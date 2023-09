Huawei Eyewear 2: Die smarte Brille ist nicht als solche erkennbar

Die smarte Brille hört auf den Namen Huawei Eyewear 2 und ist der zweite Versuch von Huawei eine smarte Brille in Deutschland auf den Markt zu bringen. Seit der Vorstellung des ersten Modells vor drei Jahren konnte Huawei die Technik weiter verkleinern, sodass die neue, smarte Brille kaum noch von einer normalen Brille zu unterscheiden ist.

Was kann die Huawei Eyewear 2?

Die Huawei Eyewear 2 ist eine sogenannte Audiobrille. Über Lautsprecher in den Bügeln, direkt über den Ohren, kannst du mit der Brille Musik hören, ohne Kopfhörer im Ohr zu haben. Die Lautsprecher sind laut Huawei so gestaltet, dass andere Personen von deiner Musik nicht gestört werden. Dank integrierter Mikrofone kannst du mit der Brille auch Telefonieren. Und per Touch-Fläche auf den Bügeln startest du den Sprachassistenten deines Smartphones.

Die Huawei Eyewear 2 ist in zwei Varianten erhältlich

Die Brille ist nach IP54-Standard Staub und Wasserdicht, kann daher auch bei Regen getragen werden. Der integrierte Akku ist für 11 Stunden Musikhören oder 9 Stunden telefonieren ausgelegt. Die Huawei Eyewear 2 ist offiziell mit Android, iOS und Windows kompatibel. Sollte aber auch mit allen anderen Systemen funktionieren, sofern diese Bluetooth-Kopfhörer unterstützen. Die Brille ist in zwei verschiedenen Stilen verfügbar und kostet 299 Euro. Verkaufsstart ist am 18. Oktober.

Wirklich unauffällig: Huawei Eyewear 2 anprobiert

FreeBuds Pro 3: Neue High-End-Kopfhörer vorgestellt

Zur FreeBuds Pro-Reihe gehöre Huaweis True-Wireless-Kopfhörer der Oberklasse. In der dritten Generation bleibt man dem ikonischen Design mit kurzem, kantigem Stiel treu. Neben Weiß und Grau sind die Kopfhörer erstmals auch in einem stylishen Grün erhältlich.

Die Huawei FreeBuds Pro 3 in Grün

Die Huawei FreeBuds Pro 3 unterstützen die Audio-Standards Hi-Res und LDAC und sollen mit neuen 11mm-Treibern für einen erstklassigen Klang mit klaren Höhen und tiefen Bässen sorgen. Für eine bessere Tonqualität beim Telefonieren wurden die Mikrofone verbessert. Das kommt auch dem ANC, also der aktiven Geräuschunterdrückung zu gute. Weiterhin wird die parallele Verbindung mit zwei Geräten unterstützt, etwa um einen schnellen Wechsel zu ermöglichen, wenn du gerade am Tablet einen Film schaust und am Telefon ein Anruf hereinkommt.

Preislich musst du für die neuen Kopfhörer 199 Euro einplanen. Verkaufsstart ist, genau wie bei der smarten Brille, am 18. Oktober. Die neuen Uhren, welche Huawei ebenfalls in Barcelona vorgestellt hat, sind ab sofort verfügbar. Diese konnten wir bereits vor Veröffentlichung testen.