangaben bei acht Tagen. Auch diese Smartwatch ist mit Android-Handys (Android 7.0 oder höher) und iPhones (iOS 12 oder höher) kompatibel. Der Preis: knapp 230 Euro.

Amazfit Cheetah Square

Amazfit Bip 5: Riesiges Display für Preisbewusste

Deutlich einfacher ist die ebenfalls neue Amazfit Bip 5 gehalten. Hier kommt an der Seite nur eine Taste als Ergänzung für die Bedienung über den Touchscreen zum Einsatz. Der Bildschirm ist zwar größer (1,91 Zoll) als beim oben genannten Cheetah-Modell, bietet aber eine etwas schwächere Auflösung (380 x 320 Pixel). Zudem handelt es sich nicht um einen AMOLED-Bildschirm, sondern ein TFT-Panel. Wasserdicht ist die Uhr nur vorübergehend (IP68 / Spritzwasserschutz), die Akkulaufzeit liegt bei bis zu zehn Tagen. Wer ein iPhone nutzt, sollte zudem wissen, dass eine Kompatibilität mit dem Smartphone mindestens iOS 14 voraussetzt. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für die Amazfit Bip 5 liegt bei knapp 90 Euro.

Amazfit Bip 5

ICE smart one: Ice Watch mit smarten Funktionen

Neu erhältlich ist seit wenigen Wochen auch eine Smartwatch aus der Familie der Ice-Watches. Die ICE smart one ist IP68-zertifiziert, bietet ein 1,85 Zoll großes Display und verschiedene Sportfunktionen. Wie bei allen gängigen Smartwatches werden natürlich auch Benachrichtigungen vom Smartphone auf die Uhr gespiegelt, es ist ein Herzfrequenzsensor und ein Schlaftracker an Bord. Sogar eine Blutdruckmessung stellt der Hersteller in Aussicht. Die Genauigkeit dürfte sich bei einem Gerätepreis in Höhe von knapp 100 Euro aber in Grenzen halten.

Ice Watch Ice Smart One

Hama Smartwatch 8900: Schlicht und edel für wenig Geld

Schlicht und mit einem runden Display präsentiert sich die neue Hama Smartwatch 8900. Mit integriertem GPS-Empfänger und einem wahlweise 1,3 Zoll oder 1,43 Zoll großen Display richtet sie sich an Smartwatch-Einsteiger, die auf ein hochwertiges Design zu einem erschwinglichen Preis in Höhe von knapp 170 Euro setzen möchten. Weitere Extras sind neben zwei Menütasten an der rechten Seite unter anderem ein integrierter Höhenmesser und die Möglichkeit, am Handgelenk telefonieren zu können, wenn die Uhr mit einem Smartphone gekoppelt ist.

Hama Smartwatch 8900

Huawei Watch GT4: „Fashion Forward“

In gleich sieben verschiedenen Farbvarianten ist ab sofort die neue Huawei Watch GT 4 erhältlich. Die Preise liegen je nach gewählter Variante zwischen 249 und 399 Euro. Käufer haben die Wahl zwischen Modellen mit 46 Millimeter großem Gehäuse und einer kleineren Ausführung, deren Gehäuse nur 41 Millimeter groß ist. Bei einer Bestellung bis zum 15. Oktober 2023 gibt es die Huawei FreeBuds SE 2 kostenlos dazu. Du möchtest mehr erfahren? Wir haben die Huawei Watch GT4 im Test schon jetzt umfangreich auf die Probe gestellt.

Samsung-Smartwatches im Test

Auch die neuen Smartwatches von Samsung haben wir bereits umfangreich testen können. Während die Samsung Galaxy Watch 6 mit einem klassischen Design punkten möchte, überzeugt die Samsung Galaxy Watch 6 Classic mit einer drehbaren Lünette, die in so manchen Situationen eine noch einfachere Bedienung erlaubt – aber einen entsprechenden Aufpreis kostet.

Neue Apple Watches im Anflug

Ab dem 22. September kannst du dir zudem neue Smartwatches von Apple zulegen. Denn neben den neuen iPhone-15-Modellen hat Apple am vergangenen Dienstag auch die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 vorgestellt. Apple verspricht bei der Apple Watch Series 9 nicht nur mehr Leistung und hellere Displays, sondern auch mehr Nachhaltigkeit. Auch das neue Top-Modell, die Apple Watch Ultra 2, wird dank eines neuen Prozessors leistungsfähiger und mit einem optimierten Touchscreen ausgestattet.

