Smartwatches: Suunto, Polar und Garmin mit gloriosen Neuheiten

So startet in Kürze der Verkauf der neuen, 83 Gramm schweren Smartwatch Suunto Race. Sie bietet nicht nur 95 Sportmodi, sondern laut Angaben des Herstellers auch bis zu 26 Tage Akkulaufzeit. Dabei setzt die speziell für Outdoor-Sportler entwickelte Uhr mit integriertem GPS-Empfänger auf einen 1,43 Zoll großen AMOLED-Touchscreen (Auflösung: 466 x 466 Pixel) und eine digitale Krone, um besonders schnell durch lange Menüs scrollen zu können. Für Sportler wichtig: Die Uhr kann nicht nur den Puls tracken, sondern auch die Herzfrequenzvariabilität (HRV). Auf diese Weise kann sie ihrem Träger Feedback dazu geben, ob die Trainingsbelastung auf einem gesunden Level erfolgt; Anzeige des Erholungsstatus inklusive.

Suunto Race: Offline-Karten vorinstalliert

Stark: Auch offline kannst du bei Bedarf auf Kartenmaterial zurückgreifen, das sich auf der Uhr laden lässt. So ist ausgeschlossen, dass du dich auf abgelegenen Pfaden verläufst. Das Gehäuse der Uhr besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid (Kunststoff), die Lünette aus Edelstahl und beim Displayschutz setzt Suunto auf robustes Saphirkristallglas. Natürlich kannst du die Suunto Race auch im Wasser nutzen. Sie ist nämlich bis zu 100 Meter wasserdicht, verspricht der Hersteller. Eine reibungslose Nutzung soll auch bei -20 Grad Celsius respektive +55 Grad Celsius noch problemlos möglich sein.

Suunto Race Titanium

Das alles hat seinen Preis. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) der Suunto Race liegt bei 449 Euro. Du kannst dich für 549 Euro aber auch für ein Titanium-Modell entscheiden. Dann ist die Lünette nicht aus Edelstahl, sondern aus Titan gefertigt; was das Gewicht auf 69 Gramm reduziert.

Polar Vantage V3: Sportuhr mit EKG-Funktion

Etwas schlichter ist die neue Polar Vantage V3 gehalten. Das hängt primär damit zusammen, dass die Lünette etwas schmaler ausfällt. Das AMOLED-Display ist bei dieser 57 Gramm leichten Smartwatch 1,39 Zoll groß, bietet eine Auflösung von 454 x 454 Pixeln und einen integrierten Helligkeitssensor. Gehäuse und Lünette sind aus Aluminium gefertigt, das Display wird mit Gorilla Glass 3 vor etwaigen Beschädigungen geschützt. Die Akkulaufzeit: bis zu zwölf Tage.

Polar Vantage V3

Dass es mit der Polar Vantage V3 möglich ist, Puls und Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) zu messen, versteht sich fast von selbst. Es ist aber auch ein Hauttemperatursensor verbaut und es besteht die Möglichkeit, ein Elektrokardiogramm (EKG) des Herzens zu erstellen. Dual-GPS (L1 und L5-Satellitensignale) und Offline-Karten zum Herunterladen runden das Angebot dieser bis zu 50 Meter wasserdichten Sportuhr mit verbesserten Schwimmmetriken ab. Die Anzahl der nutzbaren Sportprofile gibt Polar mit über 150 an. Der Preis: 599,90 Euro; verfügbar in drei Farben.

Black Shark S1: Einsteiger-Smartwatch

In einer ganz anderen Preisklasse fischt die von Xiaomi entwickelte Smartwatch Black Shark S1 um potenzielle Kunden. Sie kostet knapp 50 Euro und verfügt über ein 1,43 Zoll großes AMOLED-Display (466 x 466 Pixel). Die Uhr bietet nach Angaben des Herstellers unter anderem bis zu zehn Tage Akkulaufzeit und rund 100 Sportmodi, ist aber nur spritzwassergeschützt (IP68).

Black Shark S1

Auch auf andere kostspielige Extras musst du bei dieser Uhr verzichten. Selbst ein GPS-Empfänger fehlt, sodass für die Aufzeichnung von präzisen Daten beim Laufen oder Radfahren immer auch ein Handy mitgeführt werden muss. Puls und Blutsauerstoffsättigung kann aber natürlich auch dieses Wearable mit rundem Display messen. Auch Telefonate am Handgelenk sollen möglich sein, wenn die Uhr mit einem Smartphone verbunden ist.

Huawei Watch Ultimate Design – Ein echter Hingucker

Bereits einem umfangreichen Test musste sich in unserer Redaktion die Huawei Watch Ultimate stellen; und wusste auf vielfältige Weise zu gefallen. Jetzt bringt Huawei die Top-Smartwatch als Design-Variante in den Handel. Ausgestattet mit vielen Gold-Elementen, ist sie ein echter Hingucker. Die dunkle Lünette aus Nanokristall-Keramik ist mit Elementen aus 18 Karat echtem Gold veredelt. Ebenso stehen eine Goldkrone und ein Armband aus schwarzem und vergoldetem Titan bereit.

Huawei Watch Ultimate Design

Die technischen Parameter werden angeführt von einem 1,5 Zoll großen LTPO AMOLED-Display (466 x 466 Pixel), einer 10-ATM-Wasserfestigkeit, durch die es auch möglich ist, mit der Uhr auf Sporttauchgänge zu gehen. Die Akkulaufzeit liegt nach Herstellerangaben bei bis zu 14 Tagen. Der Preis hat es allerdings in sich. Nicht weniger als 2.999 Euro werden für diese Luxusuhr im Smartwatch-Segment fällig – erhältlich unter anderem bei Amazon.

Garmin MARQ 2 Carbon Serie: Luxus pur

Ähnlich teuer sind die drei neuen MARQ-Carbon-Edition-Modelle aus dem Hause Garmin. Sie bieten ein besonders leichtes wie robustes Carbon-Gehäuse, einen AMOLED-Touchscreen mit Saphirglas und bis zu 16 Tage Akkulaufzeit. Und natürlich ist Wasserdichtigkeit (10 ATM) genauso gegeben wie eine MIL-STD-810-Zertifizierung. Sie bescheinigt der Uhr, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit noch gut zu funktionieren und Stöße problemlos wegstecken zu können. TopoActive-Karten für Europa sind vorinstalliert, ebenso Skigebietskarten. On top steht bei dieser Uhr auch eine Navigationsfunktion mit Multi-Frequenz-Empfang globaler Satellitensysteme zur Verfügung.

Garmin MARQ Carbon Athlete: 2.950 Euro

Garmin MARQ Carbon Golfer: 3.100 Euro

Garmin MARQ Carbon Commander: 3.200 Euro

Teuer macht die Uhren unter anderem ihr Herstellungsprozess. Gehäuse und Lünette jeder einzelnen Uhr werden aus einem individuellen Carbon-Block gefräst, der aus 130 verschmolzenen Carbon-Schichten besteht. Die Herstellung dieser Blöcke benötigt nach Angaben von Garmin 60 Fertigungsschritte und dauert mehr als 50 Tage bei sorgfältigster Überwachung der Erhitzungs-, Druck- und Kühlprozesse. Nach dem Herausfräsen des Gehäuses und der Lünette werden die Oberflächen poliert und die Markierungen der Uhr eingraviert. Im Ergebnis entsteht ein jeweils einzigartiges Uhrengehäuse mit einem besonderen, spiralförmigen Designmuster, das extrem stabil und leichter als Titan ist. Das nachfolgende Video zeigt dir nähere Details zum Fertigungsprozess.

Amazfit Active: Einsteiger-Smartwatch im Apple-Watch-Design

Und auch Zepp Health geht über die Marke Amazfit mit einer weiteren Smartwatch-Neuheit an den Start. Die Amazfit Active wird hierzulande bisher primär über AliExpress vermarktet und kostet dort derzeit knapp 175 Euro. Das rechteckige AMOLED-Display ist 1,75 Zoll groß, die Batterielaufzeit wird vom Hersteller mit bis zu 14 Tagen angegeben. Puls- und Schlaftracking werden ebenso unterstützt wie Stresslevel-Messung und Bluetooth-Telefonate direkt über die Uhr. Die Bedienung erfolgt in weiten Teilen über den Touchscreen, an der Seite ist eine zusätzliche Menütaste zu finden. On top ist als digitaler Sprachassistent Amazons Alexa integriert. Erhältlich ist die mit GPS-Empfänger ausgestattete Amazfit Active in Schwarz und Pink.

Amazfit Active

Honor Watch 4 Pro: eSIM an Bord

Ein neues Smartwatch-Modell ist ab sofort auch von Honor erhältlich. Allerdings steht die Honor Watch 4 Pro derzeit nur in China zur Verfügung. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt sie aber wahrscheinlich auch in den europäischen Handel. Sie bietet ein rundes LTPO AMOLED-Display (1,5 Zoll, 464 x 464 Pixel), eine Krone und eine Menütaste an der rechten Seite sowie integriertes GPS und NFC-Unterstützung. Auch ein Lautsprecher und ein Mikrofon sind in das Gehäuse integriert, wodurch Telefonate am Handgelenk möglich sind, sollte die Uhr mit einem Smartphone gekoppelt sein.

Honor Watch 4 Pro

In China ist die Uhr zudem mit eSIM-Unterstützung erhältlich. Die Akkulaufzeit liegt mit aktiver eSIM bei etwa zehn Tagen, im reinen Uhrmodus sind bis zu 14 Tage möglich. Erhältlich sind zwei Varianten mit Lederarmband und ein Modell mit Silikonarmband. Die Leder-Ausführungen kosten umgerechnet knapp 235 Euro, das Modell mit Silikonarmband ist in China für knapp 210 Euro zu haben.

Neue Smartwatch-Modelle von Google

Außerdem sei an dieser Stelle auch nochmals auf die Smartwatch-Neuheiten von Google verwiesen. Neben der Google Pixel Watch 2 hat auch das Fitness-Armband Fitbit Charge 6 neu das Licht der Welt erblickt. Dieses Wearable werden wir in Kürze in einem Test auch umfangreich auf die Probe stellen. Zahlreiche weitere Smartwatches haben wir in den zurückliegenden Wochen bereits umfangreich durch unseren Testparcours geschickt.

