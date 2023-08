Computer-Kracher bei Aldi: Notebooks und PCs zu Top-Preisen Hayo Lücke 8 Minuten

Wenn sich in dieser Woche die Gaming-Neuheiten auf der Gamescom in Köln gegenseitig die Klinke in die Hand geben, werden die Herzen vieler Spielefans höher schlagen. Aldi und Medion nutzen die Gelegenheit, um die passende Hardware zu Schnäppchenpreisen rauszuhauen.