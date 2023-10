Google Pixel 8 (Pro) & Pixel Watch 2: Das Warten hat ein Ende!

Neue Google-Produkte sind immer ein aufregender Moment für Tech-Enthusiasten. Google nutzt dafür eigene Google-Events, die sie auf YouTube oder auf der offiziellen Google-Website per Livestream zeigen. Wir stellen die drei Neuheiten vor und zeigen starke Angebote zum Marktstart.

Google Pixel 8 (Pro): Aufbruch in eine neue Ära der KI-unterstützten Smartphone-Fotografie

Das neue Google Pixel 8 (Pro) ist das Flaggschiff-Smartphone von Google und verspricht eine beeindruckende Leistung. Google betont die Rolle seiner beiden neuen Modelle als KI-Smartphones: dank der Integration von künstlicher Intelligenz sollen sie mehr bieten als vergleichbare Modelle, insbesondere im Bereich Fotografie. Automatisch werden die besten Einzelbilder aus einer Gruppenaufnahme ausgewählt.

Diese besondere Leistungsfähigkeit wird durch den neuen hauseigenen Tensor-G3-Prozessor ermöglicht, der sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro antreibt. Dieser Prozessor wurde gezielt für Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen entwickelt – die Grundlage für die fortschrittlichen Funktionen dieser Smartphones.

Das Pro-Modell verfügt über eine 48-Megapixel-Telekamera und eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 50-Megapixel-Weitwinkelkamera. Im Gegensatz dazu hat das Pixel 8 eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln und dieselbe 50-Megapixel-Hauptkamera wie das Pixel 8 Pro, aber keine Telekamera.

Vielfalt in Farben: Das Google Pixel 8 in drei atemberaubenden Optionen.

Weitere Gimmicks: Mit dem „magischen Editor“ kannst du Motive in deinen Fotos nachträglich verschieben – für den Fall, dass Personen wieder mal woanders hinschauen. Das Makrofotografieren macht jetzt mit beiden Modellen Spaß – mit der Pro-Version gelingt das Heranzoomen an Objekte sogar bis auf zwei Zentimeter. Die „Laut vorlesen“-Funktion ermöglicht das Vorlesen von Webseiteninhalten in anpassbarer Geschwindigkeit. Herausragend ist auch die neue Spitzenhelligkeit des Bildschirms (Pixel 8 = 2000 Nits, Pixel 8 Pro = 2400 Nits) sowie die Ankündigung, die Geräte ab dem Verkaufsbeginn sieben Jahre lang kontinuierlich mit Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, einschließlich „Feature Drops“, versorgen zu wollen.

Pixel 8 mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB kostet ab 799 Euro

Pixel 8 Pro mit 12 GB Arbeitsspeicher und bis zu 512 GB ab 1099 Euro

Die Pixel Watch 2: Smarter Begleiter für den Alltag

Neben den Smartphones hat Google mit der Pixel Watch 2 auch eine brandneue Smartwatch enthüllt. Äußerlich ist sie ihrem Vorgänger gleich, im Inneren verstecken sich jedoch einige interessante Neuheiten. Sie bietet eine beeindruckende Auswahl an Funktionen, darunter ein hochwertiges 1,2-Zoll-AMOLED-Display, einen leistungsstarken Chip (Snapdragon W5 Gen1 von Qualcomm), eine verbesserte Akkulaufzeit sowie eine nahtlose Integration in das Google-Ökosystem. Eine der Stärken der Pixel Watch 2 liegt in ihren Fitness- und Gesundheitsfunktionen. Sie verfügt über Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung, Schrittzähler und vieles mehr. Die Integration in Google Fit erfolgt nahtlos.

Die Pixel Watch 2 beeindruckt mit einem eleganten und modernen Design, dabei lassen sich Armband und Zifferblatt individuell personalisieren. Beim Speicher haben wir dasselbe Setup wie in der ersten Version: 2 GB RAM und 32 GB Flashspeicher.

Google Pixel Watch 2 (Wi-Fi) liegt bei 399 Euro

Google Pixel Watch 2 (LTE) kostet 449 Euro

Smarte Technologie, schickes Design: Die Google Pixel Watch 2.

Jetzt zuschlagen: Saturns unschlagbare Rabattaktion

Saturn bietet häufig großzügige Bundles auf neue Technikprodukte, und das Google Pixel 8 (Pro) ist keine Ausnahme. Bis zum 16. Oktober 2023 erhältst du beim Kauf eines Google Pixel 8 Pro die Google Pixel Watch 2 als Geschenk dazu. Beim Pixel 8 landen bei dir als Vorbesteller-Bonus die Google Pixel Buds Pro in neuen Farben bei dir. Zusätzlich kannst du 150 Euro Ankaufprämie zurückerhalten, wenn du dein altes Smartphone beim Kauf eines neuen Pixels in Zahlung gibst. Und auch bei dem Kauf der Pixel Watch 2 kannst du doppelt abräumen: