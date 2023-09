Das ist Xiaomi’s erste, echte Smartwatch

Bisherige Smartwatches von Xiaomi sahen zwar aus wie eine Uhr, waren jedoch nur Fitness-Tracker in Smartwatch-Optik. So fehlten wichtige Funktionen, wie etwa die Möglichkeit, eigene Apps auf die Uhr zu laden. Mit der neuen Xiaomi Watch 2 Pro ändert sich dies. Erstmals setzt der Hersteller auf das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS von Google. Dir steht also der Google Play Store mit unzähligen für Smartwatches angepassten Apps zur Verfügung.

Xiaomi Watch 2 Pro vorgestellt

Die Xiaomi Watch 2 Pro kommt in einem Edelstahl-Gehäuse in klassischer Uhren-Optik daher. Beim Kauf kannst du zwischen einem schwarzen Modell mit Kautschuk-Armband und einem silberfarbenen Modell mit Lederarmband wählen. Weitere Armband-Styles sind separat erhältlich. Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt via Bluetooth. Auf Wunsch ist die Uhr jedoch mit eSIM– und LTE-Support zu haben. So kannst du die Xiaomi Watch 2 Pro auch unabhängig vom Smartphone verwenden.

Das Display der Uhr misst 1,43 Zoll und setzt auf ein AMOLED-Panel. Im Inneren kommt ein Snapdragon W5+ Gen 1 Prozessor zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um Qualcomms aktuellsten Smartwatch-Prozessor. Die Xiaomi Watch 2 Pro bietet alle gängigen Funktionen einer vollwertigen Smartwatch. Dazu gehören Sport-Tracking, Blutsauerstoff-Messung, Herzfrequenz-Messung, Schlafaufzeichnung, Blutdruck-Messung, Kompass und Luftdruck. Auch sind gängigen Apps wie Google Maps, Google Pay und der Play Store an Bord.

Xiaomi Watch 2 Pro in beiden Farben

Die neue Xiaomi Watch 2 Pro ist ab sofort für 269 Euro erhältlich. Die LTE-Version kostet 329 Euro.

Xiaomi Band 8: neuer Verschluss und viele Bänder

Mit dem Smart Band 8 legt Xiaomi einen Klassiker neu auf. Größte Neuerung in diesem Jahr ist der verbesserte Verschluss. So erhält der Fitness-Tracker erstmals einen Uhren-artigen Verschluss zum schnellen Wechseln von Armbändern. Da das Band 8 so erstmals nicht komplett im Armband verschwindet, legt der Hersteller mehr Wert auf das Design und stattet den Fitnesstracker mit einem metallisch anmutenden Rahmen in Schwarz oder Gold aus.

Das Xiaomi Band 8 mit neuem Armband-Verschluss

Ein neuer Prozessor sorgt für mehr Leistung – die restlichen technischen Daten und verbauten Sensoren sind weitestgehend unverändert. Verbessert hat man hingegen die Akkulaufzeit. So hält das Band bei ausgeschaltetem Display nun 16 (statt zuvor 14) Stunden durch und ist mit einer Ladedauer von 60 Minuten doppelt so schnell geladen.

Bei den Armbändern gibt es eine große Auswahl direkt beim Hersteller. Neben dem normalen Kunststoff-Armband bietet Xiaomi ein Nylon-Band, eine Edelstahl-Kettenarmband sowie mehrere Leder-Armbänder an. Auch einen Anhänger für den Hals oder ein Running Clip für die Befestigung am Schuh sind vorhanden.

Xiaomi Band 8 mit dem neuen Nylon-Armbändern

Das neue Xiaomi Band 8 ist ab sofort für 39,90 Euro mit Kunststoff-Armband erhältlich. In Xiaomis Online-Store kannst du die Wechsel-Armbänder auch einzeln erwerben.

