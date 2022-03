Lidl App: So sparst du nun bares Geld beim Tanken - aber nur für kurze Zeit

Seit 2020 hat Lidl seine App von Grund auf erneuert und seitdem stark weiterentwickelt. Mittlerweile lockt die App mit einem eigenen Bezahlsystem – Lidl Pay – und nunmehr auch das Angebot, ein E-Auto zu laden. Daneben bleibt auch der ursprüngliche Gedanke bestehen: Rabatte, Coupons und Aktionen. Und eine davon spart Autofahrern bares Geld.

Lidl App: Beim Tanken Bares sparen

In der App selbst weist Lidl auf eine aktuelle Aktion hin, die vor allem Autofahrer angesichts der steigenden Spritpreise freuen dürfte. Der Discounter kooperiert mit Shell, sodass du beim Tanken an dessen Tankstellen gebunden bist.

Im Detail ist die Aktion außerdem an die Bedingung geknüpft, maximal 70 Liter zu tanken, sodass du pro Liter effektiv 3 Cent sparen kannst. Reizt du das Angebot aus und füllst dein Auto mit 70 Litern Sprit auf, kannst du bis zu 2,10 Euro sparen.

Um von dem Rabatt profitieren zu können, musst du die Android- oder iOS-App von Lidl auf deinem Handy installiert haben. Unter „Aktionen und Rabatte“ findest du die Tankvorteile, die du bei Shell einlösen kannst. Den Gutschein kannst du nach dem Tanken an der Kasse bei Shell vorzeigen und scannen lassen. Wichtig zu wissen ist, dass mitunter nicht jede Shell-Tankstelle bei der Aktion mitmacht. Welche Filialen dabei sind, siehst du ebenfalls in der App. Die Tank-Aktion von Lidl und Shell läuft noch bis einschließlich zum 27. März.

Lidls eCharge zieht um

Bei einem Einkauf bei Lidl kannst du zeitgleich auch dein E-Auto aufladen. Dazu stellt der Discounter bislang die App „eCharge“ bereit. Doch mit dieser ist in diesem Monat Schluss. Lidl zieht den Service in die Lidl-App um, sodass Kunden ab dem 16. März auf diese Anwendung umsatteln müssen. Die eCharge-App soll am heutigen 9. März jedoch schon eingestellt werden, wie das Blog Ladedock berichtet.

In der Lidl-App musst du dich einmalig registrieren, damit dir die App die nächste freie Ladesäule anzeigt. Damit dein E-Auto geladen wird, musst du den QR-Code an der Säule scannen. Darüber hinaus zeigt der Service Live-Karten an sowie Navigationsfunktionen.