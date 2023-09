Neue Xiaomi-Handys: Endlich wieder echte Flaggschiff-Killer

Das Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro unterscheiden sich nur durch den Prozessor und wenige Details voneinander. Beide Smartphones sind 6,67 Zoll groß und kommen in einem kantigen Design mit leicht abgerundeter Rückseite auf den Markt. Diese ist aus mattem Glas in Schwarz oder Grün gefertigt. Das Pro-Modell gibt es exklusiv zusätzlich noch in Blau mit Kunstleder-Optik. Erstmals sind auch die preiswerten Smartphones von Xiaomi nach dem IP68-Standard wasserdicht.

Display & Performance

Das Xiaomi 13T (Pro) verfügt über einen 6,67 Zoll großen AMOLED-Display mit 144 Hertz Bildwiederholrate und einer 1,5K-Auflösung. Dadurch sind die Smartphones etwas schärfer als Full-HD und kommen auf eine Pixeldichte von 446 ppi. Zudem verspricht Xiaomi eine Helligkeit von 1.200 Nits sowie kurzfristig 2.600 Nits für die Darstellung von HDR10+ Inhalten.

Beim Prozessor verbaut Xiaomi bei beiden Modellen die aktuellste Generation von MediaTek. Im normalen Modell steckt der Dimensity 8200 Ultra. Dieser liegt leistungstechnisch auf dem Snapdragon 8 Gen 1 vom Vorjahr. Somit dürfte die Leistung mit den 2022er-Flaggschiffen Samsung Galaxy S22 Ultra oder Xiaomi 12 Pro vergleichbar sein. Der Dimensity 9200+ im Xiaomi 13T Pro kann es hingegen mit dem aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 und somit mit aktuellen Flaggschiff-Smartphones wie dem Galaxy S23 Ultra oder Xiaomi 13 Pro aufnehmen.

Xiaomi 13T (Pro): identische Kamera-Ausstattung

Beim Xiaomi 13T (Pro) verabschiedet sich der Hersteller von den 200-Megapixel-Experimenten der Vorjahre. Stattdessen verbaut man – wie auch bei den deutlich teureren Flaggschiff-Smartphones – neue Sensoren mit 50 Megapixeln. Folgende Ausstattung bieten die Modelle:

50 Megapixel Hauptkamera (f/1,9) mit OIS

50 Megapixel Telekamera (f/1,9) mit 2x-Zoom

12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera (f/2,2)

20 Megapixel Frontkamera (f/2,2)

Insbesondere die Fotos der Hauptkamera sollten damit ein deutliches Upgrade bekommen und mit den Fotos der teureren High-End-Smartphones vergleichbar sein. Bei den weiteren Linsen spart man jedoch die optische Bildstabilisierung und bietet eine abgespeckte Ultraweitwinkel-Kamera. Nicht gespart hat Xiaomi hingegen die Leica-Kooperation. Beide Smartphones kommen mit dem Leica-Branding auf dem Kamera-Modul und bieten die Leica-Fotografiestile in der Kamera-Software.

Akkulaufzeit und Ladedauer

Beide Smartphones bieten einen 5.000 mAh großen Energiespeicher, welcher via USB-C-Port aufgeladen wird. Kabelloses Laden ist nicht vorgesehen. Unterschiede gibt es bei der Ladegeschwindigkeit. Das Xiaomi 13T kann mit bis zu 67 Watt in rund 42 Minuten aufgeladen werden. Das Xiaomi 13T Pro hingegen mit bis zu 120 Watt in 19 Minuten. Bei der Akkulaufzeit soll es keine Unterschiede geben.

Xiaomi 13T Serie: Preise und Vorbesteller-Aktion

Mit der Xiaomi 13T Serie macht Xiaomi seine Flaggschiff-Killer deutlich attraktiver. Besonders viel erhoffen wir uns von dem Kamera-Upgrade, welches beide Smartphones gleichermaßen erhalten haben. Zudem gibt es endlich eine Update-Garantie über drei große Updates (Android 14, 15 und 16) sowie Sicherheitsupdates für 5 Jahre. Wie regelmäßig man diese ausliefert, muss Xiaomi jedoch noch beweisen.

Folgende Speicher-Varianten sind verfügbar:

→ Aktion zum Marktstart: Bis zum 11. Oktober gibt’s für alle Besteller des Pro-Modells (ab der 512-GB-Version) ein Redmi Pad gratis dazu. Außerdem winken 120 Euro Ankauf-Prämie für dein Altgerät zuzüglich des Altgeräte-Wertes. Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat an Tablets reicht.

