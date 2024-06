Apple: Das kommt auf Nutzer von iPad, Watch und Mac in den nächsten Monaten zu

Das iPhone ist Apples wichtigstes Produkt. Damit steht mit iOS 18 auch das Betriebssystem für das Smartphone ganz oben auf der Prioritätenliste. Es gibt aber noch viele andere Nutzer, die mehr als nur ein iPhone von Apple besitzen. Genau diese Anwender, die einen Mac, iPad oder Apple Watch im Alltag einsetzen, dürfen sich ebenfalls über diverse nützliche Neuheiten freuen. In einigen Fällen ist es auch ein Zusammenspiel mit dem Apple-Smartphone, das diese Features so gut macht. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen, die dich in den kommenden Monaten erwarten.

watchOS 11 mit noch mehr Fitness und Gesundheit

Besitzer einer Apple Watch sind auch zwangsweise iPhone-Nutzer. Daran ändert sich leider mit watchOS 11 nichts. Was sich jedoch ändert, sind die Fitness- und Gesundheits-Features der Smartwatch. So erlaubt dir der Trainer am Handgelenk endlich mal einen Tag, eine Woche oder einen Monat zu pausieren. Nützlich, wenn man zum Beispiel wegen Krankheit die „Siegesserie“ nicht aufgeben will.

Außerdem kannst du jetzt auch tagesgenau bestimmen, welche Ziele du an welchem Tag verfolgst. Ist etwa Sonntag dein Ruhetag, kannst du das Bewegungsziel auf der Apple Watch entsprechend reduzieren.

Eine völlig neue App ist Vitalzeichen. Apple führt hier wichtige gesammelte Gesundheitsdaten an einer Stelle zusammen. In der App siehst du diese Daten in einer Wochenübersicht. Sollte sich hier ein Ausreißer zeigen, wirst du darüber informiert. Das soll dich darauf aufmerksam machen, dass du genauer auf deinen Körper aufpassen solltest. Die Vitalzeichen sind auch in der Health-App auf iPad und iPhone abrufbar.

Die wichtigsten Neuheiten in watchOS 11

Apple hat seiner Smartwatch in watchOS 11 außerdem eine integrierte Übersetzungs-App spendiert. Du kannst Sprachen direkt auf die Watch laden und diese dann offline nutzen. Das funktioniert entweder via Text oder Sprachein- und -ausgabe.

AirPods: Kopfschütteln und Sprachisolation

Für Besitzer der aktuellen AirPods Pro hat Apple vor allem zwei nützliche Neuheiten vorgestellt. So kannst du in Zukunft zum Beispiel eingehende Anrufe mit einem Kopfschütteln oder -nicken ablehnen beziehungsweise akzeptieren. Eine verbale Antwort ist also nicht mehr nötig.

Des Weiteren hat Apple die Stimmisolation jetzt in die AirPods Pro integriert. Ein ähnliches Feature war bereits zuvor in Mac, iPhone und iPad vorhanden. Die neue Variante in den Kopfhörern soll auf diesem aufbauen. Wie der Name nahelegt, soll die Qualität deiner Stimme damit verbessert werden. Störende Hintergrundgeräusche sollen gleichzeitig dank maschinellem Lernen reduziert werden.

iPadOS 18: Apple bringt mehr als nur einen Taschenrechner aufs Tablet

Eine der eindrucksvollsten Neuheiten in iPadOS 18 ist der Taschenrechner sowie die damit verbundenen „Math Notes“. Bewaffnet mit Tablet und Apple Pencil kannst du damit in Zukunft ganze Formeln auf das Display kritzeln und diese vom iPad lösen lassen.

Dabei darfst du auch beliebige Variablen einsetzen. Änderst du eine von diesen, wird vollautomatisch das Ergebnis der Gleichung angepasst. Du kannst auch Graphen einfügen, die sich dynamisch an die Eingaben anpassen.

Math Notes erweitern den Taschenrechner in iPadOS 18

Apropos Stifteingabe: Das Apple-Tablet wird mit iPadOS 18 in Zukunft in der Lage sein, deine Handschrift zu erkennen und nachzustellen. Gleichzeitig verspricht man, dass die Texte in Echtzeit angepasst werden, um sie lesbarer zu machen.

Für diejenigen unter euch, die der technische Support für eure Familie sind, hat Apple ebenfalls gute Nachrichten. Mittels SharePlay kann jetzt auf dem Tablet der gesamte Bildschirm freigegeben werden. Du kannst auch darum bitten, ein iPad vollständig aus der Ferne zu steuern.

macOS Sequoia arbeitet noch enger mit dem iPhone zusammen

Die größte Neuheit in macOS Sequoia ist die Möglichkeit, dein iPhone direkt vom Mac aus zu bedienen. Verbindest du dich mit deinem Smartphone, siehst du den Homescreen und kannst alle Apps wie auf dem Gerät nutzen.

Der Clou dabei: Das iPhone selbst bleibt gesperrt. Andere Nutzer sehen nicht, was auf dem Handy passiert. Auch ein möglicherweise aktiver StandBy-Modus bleibt erhalten. Wenn du Inhalte vom Mac aufs iPhone bringen willst, gelingt dies ganz einfach per Drag-and-drop.

In macOS Sequoia kannst du dein iPhone aus der Ferne steuern

Viele der Neuheiten für iPhone oder iPad gelten auch für den Mac. Dazu gehören etwa die Features in der Nachrichten-App oder Karten in iOS 18. Aber auch die AI-Funktionen in Apple Intelligence werden Teil von macOS Sequoia sein – sofern dein Mac kompatibel ist.

Apple bringt Vision Pro nach Deutschland

Apple-Fans, die es bislang noch nicht in die USA geschafft haben, um eine Vision Pro zu ergattern, können in Zukunft auf diesen Flug verzichten. Der iPhone-Hersteller kündigte endlich an, wann das Headset offiziell in Deutschland erhältlich sein wird.

Die Vorbestellungen beginnen in Deutschland am Freitag, den 28. Juni. Die Verfügbarkeit folgt am Freitag, den 12. Juli. Der Preis hat es wie erwartet in sich: Du musst mindestens 3.999 Euro für die Vision Pro ausgeben. Hinzu kommen möglicherweise Kosten für Brillenträger. Apple verlangt für die Zeiss-Gläser zwischen 115 und 169 Euro.