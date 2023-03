Amazfit GTR 4 im Test: Die grazile Smartwatch

Die Einrichtung der Uhr ist in wenigen Minuten abgeschlossen. Sie startet über die Smartwatch selbst und wird auf dem zu koppelnden Smartphone über die Zepp Health App beendet. Im Anschluss kannst du die Amazfit GTR 4 schon an deinem Handgelenk anlegen und nutzen. Dabei fällt schnell auf, wie erfreulich flach sie ist. Die Bedienung erfolgt in weiten Teilen über den 1,43 Zoll großen, kreisrunden AMOLED-Touchscreen, der eine recht hohe Auflösung von 466 x 466 Pixeln bietet. Um den Bildschirm verläuft eine schmale Lünette mit Minutenanzeige.

Amazfit GTR 4 im Test: Großer Touchscreen

Ergänzend zum Touchscreen sind an der rechten Seite der Uhr eine drück- und drehbare Krone und eine Menütaste nutzbar. Das Drücken der Krone sorgt dafür, dass du in der Widget-Übersicht landest. Drückst du die Menütaste, landest du in der Trainingsübersicht, um aus mehr als 154 Sportprofilen dein Lieblings-Workout zu starten. In den Einstellungen kannst du zudem eine Hotkey-Funktion finden. So kannst du der unteren Taste und einem langen Drücken der Krone persönliche Lieblingsfunktion zuordnen. So lässt sich besonders schnell beispielsweise die Stoppuhr starten, die Telefonie-Funktion aktivieren oder der aktuelle Wetterbericht aufrufen. Auch der in die Uhr integrierte Sprachassistent Alexa von Amazon lässt sich über die Hotkey-Funktion besonders einfach nutzen.

Über die Krone gelangst du in die Widget-Übersicht der Amazfit GTR 4.

Das AMOLED-Display leuchtet dank integriertem Helligkeitssensor stets ausreichend hell. Bei Bedarf ist es in den Einstellungen oder per Schnellzugriff (mit dem Finger über das Display nach unten streichen) möglich, die Helligkeit stufenlos auch manuell anzupassen. Wichtig bezüglich der Kratzbeständigkeit des Schutzglases: Amazfit verwendet bei der Amazfit GTR 4 nach eigenen Angaben nur gehärtetes Glas und kein besonders widerstandsfähiges Saphirglas. Deswegen kann das Glas auf der Vorderseite der Uhr schneller verkratzen als bei anderen Smartwatches. Einfache Kratz- und Stoßtests unserer Redaktion überstand das gehärtete Glas der Amazfit GTR 4 aber problemlos.

Amazfit GTR 4 im Alltags-Test: Workout-Modus kann überzeugen

Aufgrund ihres recht großen Bildschirms macht die Smartwatch auch im Workout-Modus viel Spaß. Denn die wichtigsten für das Training notwendigen Werte sind auf einen Blick zu erkennen. Weil die Uhr wasserdicht ist (5 ATM), kannst du sie auch beim Schwimmen tragen, setzt du sie beim Laufen oder Wandern ein, kannst du dich per GPS-Verbindung jederzeit zurück zum Ausgangspunkt deines Workouts leiten lassen. Topografisches Kartenmaterial ist allerdings nicht vorinstalliert. Schade auch: Multisport wird nicht unterstützt. So fehlt etwa ein Triathlon-Sportprofil.

Alles im Blick: Workout-Modus auf der Amazfit GTR 4.

Wiederum erfreulich: Das GPS-Pairing, also die Verbindung zu Ortungsdiensten findet sehr flott statt. Ergänzend zu GPS verbindet sich die Uhr bei Bedarf auch mit Satelliten von Galileo, Glonass oder Beidou. Auf Wunsch kannst du auswählen, dass sich die Uhr für ein möglichst präzises Tracking mit allen verfügbaren Satelliten verbinden soll. Bei Bedarf funktioniert das sogar mit zwei GPS-Bändern zeitgleich (Dual-Band GPS). Beachten solltest du allerdings, dass die Verbindung mit vielen Satelliten an der Akkulaufzeit der Uhr knabbert. Auf längeren Wanderungen kann es deswegen sinnvoll sein, die Genauigkeit hinten anstehen zu lassen und in den Einstellungen einen eher stromsparenden GPS-Modus auszuwählen.

An der Genauigkeit des verbauten biometrischen Sensors auf der Uhr-Rückseite haben wir nichts auszusetzen. Er verrichtete im Test seine Arbeit so, wie man es von ihm erwarten würde: präzise und auf Oberklasse-Niveau. Die Abweichungen zu einem parallel verwendeten Brustgurt waren minimal und kaum der Rede wert. Unter einer Voraussetzung: Man muss das Armband straffziehen, damit die Abweichungen des Herzfrequenzsensors nicht zu hoch ausfallen. Das macht das Tragen der Uhr aber weniger bequem.

Bewegung ist gesund. Deswegen kannst du mit der Amazfit GTR 4 sogenannte PAI sammeln; mindestens 100 sollten es im Schnitt sein.

Zepp Health App als sinnvolle Ergänzung

Nach jedem Workout kannst du tiefergehende Analysen in der Zepp Health App vornehmen. Und das ist empfehlenswert, denn die App geht viel mehr ins Detail. Und das nicht nur bei der Trainingsanalyse, sondern auch an anderer Stelle. Die App liefert unter anderem umfangreiche Details zur Schlafanalyse oder zum Stresslevel-Tracking. Gleichwohl ist die Zepp Health App für unseren Geschmack ziemlich verschachtelt und an mancher Stelle zu unübersichtlich aufgebaut. Subjektiv betrachtet, macht die Nutzung weniger Spaß als etwa die Verwendung der Garmin Connect App.

Viele Einstellungsmöglichkeiten. Details zu Schlaftracking-Daten. Startseite der Zepp Health App.

Um deinen persönlichen Fitness-Zustand im Blick zu behalten, ermittelt die Amazfit GTR 4 nach jedem Training nicht nur deine aktuelle Trainingsbelastung, sondern auch die sportliche Leistungsfähigkeit anhand eines VO 2 -Max-Wertes. On top wird nach jedem Workout die empfohlene Erholungszeit berechnet. Ebenfalls gut: Ein Morgenupdate auf der Uhr liefert nach dem Schlaf hilfreiche Informationen unter anderem zum zu erwartenden Wetter, zur Schlafdauer und zu den am Vortag erreichten Bewegungszielen.

Eine Uhr auch zum Telefonieren

Mit der Amazfit GTR 4 ist es zudem möglich, am Handgelenk zu telefonieren, wenn die Uhr per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden ist. Denn die Smartwatch ist nicht nur mit einem Mikrofon, sondern auch mit einem Lautsprecher ausgestattet. Die Gesprächsqualität ist in geschlossenen Räumen solide, unter freiem Himmel aber eher mäßig. Insbesondere beim Gesprächspartner können Windgeräusche die Gesprächsqualität einschränken.

Mit der Amazfit GTR 4 kannst du am Handgelenk auch telefonieren.

Push-Mitteilungen vom Smartphone spiegelt die Amazfit GTR 4 zuverlässig und schnell direkt auf das eigene Display. Nicht gelesene Benachrichtigungen werden in einer Nachrichtenzentrale gespeichert. Sie erscheint, wenn du über den Bildschirm von unten nach oben wischst. Was nur unzureichend funktioniert: die Synchronisation von bereits gelesenen Nachrichten. Werden Benachrichtigungen auf der Uhr gelöscht, verbleiben sie in der Mitteilungszentrale auf dem Smartphone. Umgekehrt funktioniert es besser. Wird eine Benachrichtigung auf dem Handy entfernt, verschwindet sie in Sekundenschnelle auch aus der Mitteilungszentrale der Uhr.

Die Akkulaufzeit ist überzeugend

Ordentlich punkten kann die Amazfit GTR 4 hinsichtlich der Akkulaufzeit. Wir konnten sie unter anderem eingestellt mit durchgehendem Puls- und Stresslevel-Tracking sowie nächtlicher Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2) sowie mit drei etwa halbstündigen GPS-Workouts pro Woche fast zwölf Tage lang nutzen. Ein starker Wert.



Schaltet man das Always-on-Display (AOD) tagsüber ein, verkürzt sich die Laufzeit unter gleichen Bedingungen auf etwa eine Woche. Bei Bedarf ist ein Stromsparmodus aktivierbar. Eine Wiederaufladung des 475 mAh großen Energiespeichers dauerte im Test circa 1:20 Stunden. Dafür ist ein magnetisches Ladekabel mit USB-A-Anschluss im Lieferumfang inklusive.

Wichtig auch: Die Zepp Health App verbraucht mit ihrer Hintergrundaktivität auf einem iPhone recht viel Energie. Im Rahmen unseres Tests sorgte die App für knapp 10 Prozent des gesamten Smartphone-Akkuverbrauchs. Zu viel!

Auf der Rückseite der Amazfit GTR 4 ist nicht nur die Sensorik für das Gesundheitstracking zu finden, sondern auch zwei Landeanschlüsse.

Was kostet die Amazfit GTR 4?

Zu haben ist die Amazfit GTR 4 in drei Varianten. Einerseits in der von uns getesteten Variante in Grauschwarz mit Sportarmband, alternativ aber auch in Schwarz-Silber mit Silikonarmband und in Schwarz-Silber mit Lederarmband. Der Preis ist immer identisch und liegt bei Amazfit selbst bei knapp 230 Euro. Der nachfolgende Preisvergleich zeigt dir, wo du die Smartwatch schon jetzt günstiger mit Rabatt kaufen kannst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Fazit zur Amazfit GTR 4: Rundum gut

Kurz und knapp lässt sich zusammenfassen, dass die Amazfit GTR 4 hauptsächlich eines ist: gut und günstig. Für rund 200 Euro bekommst du eine Smartwatch, die nicht nur ein angenehm flaches, sondern auch ein leichtes Design zu bieten hat. Im Test haben wir mit Nylon-Armband ein Gewicht von nur 44 Gramm gemessen, das sich im Alltag am Handgelenk kaum bemerkbar macht. Auch das AMOLED-Display macht im Alltag rundum Spaß, spiegelt zuweilen aber stark. Überzeugend sind die lange Akkulaufzeit, die in der Regel hohe GPS-Genauigkeit und der in unserem Test präzise arbeitende Herzfrequenzsensor.

Also gibt es nichts zu kritisieren? Nein, ganz so ist es nicht. Denn leider ist es mit der Amazfit GTR 4 nicht möglich, kontaktlos zu bezahlen. Selbst wenn die Uhr NFC an Bord hätte, wären noch die Partnerschaften mit kooperierenden Banken notwendig. Ein Aufwand, den der chinesische Hersteller derzeit noch zu scheuen scheint. Fairerweise muss man an dieser Stelle aber auch darauf verweisen, dass es selbst Garmin nicht gelingt, für Garmin Pay viele Partnerbanken zu finden. Hier sind Apple Pay und Google Pay schon sehr viel weiter.

Das Metallgehäuse der Amazfit GTR 4 ist erfreulich flach gebaut.

Schade finden wir auch, dass es Amazfit noch immer nicht gelungen ist, die Synchronisation von Smartphone-Benachrichtigungen so zu optimieren, dass auf der Uhr gelöschte Benachrichtigungen auch auf dem Smartphone verschwinden. Das ist allerdings schon Jammern auf hohem Niveau und mit Blick auf die tolle Verarbeitung der Uhr zu verschmerzen.

Vorteile der Amazfit GTR 4

flaches, edles Design

gutes Display

starke Akkulaufzeit

wasserdicht (5 ATM)

in der Regel hohe GPS-Genauigkeit dank Dual-Band GPS

Nachteile der Amazfit GTR 4

kein kontaktloses Bezahlen per NFC möglich

viele Watchfaces kosten zusätzliches Geld

Synchronisation von Smartphone-Benachrichtigungen klappt nur in eine Richtung

Display weniger kratzfest, da auf Saphirglas verzichtet wird

Hinweis: Die Amazfit GTR 4 wurde uns von Zepp Health für diesen Test kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Anschluss erfolgte ein Rückversand des Testgeräts an den Hersteller. Unser Test erfolgte auf Basis von Firmware-Version 3.18.1.1. im Zusammenspiel mit einem iPhone 14 Pro. Auf dem Smartphone kam dafür Zepp Health in Version 7.6.1 zum Einsatz. Wer die Amazfit GTR 4 mit einem iPhone nutzen möchte, muss mindestens iOS 12.0 nutzen. Mit einem Android-Smartphone wird mindestens Android 7.0 vorausgesetzt.

Jetzt weiterlesen Amazfit T-Rex 2 im Test: Outdoor-Smartwatch mit vielen Vorteilen