Netto: Fitness-Armbänder zum Discount-Preis im Angebot

Eine Smartwatch für unter 25 Euro kaufen? Bei Netto Marken-Discount ist genau das jetzt möglich. Denn über seinen Onlineshop bietet der Discounter jetzt das Xiaomi Smart Band 8 Active zum Kampfpreis an. Das schwarze Wearable bietet ein rechteckiges TFT-Display, das 1,47 Zoll groß ist, eine Auflösung von 172 x 320 Pixeln bietet und über einen Touchscreen bedienbar ist. Rund um die Uhr kannst du die Sättigung deines Blutsauerstoffs überwachen lassen, außerdem bei Bedarf aus rund 50 Trainingsmodi auswählen. Für Frauen ist ein Menstruations- und Ovulations-Tracking an Bord.

Fitness-Tracker für Einsteiger bei Netto kaufen

Auch ein Schlaftracker ist beim Xiaomi Smart Band 8 Active nutzbar. Ebenso kannst du mit dem kleinen Tracker überwachen lassen, ob sich dein Stresslevel auf einem noch gesunden Niveau bewegt. Verbindungen zu einem Smartphone (mindestens Android 8.0 oder iOS 12) nimmt das Fitness-Armband über Bluetooth 5.1 auf, wasserdicht ist es bis 5 bar. Xiaomi sagt: Auch beim Schwimmen kannst du das Smart Band 8 Active problemlos tragen. Die Akkulaufzeit liegt nach Herstellerangaben bei bis zu 14 Tagen, individuelle Anpassungen sind unter anderem über mehr als 100 Ziffernblätter möglich.

Was kostet das Xiaomi Smart Band 8 Active?

Der Preis: 23,99 Euro. Hinzu kommen einmalig 4,95 Euro Versandkosten bei aktuell etwa zwei Tagen Lieferzeit. Ein guter Preis, aber noch etwas preiswerter bist du bei Euronics dabei. Denn dort werden inklusive Versandkosten nur knapp 27 Euro fällig. Knapp 28 Euro sind es bei Amazon, Prime-Kunden zahlen sogar nur knapp 24 Euro, weil sie die Versandkosten nicht bezahlen müssen.

Alternative: Xiaomi Smart Band 8

Die nicht nur etwas bessere, sondern auch etwas größere Alternative: das Xiaomi Smart Band 8. Auch dieses Fitness-Armband bietet Netto Marken-Discount aktuell zum Sonderpreis an. Hier kommt ein 1,62 Zoll großes AMOLED-Display zum Einsatz, das eine Auflösung von 490 x 192 Pixeln bietet. Es leuchtet nicht nur etwas heller als beim Active-Modell, sondern ist auch mit einem Helligkeitssensor ausgestattet, der die Leuchtkraft an das Umgebungslicht anpasst. Bei der Laufzeit verspricht der Hersteller bis zu 16 Tage Durchhaltevermögen. Zudem stehen bei diesem Wearable sogar rund 150 Trainingsmodi und mehr als 200 Watchfaces zur Verfügung.

Das Plus an Leistung treibt natürlich auch den Preis in die Höhe. Netto verlangt 35,99 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand zu dir nach Hause; ebenfalls bei zwei Werktagen Lieferzeit. Auch in diesem Fall lohnt es sich, Amazon als Alternative in Betracht zu ziehen. Denn hier werden derzeit nur 37 Euro inklusive Versand fällig. Und es bedarf nicht einmal eines Prime-Abos, um von diesem Preis profitieren zu können.

Xiaomi Smart Band 8 Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Fitnessarmband Marktstart 09.2023 Verfügbarkeit ja UVP 39,99 EUR Farbe Gold

Schwarz Betriebssystem Android Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform oval Displaygröße 1,62 inch Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen

Kein GPS-Empfänger an Bord

Einen kleinen Nachteil haben übrigens beide Xiaomi-Wearables gemeinsam. Sie verfügen nicht über einen eigenen GPS-Empfänger. Wenn du deine Joggingrunde als genau tracken lassen möchtest, muss eine aktive Verbindung zum gekoppelten Smartphone bestehen, damit der auf dem Handy integrierte GPS-Empfänger für das Tracking herangezogen werden kann.

