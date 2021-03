Xiaomi-Schnäppchen bei Aldi: Diese Frühlings-Angebote starten morgen

Den meisten Nutzern ist der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi in erster Linie als Hersteller von Smartphones bekannt. Doch die Produktpalette des Unternehmens ist weitaus größer. Und davon möchte jetzt auch Aldi Nord profitieren. Denn ab dem morgigen 31. März verkauft der Lebensmitteldiscounter gleich vier Xiaomi-Produkte abseits des Smartphone-Segments zu Sonderkonditionen.

Xiaomi Mi Watch Lite bei Aldi kaufen

Eines dieser Angebote ist die Xiaomi Mi Watch Lite. Sie wurde erst zu Beginn dieses Jahres vorgestellt und landet jetzt schon in den Schnäppchen-Regalen von Aldi Nord. Die wichtigste Botschaft dabei: Es handelt sich um eine Einsteiger-Smartwatch, bei der nur grundlegende Fitness-Funktionen zur Verfügung stehen. Das reicht für die meisten Nutzer, vor allem wenn es sich um Gelegenheitssportler handelt, aber ohnehin vollkommen aus.

Ausgestattet mit einem eigenständigen GPS-Empfänger kannst du die Mi Watch Lite von Xiaomi auch losgelöst von einem Smartphone nutzen, um etwa deine Jogging-Runden oder Radtouren zu protokollieren. Insgesamt elf Sportmodi sind vorinstalliert. Das TFT-Display ist 1,4 Zoll groß und löst mit 320 x 320 Pixeln auf.

Aldi bietet die 35 Gramm leichte und bis zu 50 Meter wasserdichte Uhr (5 ATM) ab Ende März zu einem Preis von 49,99 Euro an. Das sind 10 Euro weniger als Xiaomi selbst in seinem Online-Shop verlangt. Zur Wahrheit gehört aber auch: Aktuell ist die Uhr zum Beispiel bei Saturn und Media Markt für 48 Euro verfügbar. Bei einer Online-Bestellung kommen noch 3 Euro für den Versand dazu, du kannst aber auch die Abholung in einer Filiale von MediaMarktSaturn in deiner Nähe auswählen und dir diese Extrakosten kurzerhand sparen; musst dafür aber dein Haus oder deine Wohnung verlassen.

Xiaomi Mi Smart Speaker bei Aldi kaufen

Schon eher kann man als typisches Aldi-Schnäppchen den Xiaomi Mi Smart Speaker bezeichnen. Der Bluetooth-Lautsprecher wird bei Aldi Nord für 39,99 Euro verkauft. Andere Webshops berechnen aktuell mindestens knapp 48 Euro, wie ein Preisvergleich zeigt.

Die Bedienung des kleinen Lautsprechers (12W) erfolgt über ein Touch-Panel auf der Oberseite beziehungsweise per Smartphone-App. Er ist rund 15 Zentimeter hoch und bringt immerhin 853 Gramm auf die Waage. Das Design erinnert an den beliebten Sonos One. Allerdings ist das Xiaomi-Produkt hierzulande anders als die Sonos-Variante nur in Weiß verfügbar. Wenn du magst, kannst du den Xiaomi Mi Smart Speaker übrigens auch mit Sprachbefehlen steuern. Der Google Assistant ist mit an Bord.

Xiaomi Mi Smart Clock bei Aldi kaufen

Etwas teurer: Die Xiaomi Mi Smart Clock. Dieses Gerät kannst du zum Beispiel als Wecker nutzen oder als smartes Display in die Küche stellen. Denn das Gerät kann auf seinem 4 Zoll großen Bildschirm (800 x 400 Pixel) nicht nur Uhrzeiten, Wetter und Kalender anzeigen, sondern lässt sich auch als digitaler Bilderrahmen nutzen. Darüber hinaus ist es möglich, Musik zu streamen oder auch Videos anzusehen. Die Einbindung ins Heimnetzwerk erfolgt über WLAN (2,4 & 5 GHz), eine Verbindung ist gleichermaßen zu Android- und iOS-Smartphones möglich. Auch bei diesem Smart-Home-Gerät ist der Google Assistant für Sprachbefehle mit an Bord.

Angeboten wird die Xiaomi Mi Smart Clock bei Aldi Nord zu einem Preis von 44,99 Euro. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von Xiaomi ist das ein Rabatt von nur 5 Euro. Trotzdem ist das aber ein aktueller Bestpreis. Denn kein anderer namhafter Onlineshop bietet die Mi Smart Clock derzeit für weniger als 49,90 Euro an. Allerdings ist die kleine Tischuhr auch erst seit wenigen Tagen offiziell in Deutschland verfügbar.

Xiaomi Mi TV Stick bei Aldi kaufen

Die prozentual größte Ersparnis bietet das letzte der vier Xiaomi-Produkte, die in Kürze bei Aldi zur Verfügung stehen. Immerhin 25 Prozent gegenüber der UVP des Herstellers lassen sich sparen, wenn du dich für den Xiaomi Mi TV Stick entscheidest. Er verwandelt deinen Fernseher, Monitor oder Projektor mit HDMI-Anschluss in einen Smart-TV. Du hast nach einer Verbindung mit einem WLAN-Netz nämlich unter anderem Zugriff auf die Apps von YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ und unzählige andere Apps, die du im Google Play Store findest.

Aldi Nord verkauft den Xiaomi Mi TV Stick zu einem Preis von 29,99 Euro. Das sind 10 Euro weniger als Xiaomi selbst verlangt. In anderen bekannten Onlineshops musst du gegenwärtig mindestens 32 Euro für den TV Stick zahlen.

