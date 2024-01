Die neue Carrera-Bahn ist unfassbar gut – auch der Preis überrascht

Mit Carrera-Bahnen verbinden viele die ikonischen Rennwagen, die auf Schienen durch Kinder- und Wohnzimmer Wettrennen fahren und regelmäßig aus den Kurven fliegen. 2024 soll die neue Generation der Carrera-Bahn auf den Markt kommen. Wir haben sie auf der CES schon einmal ausprobiert.

Carrera Hybrid: Darum macht die neue Bahn so viel Spaß

Mit der neuen „Carrera Hybrid“ stellt der Traditionshersteller jetzt nämlich eine echte Revolution vor: Die Carrera-Bahn des Jahres 2024 hat keine Schienen mehr. Stattdessen finden sich die Autos auf der Bahn mittels künstlicher Intelligenz besser zurecht und du musst neben dem Regeln von Gas und Bremse nun auch selbst lenken. Hierfür dient das Smartphone mit seinen Gyro-Sensoren als Lenkrad. Gasgeben und Bremsen machst du über den Touchscreen deines Handys.

KI ist hier nicht nur ein Buzzword. Mitentwickler Lukas Weiland – er kommt vom Startup Sturmkind, welche das System technisch entwickelt und jetzt mit Carrera marktreif macht – erklärte uns auf der CES, dass die Autos mittels eines Sensors jeden Zentimeter der Strecke scannen. Daraus wird dann das perfekte Fahrverhalten für die aufgebaute Strecke ermittelt. In der App ist dann eine Intensität dieser KI eingestellt, anhand derer das Auto dieses Fahrverhalten wirklich anwendet.

Künstliche Intelligenz hält den Fahrspaß hoch

Es gibt Anfänger- und Expertenmodi. Im Anfängermodus drosselt das Auto beim Anfahren auf die Kurve etwas stärker, im Expertenmodus bretterst du entsprechend ungebremst in die Kurven beziehungsweise musst selbst vom Gas und auf die Bremse gehen. In beiden Modi gilt: bist du zu schnell, fliegst du wie beim klassischen Carrera-Spiel und im echten Autorennen aus der Kurve. Nun ist das Rennen für dich aber nicht vorbei, weil es ja keine Schienen mehr gibt. Stattdessen kannst du auch neben der Strecke fahren und wieder zurück ins Rennen finden.

Genauso wie der Wegfall der Schienen deutlich mehr und spannendere Duelle auf der Strecke ermöglicht. Insgesamt soll das Spiel für bis zu 30 Autos parallel auf einer Strecke ausgelegt sein. Das macht das komplette Erlebnis viel realistischer und die Modi sorgen dafür, dass der Fahrspaß von Beginn an ungebrochen hoch ist.

Besser als jedes Rennspiel auf der PlayStation

Haben gute Rennsimulationen auf PC und PlayStation die gute alte Carrera-Bahn auf den Wunschzetteln mit der Zeit abgelöst, dreht der Hersteller den Spieß jetzt wohl wieder rum.

Auf der CES konnten wir die Vorserien-Demo von Carrera Hybrid ausprobieren. Und wir waren überrascht. Die Direktheit des Fahrspaßes und das Feedback eines Mini-Autos direkt vor deinen Augen. Das ist etwas, das kein Rennspiel auf der Konsole je erreichen wird. So gelingt Carrera mit seiner 2024er-Serie ein echter Coup. Die Lenkung ist präzise, die Smartphone-Steuerung schon intuitiv und akkurat – obwohl noch nicht zu Ende entwickelt.

Ende 2024 soll Carrera Hybrid auf den Markt kommen.

Die neue Carrera-Bahn verspricht ungeheuren Fahrspaß und leuchtende Kinderaugen. Carrera Hybrid ist kein Revival, sondern eine echte Revolution des Slotcar-Klassikers. Ein Wermutstropfen für viele Fans bleibt: Der realistische Spaß soll bei Carrera Hybrid im Fokus stehen. Loopings auf der Strecke sind vom Hersteller erst mal nicht vorgesehen.

Neu, vollgepackt mit Technik und einer sinnvoll eingesetzten KI. Das muss doch teuer sein? Dachten wir auch. Aber …

Der Preis dürfte überraschen

Carrera Hybrid soll Ende 2024 – vermutlich zum Weihnachtsgeschäft – mit dem ersten Set aus Wagen und Strecken-Modulen auf den Markt kommen. Wer von Preisen jenseits der 500 Euro ausgeht, wird angenehm überrascht.

Der anvisierte Preispunkt für ein Basis-Set soll zu Beginn bei unter 200 Euro liegen, so das Ziel der Entwickler von Sturmkind und Carrera. Wir dürfen also ein 199-Euro-UVP-Produkt erwarten, das Ende des Jahres in die Regale kommen soll.

Carrera Hybrid erscheint mit zwei Porsche 911 GT3.

Da Carrera schon immer mit offiziellen Lizenz-Autos punktete, ist es auch hier keine Überraschung, dass die Basis-Sets mit detaillierten Nachbildungen erscheinen. In einem Paket stecken zwei Porsche 911 GT3. Aufgeladen werden die kleinen Akku-Racer mittels USB-Kabel.

Mehr zur CES 2024 im Podcast

In der aktuellen Folge unseres Podcasts überMORGEN reden wir über und vor allem von der CES. Unsere beiden Redakteure vor Ort geben Einblicke in das Geschehen der Tech-Messe im amerikanischen Las Vegas. Sie geben ihre Einschätzung zu den neuesten Trends, zeigen, worauf wir uns 2024 freuen können und was sie so richtig überzeugt hat. Reinhören lohnt sich.