Diese Smartwatch ist wie keine andere – so bekommst du sie mit Exklusiv-Rabatt

Smartwatches haben sich zwar in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, sind etwa schneller geworden und bieten mehr Features – wie zuletzt die neue Notfallfunktion in der Apple Watch. Wirkliche Innovationen gab es aber nur selten. Anders ist das jetzt bei der Huawei Watch Buds. Denn hier integriert der Hersteller in das Smartwatch-Gehäuse kleine Bluetooth-Kopfhörer, die du so immer griffbereit hast. Ein 2-in-1-Gadgets fürs Handgelenk – perfekt für Jogger.

Im Gehäuse lassen sich die Ohrstöpsel auch aufladen, wodurch du nicht weiter zwei einzelne Produkte mit dir herumtragen musst. Ein spannendes Gadget, bei dem du zum Verkaufsstart mit unserem exklusiven Code sparst – und Huawei legt dir als Geschenk noch ein smartes Gadget obendrauf.

Huawei Watch Buds: Smartwatch und Kopfhörer in einem

Auf den ersten Blick sieht die Huawei Watch Buds wie eine normale – relativ große – Smartwatch aus. Drückt man jedoch einen Knopf an der Unterseite, öffnet sich das Gehäuse und das Display klappt nach oben. An der Unterseite des Bildschirms kleben dann per Magnet kleine Ohrstöpsel, die du so leicht entnehmen kannst. Dadurch hast du deine Kopfhörer immer dabei. Sei es für eine Runde Musikhören beim Sport, für eine spontane Videokonferenz oder einen Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Die Kopfhörer selbst bieten eine Geräuschunterdrückung für ungestörten Musikgenuss sowie eine coole Steuerung per Knochenleitungssensor. Dadurch musst du zur Steuerung deiner Musik nicht auf die Kopfhörer tippen, sondern kannst auch deine Ohrmuscheln oder den Bereich vor deinen Ohren berühren.

Die Smartwatch selbst bietet eine 1,43 Zoll große AMOLED-Anzeige und eine Vielzahl an Gesundheitsfunktionen. So kannst du mit ihrer Hilfe deinen Schlaf überwachen und deine Herzfrequenz oder deinen Sauerstoffgehalt im Blut messen. Mit einer Aufladung hält die Uhr rund drei Tage durch – die Kopfhörer lädst du gleichzeitig mit auf, wenn sie im Gehäuse der Watch Buds stecken. Du musst also nicht mehr zwei Geräte einzeln an die Steckdose stecken, um sie aufzuladen. Die Watch lässt sich zudem sowohl mit iOS- als auch Android-Geräten nutzen.

Die In-Ear-Kopfhörer der Huawei Watch Buds werden unter dem Display verstaut.

Diese Features machen die Watch besonders – so sparst du zum Start

Im Zusammenspiel mit den Kopfhörern hat sich Huawei auch ein paar sinnvolle Kniffe überlegt. Wirst du etwa angerufen, kannst du einen Kopfhörer einsetzen und der Anruf wird unmittelbar entgegengenommen. Über die Smartwatch kannst du außerdem Töne auf den Kopfhörern abspielen, um sie wiederzufinden – wenn du sie einmal verlegt haben solltest. Auch der Akkustand der Ohrstöpsel lässt sich über das Smartwatch-Display schnell ablesen.

Zugegeben: Nicht gerade preiswert, aber dafür bekommst du hier auch zwei Produkte in einem Gerät.