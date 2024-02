überMORGEN #7: Kannst du deiner Smartwatch trauen?

Immer mehr Leute tracken ihre Bewegungen, nahezu alle Aktivitäten und sogar ihren Schlaf mit ihrer Smartwatch. Generell wird Technik im Sport immer wichtiger – und das längst nicht nur im Leistungssport. Ob Apple Watch, Amazfit oder Garmin in jeder Preisklasse. Hersteller gibt es viele und Modelle noch mehr.

Experte erklärt: Das leistet deine Smartwatch wirklich

Die Sensorik, die in die kleinen Gadgets fürs Handgelenk eingebaut, sind mit der Zeit immer leistungsstärker, genauer und vielseitiger geworden. So machen es uns die Hersteller zumindest weis. Aber was steckt wirklich in den Uhren drin und auf welche Daten kannst du vertrauen?

Im Podcast überMORGEN spricht unsere Host Johanna Müssiger mit einem, der es wissen muss. Zu Gast ist David Klinkhammer von der Deutschen Sportakademie. Er gibt einen Überblick über alles, was du zu Smartwatches als Fitness-Gadget wissen musst, teilt seine Erfahrungen und erklärt, bei welchen Daten du echte Genauigkeit erwarten kannst und wann die Uhr nur grobe Schätzwerte von sich gibt. Auch, wenn sie dir weismacht, dass alles akkurat sei.

In den Rubriken Tech-Check und Favoriten geht es direkt weiter mit einem kurzen Testberichte-Catchup zu den neuesten Smartwatches, die wir bei inside digital durchs Testcenter gejagt haben. Muss es wirklich die 600-Euro-Garmin sein? Dazu kommen weitere Kolleginnen und Kollegen von inside digital zu Wort, die ihre eigenen Erfahrungen aus dem Alltag teilen.

Und wenn die Uhr zu groß ist? Wir schauen uns den neuesten Trend bei Wearables genauer an: smarte Ringe! Hier zeigen wir, was der Markt aktuell zu bieten hat und welchen Stand der Technik die kleinsten, denkbaren Wearables aktuell schon abbilden.

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

