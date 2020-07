Smart Garden von Tint: Philips-Hue-Konkurrenz ab heute bei Aldi

Grillen auf dem Balkon oder im Garten, die Blumen sprießen und blühen um die Wette. Und dazu: eine schicke Beleuchtung für das eigene Grün. Die passenden Produkte gibt es nun neu von Tint, der zum Hersteller Müller-Licht gehörenden Marke.

Die entsprechende Preis-Offensive gegen Philips Hue gibt es von Aldi. Denn pünktlich zu den warmen Sommertagen finden sich ein Teil der brandneuen Outdoor-Leuchten beim Discounter im Angebot.

Tint bei Aldi: Wegleuchten im Angebot

Du willst deinen Gartenweg oder den Weg bis zum Haus anstrahlen? Dann kannst du das mit den Gartenspots Petunia von Tint in die Tat umsetzen. Mit drei Mal 250 Lumen leuchten sie dir den Weg bis zur Haustür. Die Lampen lassen sich mithilfe eines neun Meter langen Kabels an den Strom anschließen und auch per WLAN bedienen – sowohl einzeln als auch als Einheit.

Je nach Geschmack leuchten die Spots in Superwarmweiß, Tageslichtweiß oder in einem farbigen Licht. Einen Wetterschutz bietet die IP44-Zertifizierung. Die Gartenspots Petunia gibt es in einem 3er-Pack und sind ab sofort bei Aldi Nord für 96,99 Euro erhältlich.

Tint Gartenstrahler Flores

Wenn du nur einzelne Bereiche oder Pflanzen in Szene setzen willst, bieten sich die Gartenstrahler Flores an. Die Tint Gartenstrahler kommen in einem 3er-Set, die jeweils bis zu drei Meter voneinander platziert werden können. Die Strahler sind gemäß IP65 strahlwassergeschützt, das Netzteil gegen Spritzwasser. Eine einzelne Leuchte kommt auf eine Helligkeit von 180 Lumen.

Das 3er-Paket der Tint Gartenstrahler Flores gibt es ebenfalls ab dem 29. Juni bei Aldi Süd und Aldi Nord im Netz zu kaufen. Der Preis gestaltet sich ebenso gleich: 96,99 Euro.

Tint Outdoor LED-Strip bei Aldi

Du findest zeitnah auch den Outdoor-LED-Strip bei Aldi Süd und Aldi Nord, mit dem du einen Weg, ein Blumenbeet oder die Umzäunung deines Gartens beleuchten kannst. Der Strip ist insgesamt fünf Meter lang und bietet sowohl weißes als auch farbiges Licht. Er kommt auf bis zu 1.200 Lumen und bewegt sich zwischen warmen Weißtönen und einem Tageslichtweiß. Tint integriert eine IP44-und IP65-Zertifizierung, wodurch der Lightstrip gegen Spritzwasser sowie Strahlwasser geschützt ist.

Den Outdoor LED-Strip findest du ab Montag, den 29. Juni, online bei Aldi Süd und Aldi Nord. Veranschlagt wird ein Preis von 96,99 Euro.

Jetzt weiterlesen Smart Bewässern: Das Geheimnis strahlender Gärten

Aldis Smart-Garden-Angebote – das ist noch drin

Seit dem 15. Juni findest du schon die LED-Leuchtkugel Calluna von Tint bei Aldi Nord. Mit der Kugel kannst du Highlights in deinem Garten setzen und nur kleine Partien beleuchten. Die Outdoor-Leuchte an sich kommt auf eine Helligkeit von bis zu 806 Lumen, ist also in etwa so hell wie eine normale 80-Watt-Glühbirne. Zur Verfügung stehen dir verschiedene Farbnuancen und Lichtfarben – zum Beispiel warmes oder recht kaltes Licht. Die Tint Calluna ist dank der IP44-Zertifizierung Garten-tauglich und misst einen Durchmesser von 35 Zentimetern.

Kompatibilität von Tint-Leuchten

Tint versieht alle seine Outdoor-Lampen mit smarter Technik, sodass du deine Gartenbeleuchtung per App bedienen kannst. Daneben kannst du sie auch per Sprachbefehl oder Fernbedienung steuern.

Zusätzlich erlaubt es Tint, Calluna, Flores und den LED-Strip an dein Smart-Gardening- beziehungsweise Smart-Home-System anzuschließen. Die Leuchten sind mit anderen Systemen kompatibel, sofern der Funkstandard ZigBee 3.0 vorhanden ist. Somit kannst du die Leuchte zum Beispiel auch mit Philips-Hue-Produkten koppeln.

Alle Details zu der neuen Outdoor-Lampen von Tint haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.