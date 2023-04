Huawei Watch Ultimate: Neue Smartwatch-Perle

Angeboten wird die Huawei Watch Ultimate in zwei Versionen. Zum einen in Schwarz, mit Armband aus Kautschuk. Alternativ aber auch in Blau mit Titan-Armband. Das Gehäuse ist bei beiden Varianten aus besonders strapazierfähigem Liquid-Metal gefertigt, der 1,5 Zoll große LTPO-AMOLED-Touchscreen (466 × 466 Pixel) mit besonders dickem Saphirglas vor etwaigen Beschädigungen geschützt. Weil die Uhr bis zu 100 Meter wasserdicht und auf vielfältige Weise zertifiziert ist (10 ATM / ISO 22810 / EN 13319), kannst du sie auch als Tauchcomputer nutzen. Entsprechende Funktionen sind ab Werk vorinstalliert und beinhalten unter anderem auch Hinweise auf dringend einzuhaltende Dekompressionsstopps.

Huawei Watch Ultimate bietet neuen Expeditionsmodus

Die Huawei Watch Ultimate soll aber nicht nur unter Wasser, sondern auch unter freiem Himmel für alle Sport- und Wanderfreunde ein treuer Begleiter sein. Zwar sind keine topografischen Karten vorinstalliert, mehr als 120 Sportprofile und die Verfügbarkeit von fünf Ortungssystemen inklusive Dual-Band-Unterstützung für präzises GPS-Tracking sind aber gegeben. Mehr noch: Auch einen Expeditionsmodus haben die Entwickler der neuen Ultra-Smartwatch von Huawei spendiert. Ist er aktiviert, lassen sich unterwegs unter anderem Wegpunkte setzen, zu jedem einzelnen eine geführte Navigation zurück möglich ist. Praktisch ist auch ein neuer Dunkelmodus, der nachts die Augen schont.

Natürlich sind auch bei dieser Smartwatch zahlreiche Sensoren verbaut, die es dem Nutzer ermöglichen, die persönliche Gesundheit gründlich zu überwachen. Ein Herzfrequenzsensor ist ebenso an Bord, wie die Möglichkeit, den persönlichen Stresslevel oder die Schlafqualität zu überwachen. Auch ein Sensor zur Überprüfung der Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) darf natürlich nicht fehlen. Und on top lässt sich auf Wunsch nicht nur ein Elektrokardiogramm (EKG) des Herzens erstellen, sondern auch die Erkennung einer Arterienverhärtung überprüfen. Selbst ein Hauttemperatursensor ist integriert.

Die Huawei Watch Ultimate kommt in zwei Varianten auch nach Deutschland.

Kompatibel ist die Huawei Watch Ultimate nicht nur mit Android-Smartphones (mindestens Android 6.0), sondern auch mit iPhones von Apple (mindestens iOS 9.0) und natürlich auch mit Huawei-Handys, auf denen mindestens HarmonyOS 2 läuft. Ist die Uhr per Bluetooth mit einem Smartphone verbunden, sind auch Telefonate direkt am Handgelenk möglich.

Kostenlose Extras zum Start für die ersten Käufer inklusive

Der Preis für die Huawei Watch Ultimate fällt bei all den inkludierten Funktionen allerdings recht hoch aus. Die schwarze Variante wird von Huawei für 749 Euro angeboten, die blaue Smartwatch für 899 Euro. Im Lieferumfang beider Uhren ist ein extralanges Taucher-Armband inklusive, bei der blauen Version zusätzlich ein Kautschuk-Sportarmband. Die durchschnittliche Akkulaufzeit gibt Huawei mit bis zu 14 Tagen an.

Wer zu den ersten Bestellern gehört, darf sich aber über ein attraktives Extra freuen. Denn bis zum 23. April ist bei einer Bestellung der Huawei Watch Ultimate ein Paar In-Ear-Kopfhörer kostenlos inklusive. Die Huawei FreeBuds Pro 2 (Test) haben einen Gegenwert von 199 Euro. Für die ersten 50 Bestellungen und erfolgreich registrierten Teilnehmer ist zudem eine kostenlose McFit-Jahreskarte im Wert von fast 370 Euro inklusive. Die normalerweise anfallende Aktivierungsgebühr in Höhe von 39 Euro entfällt.

