Huawei Watch GT 4: Die Undercover-Smartwatch

Die Huawei Watch GT 4 ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Diese unterscheiden sich jedoch nicht nur in Größe, sondern auch im Design voneinander. Während das 46-Millimeter-Modell einen maskulineren Look besitzt, soll die kleinere 41-Millimeter-Variante einen eher femininen Style ansprechen. Beide Uhren sind absolut hochwertig verarbeitet und kommen mit unterschiedlichen Armband-Stilen und Materialien daher.

Huawei Watch GT 4 (46 Millimeter)

Die größere 46-Millimeter-Version der Huawei Watch GT 4 besitzt ein matt gebürstetes Gehäuse aus Edelstahl. Charakteristisch ist das angedeutet, achteckige Design, welches bei vielen Luxus-Uhren zu finden ist. Die Armbänder sind zwar grundsätzlich recht einfach austauschbar, jedoch bilden Uhr und Armband wie bei klassischen Luxusuhren eine Einheit. Auf ein schier unbegrenztes Angebot an Wechselarmbändern für jeden Anlass, wie etwa bei der Apple Watch, verzichtet Huawei.

Stattdessen passt Huawei sogar den Look der Uhr an das entsprechende Armband an. Heißt, Farbe des Edelstahl-Gehäuses und der Lünette sind auf das jeweilige Armband abgestimmt. Den sportlichsten Look bekommst du mit der dunkelgrauen Uhr zusammen mit einem schwarzen Sportarmband aus synthetischem Gummi. Soll es etwas eleganter, aber dennoch gut für sportliche Aktivitäten geeignet sein, bietet sich die Green-Edition an. Hier bekommst du ein grünes Sportarmband mit einer gewebten Nylon-Struktur außen und synthetischem Gummi auf der Innenseite. Die Lünette der ansonsten silberfarbenen Uhr ist hier in einem passenden Grün gehalten.

Die sportlichen Modelle der Huawei Watch GT 4 46mm

Klassisch und elegant kommt hingegen die Brown-Edition daher. Diese kombiniert ein braunes Lederarmband mit einer zeitlos silberfarbenen Uhr mit schwarzer Lünette. Einen Hauch Luxus bietet die Grey-Edition mit ihrem hellgrau-silbernen Gliederarmband aus Edelstahl sowie einem farblich passenden Uhrengehäuse.

Die klassischen Modelle der Huawei Watch GT 4 46mm

Huawei Watch GT 4 (41 Millimeter)

Einen gänzlich anderen Look bietet die kleinere 41-Millimeter-Version der Huawei Watch GT 4. Das runde Display ist hier in einen schmalen, goldfarbenen Rahmen eingelassen. Der schlanke Look wird durch die leicht hervorstehenden Verschlüsse für die Armbänder noch verstärkt. Auf ein Sportarmbänder verzichtet Huawei bei der kleineren Version. Stattdessen gibt es zwei komplett goldene Varianten. Eine mit weißem Lederarmband und eine mit einem goldenen Milanaise-Loop mit doppeltem Magnet-Verschluss. Das dritte Modell kombiniert hingegen Silber und Gold. Dabei behält man den goldenen Rahmen bei, fertigt das restliche Gehäuse hingegen in Silber. Passend dazu ist das silberfarbene Gliederarmband ebenfalls mit goldenen Akzenten ausgestattet.

Alle Modelle der Huawei Watch GT 4 in 41mm

Display und Verarbeitung

Beiden Uhren sieht man an, dass Huawei bei der Watch GT 4 großen Wert auf die Optik und das Design legt. So sehen die Uhren nicht nur super edel aus, sondern hinterlassen einen absolut hochwertigen Eindruck. Dasselbe gilt auch für das Display. Hier verbaut Huawei ein 1,32 beziehungsweise 1,43 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln. Damit kommen beide Modelle auf eine Pixeldichte von über 300 ppi und sind damit gestochen scharf. Auch die Helligkeit ist hoch, sodass sich die Huawei Watch GT 4 auch bei direktem Sonnenlicht gut ablesen lässt.

Auch bei Sonnenlicht gut ablesbar: Das Display der Huawei Watch GT 4

Software

Kommen wir von der tadellosen Hardware zur Software. Hier setzt Huawei auf das eigene Harmony OS sowie die eigene Huawei Health App auf dem Smartphone. Da diese App nicht im Google Play Store zu haben ist, ist die Installation nicht ganz einfach. Zuerst musst du die APK-Datei aus dem Internet herunterladen und anschließend die Installation von Apps außerhalb des Play Stores erlauben, ehe du die App installieren kannst. Das klingt aber komplizierter, als es ist und der ganze Prozess ist in zwei Minuten erledigt.

Anschließend musst du dich mit einem Huawei-Konto anmelden und der App die benötigten Berechtigungen einräumen, damit die Uhr etwa auch deine Benachrichtigungen anzeigen kann. Bei den meisten Punkten schickt dich die Huawei Health App direkt zur richtigen Stelle in den Einstellungen deines Smartphones. Nur bei manchen Funktionen, etwa dem Ausschalten der Akku-Optimierung, mussten wir uns auf dem Samsung Galaxy S23 Ultra selbst durchklicken.

Huawei Watch GT 4 mit Edelstahl-Gliederarmband

Die Oberfläche der Huawei Watch GT 4 ist übersichtlich gestaltet und einfach zu bedienen. An der ein oder anderen Stelle ruckelt es jedoch mal bei der Bedienung. Immer wieder wird die Wisch-Geste zum Zurückgehen nicht erkannt und auch das Scrollen mit der digitalen Krone könnte runder laufen. Wir haben die Uhr jedoch vor Release mit Beta-Software getestet. Hier wird Huawei bis zum offiziellen Release mit Sicherheit noch nachbessern.

Auch stört uns, dass einige Optionen nur in der App und andere nur auf der Uhr selbst zu finden sind. Hier wäre es einfacherer, wenn der Kunde alle Einstellungen sowohl am Handy als auch direkt auf der Uhr treffen könnte. Auch das ließe sich mit zukünftigen Softwareupdates beheben. Und diese scheinen regelmäßig anzukommen. Während unseres Testzeitraums konnten wir zwei Updates einspielen, was schnell und einfach funktioniert hat. Hier bin ich von der Apple Watch andere Strapazen gewohnt.

Apps und Watchfaces

Die mitgelieferten Ziffernblätter sind aufwendig gestaltet und in unzähligen Stielen vorhanden. Egal, ob du Liebhaber von klassischen Uhren bist, ein sportliches Watchface möchtest oder es modern-stylish sein soll. In dem Store mit über 25.000 Ziffernblätter ist für jeden etwas dabei.

Auch für Apps ist ein Store vorhanden. Hier ist die Auswahl jedoch geringer. Häufig stammen die vorhandenen Anwendungen von Drittanbietern. So gibt es beispielsweise keine offizielle Spotify-App, wohl aber eine Adaption eines Drittanbieters. Ebenfalls fehlt die Möglichkeit, mit der Uhr mobil zu bezahlen. Das Feature ist zwar grundsätzlich vorhanden, jedoch in Deutschland nicht freigeschaltet. Auch einen Sprachassistenten gibt es nur, wenn man die Uhr mit einem Huawei-Telefon koppelt.

Sport und Gesundheit

Die Huawei Watch GT 4 hat etliche Sensoren zum Aufzeichnen von Sport und der allgemeinen Gesundheit an Bord. So kannst du nicht nur dauerhaft deinen Herzschlag und die Blutsauerstoffsättigung tracken, sondern auch einen Kalorienzähler, Schlaftracking und einen Zyklustracker verwenden.

Um zur täglichen Bewegung zu motivieren, hat Huawei die Health-Kleeblätter erfunden. Diese tracken jeden Tag Schlaf, Schritte und Stimmung und zeigen den Fortschritt übersichtlich an. In unseren Augen eine wirklich gelungene Darstellung und mal etwas anderes, als die üblichen Fitness-Ringe bei jeder anderen Smartwatch.

Optional kannst du auf der Huawei Watch GT 4 jedoch auch zu der klassischen Ringe-Ansicht wechseln und so selbst entscheiden, welche Ansicht dir lieber ist. Auch die virtuellen Medaillen, welche man für das Erreichen von Fitness-Zielen erhalten kann, hat man von der Apple Watch übernommen.

In Huaweis Trainings-App finden sich über 100 verschiedene Sportarten, welche die Uhr aufzeichnen kann. Im Test haben wir keine einzige Sportart vermisst. Sogar Exoten wie verschiedene Tanzrichtungen oder sogar eSports sind an Bord. Und falls du doch etwas vermisst, kannst du dir mit der Funktion „Sonstiges Training“ behelfen. Wir haben die Huawei Watch GT 4 mit Wandern, Laufen und Badminton ausprobiert und das Tracking funktionierte stets einwandfrei. Die angezeigte Herzfrequenz unterschied sich nie um mehr als zwei Schläge pro Minute von der Apple Watch und auch die aufgezeichneten Strecken und verbrauchten Kalorien waren am Ende beinahe identisch.

Besonderen Wert legt Huawei bei der Watch GT 4 auf die diversen Lauftrainings. Hier kann die Smartwatch mit extrem vielen Funktionen glänzen. So steht ein Metronom zur Verfügung und ein Sprachcoach kann dich während des Laufens mit aktuellen Informationen versorgen, ohne dass du auf die Uhr schauen musst. Überdies kannst du auch genau einstellen, welche Informationen die Uhr beim Rennen anzeigen soll. Ein besonders motivierendes Feature ist der AI-Gegner. Hierbei kannst du gegen einen virtuellen Gegner antreten und auf der Uhr sehen, wie weit du vorn liegst oder wie hoch dein Rückstand ist. Gerade wenn man immer auf denselben Routen Laufen geht eine spannende Abwechslung beim Training.

Erstklassige Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit unterscheidet sich stark, je nachdem für welche Größe der Uhr du dich entscheidest und welche Funktionen du aktivierst. Während die kleine 41mm Uhr 7 Tage durchhalten soll, kommt das größere Modell auf eine Laufzeit von 14 Tagen. Dauerhafte Gesundheitsüberwachung und insbesondere das Aktivieren des Always-On-Displays verringern die Laufzeit. Wie unsere ersten Eindrücke nach zwei Wochen mit der Uhr zeigen, sind diese Herstellerangaben valide und können auch im Alltag vom Nutzer erreicht werden. Mit aktivierter SpO2-Messung und Always-On-Display verbraucht unsere Uhr rund 8-10 Prozent Akku pro Tag. Während Trainings etwas mehr.

Huawei Watch GT 4

Für wen ist die Huawei Watch GT 4 empfehlenswert?

Die Huawei Watch GT 4 schafft es besser, als jede andere Smartwatch auf dem Markt wie eine klassische Uhr auszusehen. Während Apple mit dem eckigen Design, modernen Watchfaces und einer schier unendlichen Menge an Wechselarmbändern eine Zielgruppe anspricht, die häufig vorher keine Uhr getragen hat, versucht Huawei echte Uhren-Liebhaber von einer Smartwatch zu überzeugen.

Die Huawei Watch GT 4 ist ein stylishes Accessoire und erst auf den zweiten Blick überhaupt als Smartwatch zu erkennen. Sowohl das Design der Uhr als auch die angebotenen Watchfaces sind klassischen Luxus-Uhren nachempfunden und machen einen sehr hochwertigen Eindruck.

Größte Schwäche der Uhr ist hingegen die Software und die vergleichsweise geringe Anzahl an Apps und Funktionen, abseits von Fitness und Gesundheit. Hier fehlt Huawei schlichtweg das große App-Angebot, welches die Apple Watch und mit Abzügen auch Smartwatches mit Googles Wear OS zu bieten haben. Auch ist kein Sprachassistent vorhanden und kein mobiles Bezahlen möglich.

Überzeugen kann die Huawei Watch GT 4 hingegen wieder bei Sport und Gesundheit. So kann die Smartwatch alle denkbaren Gesundheitsparameter überwachen und jede erdenkliche Sportart aufzeichnen. Auch die Genauigkeit der aufgezeichneten Daten ist in unserem Test erstklassig und auf einem Niveau mit der Apple Watch und den Garmin-Uhren. Bei der Akkulaufzeit hat Huawei klar die Nase vorn und hält um ein Vielfaches länger durch als Apples Smartwatches.

Preise und Verfügbarkeit

Die Preise der Huawei Watch GT 4 unterscheiden sich je nach gewähltem Armband und beginnen bei 249 Euro für das Sport-Armband der 46mm Version und das Lederarmband der 41mm Version. Alle Varianten sind ab sofort auf der Webseite von Huawei verfügbar:

41mm mit weißem Lederarmband für 249 Euro

41mm mit Milanese-Armband für 299 Euro

41mm mit Silber-Goldenem Edelstahl-Armband für 399 Euro

46mm mit schwarzem Sportarmband für 249 Euro

46mm mit grünem Nylon-Armband für 269 Euro

46mm mit braunem Lederarmband für 269 Euro

46mm mit Edelstahl-Gliederarmband für 349 Euro