Black Week bei Aldi: E-Bikes, Fernseher und mehr zu Top-Preisen

Die Black Week ist in vollem Gange und natürlich hat auch der Discounter Aldi in seinem Onlineshop zahlreiche attraktive Angebote ins virtuelle Schaufenster gestellt. Von Spielzeug über Fitnessgeräte bis zu moderner Unterhaltungselektronik sind zahlreiche Schnäppchen zu machen. Einige ausgewählte Highlights stellen wir dir an dieser Stelle vor.

E-Bikes zu Top-Konditionen kaufen

Möchtest du mehr Bewegung in deinen Alltag einfließen lassen, könnten die neuen E-Bike-Schnäppchen interessant für dich sein. So bietet Aldi für 949 Euro und damit 58 Prozent unterhalb des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) das für Herren gedachte Telefunken Trekking E-Bike Expedition XC941 an. Ausgestattet unter anderem mit Heckmotor, 24 Gängen, Federgabel am Vorderrad und rund 100 Kilometern Reichweite. Alternativ kannst du dich zum gleichen Preis auch für das Modell XC940 entscheiden, das mit einem Trapez-Rahmen speziell für Damen entwickelt wurde. Bei beiden Rädern musst du aufgrund der recht sperrigen Abmessungen noch 44,90 Euro für die Lieferung einplanen. Die erfolgt dafür aber auch per Spedition nach Terminabsprache zu dir nach Hause.

Mountainbike-Fans können sich alternativ für das Prophete E-MTB Graveler entscheiden. Es bietet acht Gänge, 29 Zoll große Reifen und einen 250 Watt starken Hinterradmotor mit 40 Nm Drehmoment, der im Zusammenspiel mit dem Akku eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern garantiert. Im Gelände natürlich entsprechend weniger. Für Sicherheit sorgen hydraulische Scheibenbremsen. Der Preis: 849 Euro. Gegenüber dem UVP sparst du satte 50 Prozent. Die einmaligen Versandkosten liegen auch hier bei 44,90 Euro.

Marken-Küchenmaschine bei Aldi mit sattem Rabatt

Wer sich schon immer einen smarten Helfer für die Küche sichern wollte, sollte einen Blick auf die AEG Küchenmaschine KM5520 werfen. Denn statt regulär knapp 550 Euro kostet sie bei Aldi derzeit nur 199 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Das entspricht einem Rabatt auf den UVP in Höhe von stattlichen 63 Prozent – und kein anderer Onlineshop bietet die AEG-Maschine derzeit preiswerter an. Zehn variable Geschwindigkeiten, ein Vollmetallgehäuse, LED-Beleuchtung und umfangreiches Zubehör sind unter anderem Teil der Ausstattung.

Aldi bietet Fernseher zu Top-Konditionen

Ordentlich sparen kannst du auch, wenn du dich für den 4K-UHD-Fernseher Grundig VCE 223 mit 50 Zoll großem LED-Bildschirm entscheidest. Dieser Android-Fernseher mit USB-Recording und integrierter Bluetooth-Schnittstelle kostet nämlich aktuell nur 359 Euro statt sonst 599 Euro. Sollen es 55 Zoll Bildschirmdiagonale sein, werden bei Aldi derzeit 399 Euro statt 699 Euro fällig. Etwas teurer, dafür aber mit einer Bowers & Wilkins Soundbar und hochwertiger Ambilight-Technologie ausgestattet: der Philips Smart TV 43PUS9235. Statt 1.299 Euro werden für diesen Premium-Fernseher derzeit nur 549 Euro fällig. Du sparst also 57 Prozent; ein waschechtes Top-Angebot. Die Lieferkosten der hier genannten Fernseher liegen abhängig von der Grüße zwischen 5,95 und 18,90 Euro.

Smartwatch von Amazfit: unschlagbar günstig

Eine Smartwatch zum unschlagbaren Spitzenpreis kaufen? Auch das ist im Rahmen der Black Week Angebote von Aldi jetzt möglich. Die schwarze Amazfit GTR 4 steht im Onlineshop des Discounters für 159 Euro zur Verfügung. Wir haben das Wearable bereits getestet und waren nicht nur vom flachen Design begeistert, sondern auch vom hochwertigen Display und der starken Akkulaufzeit. Die Uhr ist mit 150 Sportprofilen ausgestattet und nicht nur mit Android-Smartphones kompatibel, sondern auch mit iPhones. Die Versandkosten hier: 5,95 Euro.

Samsung Galaxy A14 bei Aldi: Jetzt Top-Preis sichern

Und auch ein Smartphone steht bei Aldi im Onlineshop gegenwärtig zu Top-Konditionen zur Verfügung. Das Samsung Galaxy A14 4G mit 6,6 Zoll großem Display, Dreifach-Kamera auf der Rückseite (50 + 5 + 2 Megapixel) und 64 GB erweiterbarem Speicher kannst du aktuell für 129 Euro kaufen. Günstiger ist es zur Stunde in keinem anderen Webshop erhältlich. Einmalig kommen bei diesem Black-Week-Deal 5,95 Euro Versandkosten dazu. Das Samsung Galaxy A14 5G bietet Aldi ebenfalls an – für 169 Euro. Hier sind andere Webshops aber preiswerter aufgestellt. Das Smartphone gibt es gegenwärtig nämlich schon ab 155 Euro zu kaufen. Dann aber ohne SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk. Die gibt es bei Aldi mit 10 Euro Startguthaben kostenlos dazu; übrigens auch bei der günstigen LTE-Variante.

Diese und zahlreiche weitere Black-Week-Deals stehen ab sofort über den Aldi Onlineshop zur Verfügung. Hier finden sich unter anderem auch verschiedene Computer, praktische Akkusauger und preiswerte Over-Ear-Kopfhörer günstiger. Bezahlen kannst du bei Bedarf übrigens auch in drei zinsfreien Raten über den Zahlungsdienstleister Klarna. Alle Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht.