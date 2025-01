Wer die Fußball-Bundesliga verfolgt, kennt das Spektakel am 34. Spieltag. Wenn dann alle Spiele gleichzeitig angepfiffen werden und es quasi im Minutentakt heißt „Tor in München!“, „Platzverweis in Bremen!“, oder „Elfmeter in Dortmund!“. Mehr Wirbel und Action geht nicht. Aber heute übertrifft die Champions-League das um ein Vielfaches.

18 Spiele gleichzeitig: Das steckt hinter der Mega-Konferenz

Seit dieser Saison ist die UEFA Champions-League statt in Gruppen in einer großen Liga mit 36 Teams organisiert. Heißt: An jedem Spieltag gibt es 18 Spiele. Wurden die an den ersten 7 Spieltagen auf zwei Wochentage mit je zwei Anstoßzeiten (also insgesamt 4 Zeitpunkte) verteilt, ist dies am 8. und letzten Gruppenphasen-Spieltag nun anders.

Um Chancengleichheit zu wahren, werden alle 18 Spiele, die heute stattfinden, gleichzeitig angepfiffen. Um 21 Uhr ist es soweit. Und entsprechend gibt es dann auch eine Hammer-Konferenz, für die sich der übertragende Sender sogar ordentlich strecken muss.

Wo kann ich die XXL-Konferenz in der Champions-League sehen?

In dieser Saison teilen sich die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video die Champions League untereinander auf. Die 18er-Konferenz an diesem Spieltag ist ausschließlich bei DAZN im Livestream zu sehen.

Was kostet DAZN?

Wer den Streaming-Dienst in der „Unlimited“-Version hat, braucht ihn einfach heute Abend anzuwerfen (Vorberichte starten ab 19:30 Uhr). Wenn du hingegen noch kein Abo besitzt und das Spektakel nicht verpassen willst, musst du wohl oder übel in die Tasche greifen. 45 Euro verlangt DAZN für das monatlich kündbare Abo. Wer sich direkt für ein Jahr bindet, ist mit 35 Euro monatlich etwas günstiger dabei (muss aber auch die Saure-Gurken-Zeit im Sommer ohne viele Fußball-Highlights mit einpreisen).

→ DAZN hier buchen

Deal: Für wiederkehrende Nutzer, also alle, die schon einmal Kunde bei DAZN waren, aber zwischenzeitlich gekündigt haben, läuft noch bis Ende Januar eine Sonderaktion. So zahlt man sogar nur 29,99 Euro monatlich – jedoch dann im Jahresabo.

Gibt es bei DAZN einen Gratismonat?

Gab es mal, aber leider ist das seit 2021 passé. DAZN bietet keinen Gratismonat mehr an, mit dem man die Konferenz theoretisch ohne Kosten hätte schauen können.

→ Lesetipp: Gratis!? Diese 7 Kreditkarten sind gebührenfrei und locken mit Bonus!

Kann ich den Streaming-Dienst direkt wieder kündigen und trotzdem zuschauen?

Ja, auch wenn du DAZN nach der Buchung direkt wieder kündigst, läuft das Abo für einen Monat. Immerhin: Damit streamst du in den kommenden Wochen diverse Bundesliga-Partien (alle Freitags- und Sonntagsspiele), die Play-offs der nächsten Champions-League-Runde und zum Beispiel auch den Super Bowl (wobei der auch im Free-TV übertragen wird).

Welche deutschen Teams sind heute dabei?

Für einige deutsche Teams geht es heute noch um einiges. Nachdem bislang nur RB Leipzig sicher ausgeschieden sind, geht es für Bayern und Dortmund etwa noch um die Restchance aufs direkte Weiterkommen ohne Play-offs, Leverkusen will seinen achten Platz fürs direkte Weiterkommen hingegen nicht verlieren. Der VfB Stuttgart will gleichzeitig seinen Platz in den Play-offs mit einem Sieg sichern. So spielen die deutschen Teams:

FC Bayern München – Slovan Bratislava

Borussia Dortmund – Schachtar Donezk

VfB Stuttgart – Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen – Sparta Prag

Sturm Graz – RB Leipzig

Spannend wird es aber ebenfalls auf anderen Plätzen. Der Startruppe von Manchester City droht im Spiel gegen Brügge das komplette und direkte Ausscheiden. Auch Real Madrid hat sich in der Vorrunde nicht mit Ruhm bekleckert, muss heute in Frankreich bei Stade Brest ran. Das vom deutschen Hansi Flick trainierte Barcelona ist sicher weiter und freut sich auf ein Schaulaufen gegen Atalanta Bergamo. Auch der FC Liverpool ist als Spitzenreiter schon sicher durch – heute geht’s für die „Reds“ nach Eindhoven.

Keine Lust auf Extra-Kosten: Wo sehe ich Highlights?

DAZN hat durch diverse Preiserhöhungen in den vergangenen Jahren einen zweifelhaften Ruf erhalten. Wer auch für dieses singuläre Event einen Bogen um den Anbieter machen will, bekommt ab 23:00 Uhr im ZDF eine einstündige Highlight-Show. Mutmaßlich liegt dort der Fokus dann auf den Spielen der deutschen Mannschaften.

Ab 0:00 Uhr sind die Highlights dann auch in der Mediathek und bei YouTube abrufbar. Auch cool: Wenn du Nutzer der Kicker-App bist, werden dir noch während die Spiele laufen einige Clips – etwa von Toren oder besonderen Vorkommnissen – in den Liveticker reingespült. So gibt’s ebenfalls schon sehr früh Bewegtbilder von den Partien. In voller Länge gibt’s sie (legal) aber nur bei DAZN.

Nicht verwechseln: Auch diese irre Fußball-Konferenz läuft diese Woche

Auch am Donnerstag in der Europa-League gibt es eine „interessante“ Konferenz-Option. Die Rechte für die Übertragung liegen bei RTL. Der Sender zeigt aber keine 18er-Konferenz, sondern fokussiert sich im Streaming-Programm von RTL+ auf die Einzelspiele.

Eine Sonder-Option gibt es aber dennoch: Das wohl quotenstärkste Spiel von Eintracht Frankfurt (bei der AS Rom) wird auf einer Extra-Sendestrecke bei RTL+ in einer eigens einberufenen Wechsel-Konferenz mit dem Dschungelcamp gezeigt. Kein Witz.

Jetzt weiterlesen Telekom: Kostenloser Streaming-Dienst bis 2030 bei Magenta TV inklusive