Die Schlagzeilen überschlugen sich vor kurzem: Grund dafür war, dass es erstmals gelungen ist, eine smarte Zahnbürste zu hacken. Dabei ist die elektrische Bürste wohl das kleinste Problem in den meisten Haushalten. Denn digitale Schwachstellen gibt es viel mehr und deutlich schwerwiegender. Wir erklären dir in unserem Podcast „überMORGEN“ worauf du im Alltag in Sachen digitale Sicherheit achten solltest und mit welchen Tricks du dein Smarthome und dein digitales Leben sicherer machst.

Cybersecurity-Experte klärt auf

Unsere Host Johanna Müssiger spricht dafür mit einem Experten vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz in Mainz, Janis Wonschik. Er klärt die wichtigsten Fragen rund um deine digitale Sicherheit: vom Smartphone bis zum vernetzten Backofen und dem Virenschutz auf dem Laptop. Doch er hat nicht nur die besten Strategien und Tricks im Gepäck, sondern bringt auch einige echte Geheimtipps mit in die neue Folge von überMorgen.

In den Rubriken Tech-Check, Tech-Ticker und Zukunftsrausch stellen wir euch einen Doping-Test mittels KI vor, zeigen dir, wie du dir ein E-Bike einfach und unkompliziert leisten kannst und, welche Gadgets für unter 20 Euro dringend an deinen elektrischen Drahtesel müssen. Und hier geht es direkt zur Folge:

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

