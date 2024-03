In unregelmäßigen Abständen ist es bei Aldi möglich, hochwertige Smartwatches von Zepp Health zu kaufen. Hierzulande ist das Unternehmen durch seine Marke Amazfit bekannt. Jetzt ist es mal wieder so weit. Ab sofort ist es über den ALDI ONLINESHOP möglich, die Amazfit GTR Mini zu reduzierten Konditionen zu kaufen. Im Test der Amazfit GTR Mini hatte sich gezeigt, dass die kleine Smartwatch neben einer guten Akkulaufzeit unter anderem durch ein helles AMOLED-Display punkten kann. Auch das leichte, dünne Design weiß bei vielen Interessenten sicher zu gefallen.

Kleine Smartwatch: Amazfit GTR Mini bei Aldi im Angebot

Ausgestattet ist die Smartwatch mit einem 1,28 Zoll großen Touchscreen. Die Laufzeit des Akkus lag im Test ohne aktiviertes Always-on-Display (AOD) bei mehr als einer Woche. Mit eingeschaltetem AOD bei etwa viereinhalb Tagen. Weil die Uhr wasserdicht ist (5 ATM) kannst du sie bei Bedarf auch während der Ausübung von Wassersportarten tragen. Mehr als 120 Sportprofile stehen in Summe zur Verfügung. Praktisch: Ein integrierter GPS-Empfänger lässt präzises Tracking deiner Freiluft-Workouts auch losgelöst von einem gekoppelten Smartphone zu.

Kleine Smartwatch für kleines Geld jetzt bei Aldi: die Amazfit GTR Mini.

Aldi bietet die Amazfit GTR Mini ab sofort mit ein bis drei Tagen Lieferzeit über seinen Webshop zu einem Sonderpreis in Höhe von 99,99 Euro an. Dabei hast du die Auswahl zwischen einer Variante in Schwarz und einem Modell in Rosa. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Den Gesamtbetrag kannst du bei Bedarf auch in drei zinsfreien Raten à 35,31 Euro bezahlen. Realisiert wird diese Ratenzahlung über den Zahlungsdienstleister Klarna.

Hier gibt es das Wearable noch etwas günstiger

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für die kleine Smartwatch liegt derzeit bei 129,90 Euro. Du kannst bei Aldi ab sofort also 30 Euro sparen. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass es die Uhr bei Amazon derzeit sogar noch etwas preiswerter zu kaufen gibt. Dort musst du für die schwarze Variante inklusive Versandkosten nur 95,97 Euro bezahlen. Das rosafarbene Modell kostet bei Amazon ebenso knapp 100 Euro wie die dort auch erhältliche blaue Variante. Auch hier gilt aber, dass keine zusätzlichen Versandkosten anfallen. Oder du schlägst jetzt bei Expert zu. Denn dort gibt es die Amazfit GTR Mini seit dem Wochenende sogar für knapp 89 Euro zu kaufen. Einmalig kommen hier aber noch 6,99 Euro an Versandkosten hinzu.

