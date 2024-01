Sonnenbrille mit smartem Trick: Das kann noch keine andere Brille

Brillenträger kennen das Problem nur zu gut: Beim Autofahren, auf dem Motorrad, beim Sport oder einfach im Alltag hat man im Sommer meistens zwei Brillen dabei. Denn in Innenräumen und beispielsweise im Tunnel setzt man seine normale Brille auf und wechselt dann in der Sonne zur Sonnenbrille. Doch das will Ampere ändern. Denn die Amerikaner haben eine Technik entwickelt, die die Gläser tönen kann, ohne die Brille zu wechseln.

Ampere Dusk Rx angefasst

Mit der Dusk Rx geht das Ganze auch automatisch. Auf der CES 2024 konnten wir uns schon einen ersten Eindruck der neuen Brille verschaffen und die Funktionalität zumindest rudimentär testen. Denn das neue Modell mit Automatik ist noch in der Vorproduktionsphase und nicht einsatzfähig. Die Funktion des Abblendens mittels Button war jedoch schon fertig und ist eine echte Wucht. Denn die Tönungsstufen werden sofort und ohne Umschweife umgesetzt. Es fühlt sich ein wenig so an, als würde in der Messehalle das Licht an- und ausgeschaltet werden.

Vier Stufen können vorab in der App bestimmt werden. Diese kannst du per Tastendruck auf dem Brillengestell seriell durchschalten und so deine Zieldunkelheit erreichen. Die Range der Tönung liegt dabei bis zu extrem dunklen 6 Prozent. Du kannst sie aber auch so tönen, dass sie noch über 60 Prozent des Lichts durchlässt.

Ampere Dusk Rx

Preis und Einschätzung

Die Preise der neuen Dusk Rx liegen in der aktuellen Kickstarter-Runde bei 299 Dollar ohne geschliffene Gläser. Im Markt werden sie jedoch teurer. Der Hersteller spricht auf der Messe von 350 Dollar ohne und 45 Dollar mit Schliff. Der muss bei Ampere durchgeführt werden. Du kannst also die Gläser nicht bei deinem Optiker abgeben und im Nachhinein schleifen lassen. Damit wird es für Brillenträger ein doch etwas teurer Spaß. Jedoch muss man dabei bedenken, dass die Dusk Rx nicht nur die Sonnenbrille, sondern eben auch die normale Brille ersetzt. Und dafür sind die smarten Brillen fair eingepreist.

Mehr zur CES 2024 im Podcast

In der aktuellen Folge unseres Podcasts überMORGEN reden wir über und vor allem von der CES. Unsere beiden Redakteure vor Ort geben Einblicke in das Geschehen der Tech-Messe im amerikanischen Las Vegas. Sie geben ihre Einschätzung zu den neuesten Trends, zeigen, worauf wir uns 2024 freuen können und was sie so richtig überzeugt hat. Reinhören lohnt sich.