O2: Netflix, Sky oder O2 TV ein Jahr komplett kostenlos

Entscheidest du dich für den Mobilfunktarif O2 Free oder einen Festnetztarif O2 my Home, so bekommst du ab heute kostenlos ein Streaming-Jahrespaket dazu. Dabei kannst du dir aussuchen, ob du lieber ein Jahr Netflix, Sky Ticket oder das O2-eigene TV-Angebot O2 TV schauen willst.

Für das neue Streaming-Angebot mit dem Namen O2 Select & Stream startet O2 die Zusammenarbeit mit Netflix. Entscheidest du dich im Rahmen von O2 Select & Stream für Netflix, so kannst du das Basis-Abo nutzen. Damit hast du Zugriff auf eine Auswahl an vielfältigen Serien, Dokumentationen und Spielfilmen in zahlreichen Sprachen. Möchtest du lieber das Premium-Abo von Netflix nutzen, so zahlst du die Differenz des Abo-Preises.

Alternativ kannst du dich auch für Sky Ticket entscheiden. Schon seit 2017 arbeiten O2 und Sky zusammen. Im Rahmen von O2 Select & Stream hast du ein Jahr lang kostenlosen Zugriff auf das Sky Entertainment Ticket. Mit ihm kannst du alle Serien und Filme auf Sky sehen, egal ob Sky Originals, exklusive Blockbuster-Serien von HBO in deutscher Erstausstrahlung oder Produktionen der ABC Studios und TNT.

Auch O2 TV gibt es kostenlos

Zu guter Letzt kannst du dich auch für O2 TV powered by waipu.tv entscheiden. Mit O2 TV empfängst du über 100 TV-Sender, die du sonst nur per Kabel oder Satellit sehen kannst. O2 TV bringt sie dir per Internet ins Haus und per App oder Streaming-Stick auf deinen Fernseher. Über Smartphone und Tablet kannst du die Sender auch unterwegs schauen – die meisten davon übrigens in HD. Hinzu kommen mehrere tausend Filme und Serien, die auf Abruf zur Verfügung stehen. O2 TV kann zuhause und unterwegs sowie gleichzeitig auf bis zu vier Geräten genutzt werden. Außerdem kannst du Funktionen wie Pause und Neustart einer Sendung nutzen und insgesamt 100 Stunden in der Cloud aufnehmen und auf jedem Gerät abspielen.

Alle drei Dienste kannst du sowohl zu Hause als auch mobil nutzen. Die meisten der berechtigten O2-Mobilfunk- als auch die O2-Festnetztarife verfügen über eine Flatrate für Daten. Ist das in deinem Tarif der Fall, so entstehen dir keine weiteren Kosten. Sogar im EU-Ausland sind die Dienste im Rahmen der Fair-Use-Regelung nutzbar.

O2 Select & Stream: So funktioniert es

Das neue Angebot bekommst du ab sofort bei der Buchung oder Verlängerung aller O2 Free und O2 my Home Laufzeittarife, die mindestens 34,99 Euro im Monat kosten. Junge Leute unter 29 Jahren und die Generation 60 Plus bekommen einen Rabatt von 10 Euro. Du entscheidest dich zunächst für einen Mobilfunk- oder Zuhause-Tarif. Nach der Aktivierung kannst du eines der drei Streaming-Jahrespakete wählen. Die Freischaltung erfolgt über die O2 Priority Entertainment-Plattform. Nutzt du bereits Netflix oder O2 TV, kannst du dein bestehendes Streaming-Konto überführen. Bei Sky ist das nicht möglich

