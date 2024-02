Huawei Eyewear 2: Smarte Brille, teure Gläser

Brillen werden immer klüger. Nicht nur Meta und RayBan haben einen Haufen Technik in ihre neue smarte Brille gepackt. Auch Ampere und Lenovo bringen neue Brillen mit besonderen Eigenschaften auf den Markt. Bei Huaweis Eyewear 2 geht es aber nicht um optische Tricks oder eine Kameraintegration, sondern um Sound.

Huawei Eyewear 2: Kritik am Design?

Kann man das Aussehen der Hauwei Eyewear 2 kritisieren? Ja, wenn es Auswirkungen auf den Preis hat. Die neuen halb offenen Rahmen benötigen nämlich andere Gläser als die geschlossenen der alten Version. Und damit starten die günstigsten Gläser nicht bei 20, sondern bei mehr als 100 Euro. Ein echter Nachteil, den man sich mit dem neuen und schicken Design erkauft.

Und das gibt es in zwei Varianten. Huawei bietet ein helleres Modell, dass eher in die Richtung eines Fashionistas geht und auffällig modern wirkt. Das schwarze Modell hat zwar ebenfalls ein paar Metall-Highlights im Rahmen, besteht jedoch aus einem dickeren Rahmen, der eher nach Business ruft und eher zurückhaltend ist.

Huawei Eyewear 2

Technik und Bedienung

An der Funktionalität und dem Handling ändert die Design-Entscheidung nichts. Die Technik steckt wie schon beim Vorgänger komplett in den Bügeln, die sich nur bei der Farbe und dem Scharnier unterscheiden. Und das ist gar nicht so wenig. Denn neben den Lautsprechern, die ins Ohr beschallen, gibt es jetzt noch zwei weitere Lautsprecher, die der Außenwelt ein ANC bieten sollen.

Dazu kommen die schon bekannten Touch- und Tipp-Flächen auf den Bügelseiten, sowie zwei Mikrofone, die deine Stimme beim Telefonieren aufnehmen und für die Sprachsteuerung da sind. Diese und die Touchpanels funktionieren ohne Kritik. Die Touchbedienung ist dabei recht weit hinten an den Bügeln angebracht, was ungewöhnlich ist, aber woran man sich schnell gewöhnt. Ganz am Ende der Bügel befinden sich schlussendlich noch die Kontakte zum Aufladen der Akkus. Dafür legt Huawei zwei Adapter in die Brillenschachtel. Sie werden mit einem herkömmlichen USB-Typ-C-Kabel an die Stromquelle angeschlossen.

Huawei Eyewear 2

Laut Huawei braucht die Brille 50 Minuten für eine komplette Ladung und 5 Minuten für 3 Stunden Musikhören. Diese Angaben decken sich praktisch mit den Testwerten. Jedoch darf hier keine maximale Lautstärke oder viele Telefonate dazwischenkommen. Beides schmälert das Durchhaltevermögen der Brille etwas ein. Im Test kamen wir mit einer Akkuladung jedoch immer gut durch den Tag. Als Beispiel kann hier eine 5-Stunden-Dauernutzung mit Musik herhalten, in der knapp 40 Prozent an Akkukapazität verbraucht wurde.

Klang und Telefonie

Doch weg mit der grauen Theorie. Brille auf und aufgedreht: Und schon stellt sich das ungewohnte Gefühl von Klang ohne Druck auf den Ohren ein. Was zum Start etwas verwirrend ist, wird mit der Zeit immer angenehmer. Hast du dich daran gewöhnt, dass es keinen Kopfhörer braucht, um Musik oder Telefonaten zu lauschen, möchtest du die Freiheit sicher nicht mehr missen.

Der Klang ist jedoch nicht so direkt, wie es ein Kopfhörer vermag. Auch der Pegel und der Druck fallen hinter handelsüblichen Kopfhörern zurück. Dazu kommt der maue Bass und die etwas überdrehten Höhen. Dennoch kannst du die Brille so laut stellen, dass du deine Umgebung praktisch nicht mehr verstehst. An der Lautstärke gibt es also wenig auszusetzen. Ebenso bei der Telefonqualität. Denn Stimmen werden hervorragend wiedergegeben und der oder die Gegenüber kann in allen Testtelefonaten von einer hervorragenden Klangqualität der Mikrofone berichten.

Huawei Eyewear 2

Störend ist dabei jedoch, dass Unbeteiligte mithören können. Und das, obwohl Huawei recht offensiv mit der ANC-Funktion für die Umstehenden wirbt. Im Prinzip beschallen zusätzliche Lautsprecher die Umgebung mit einem Gegensignal zur Musik. Damit sollen sie von der eigenen Musik verschont bleiben. Das funktioniert in der Praxis nicht so gut, wie es sich in der Theorie anhört. Willst du also Privatsphäre, solltest du deine Musik oder dein Gespräch nicht zu laut aufdrehen.

Fazit zu den Huawei Eyewear 2

Die neue Huawei Eyewear 2 macht einiges der Vorgänger besser. Sie sieht etwas schicker aus, was aber auch der Brillenmode geschuldet ist. Dazu hält der Akku etwas länger und die Telefonate sind noch einmal einen ganzen Sprung besser geworden. Ärgerlich am neuen Design sind die deutlich teureren Gläser, die man auf die Investition obendrauf rechnen muss. Dazu ist der Klang nicht wirklich besser geworden. Für den täglichen Podcast zur Arbeit, Telefonaten und Hintergrundbeschallung ist die Klangqualität jedoch ausreichend.

Huawei Eyewear 2

Doch wie sieht es beim Preis aus? Hier hat sich bei Huawei wenig zum Vorgänger getan. Denn die Eyewear 2 kostet wie schon die GentleMonster-Variante knapp 300 Euro. Dass die neue Variante nun verbessert zum gleichen Preis auf den Markt kommt, kann man lobend erwähnen. Am damaligen Fazit ändert sich dadurch aber auch wenig: Du musst noch einmal deine Brillengläser inklusive Einpassung mit dazu rechnen. Zusammengenommen kommen dann locker 400 Euro auf dich zu. Verglichen mit guten In-Ear-Kopfhörern ist die Lösung also teurer, doch hat man eben auch eine stylische Markenbrille und ein hervorragendes Headset zum Telefonieren. Dazu spart man sich ein Gadget, das man verlieren, verlegen und vergessen kann.

Die Stärken der Huawei Eyewear 2

hervorragende Telefonqualität

sehr schickes Design

Tech-Statement ohne Tech-Optik

einfache Bedienung

Die Schwächen der Huawei Eyewear 2

Kein HiFi-Feeling

wenig effizientes „ANC“ für Unbeteiligte

teurere Gläser als beim Vorgänger

teurer Spaß auch insgesamt