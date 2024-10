Auch nach Prime Day: Bose-Kopfhörer 47 Prozent günstiger

Gerade in Richtung Winter sind Over-Ears nicht nur beim Klang führend – sie sorgen auch für warme Ohren. Wer nach den Besten guckt, kommt an Marken wie Bose, Sennheiser oder Sony kaum vorbei. Aus diesem erlauchten Kreis haben es nun Over-Ears von Bose an die Spitze der Schnäppchen-Charts geschafft.

Mit Noise-Cancelling: Starke Over-Ears mit ANC zum halben Preis

Um glatt 50 Prozent reduziert Amazon die 400-Euro-Hörer QuietComfort SC von Bose. Die Edel-Kopfhörer bringen alles mit, was der Ottonormalhörer von heute so braucht – und ehrlich gesagt auch ein Stück mehr. 24 Stunden Akkulaufzeit sprechen eine deutliche Sprache – und damit der Hör-Marathon auch nicht unangenehm wird, setzt Bose auf die soften Ohrpolster, die mit marktführend sind.

Ein stabiles ANC gehört zu solchen Over-Ears ebenso dazu, wie die Option für Sound-Ästheten, die Kopfhörer auch per Kabel (2,5-mm-zu-3,5-mm-Kabel ist mit dabei) zu benutzen. Jetzt bekommst du die Over-Ears für 179 Euro – zumindest, wenn du Prime-Kunde bist. Seitdem sie auf dem Markt sind, waren sie noch nie günstiger. Ein einziges Mal – am Prime Day im Juli – gab es sie zunm gleichen Preis. Der Deal-Check reckt den Daumen also nach oben.

Waren die Kopfhörer am Prime Day für entsprechende Kunden um glatt 50 Prozent gegenüber dem UVP reduziert, sind sie danach – und nun für alle – nur unwesentlich teurer. Mit 47 Prozent Rabatt und 189 Euro kosten sie nur 10 Euro mehr als am Prime Day – ein immer noch starker Deal, was auch der Preisverlauf bestätigt.

Der geneigte Amazon-Kunde bewertet die Kopfhörer mit 4,6 Sternen und die Redaktion bei Amazon vergibt das Gütesiegel „Amazons Tipp“. Verkauft wird direkt aus den Amazon-Lagern heraus. Hier sitzt also kein Marketplace-Zwischenhändler mit im Boot.