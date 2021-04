Letzte Chance: Weekend-Deals bei Saturn enden heute

Auch am Montag sind die „Weekend Deals XXL“ bei Saturn noch online. Die Angebote sind diesmal sehr „Zuhause-behaftet“. Viele Deals zum Thema Smart Home sind mit dabei, außerdem gibt es Upgrade-Möglichkeiten für TV und Sound zu Hause sowie Audio-Genuss unterwegs. Wir haben unsere Schnäppchen-Favoriten herausgesucht.

Die Angebote nennen sich Weekend-Deals, sind aber auch schon am Freitag verfügbar und dauern sogar den gesamten Montag an. Allerdings gilt immer: Was weg ist, ist weg. Gerade die besonders guten Angebote können also rasch vergriffen sein.

Übrigens: Bis Ende des Monats versprechen sowohl MediaMarkt als auch Saturn komplette Versandkostenfreiheit. Also auch bei Produkten, die weniger als 59 Euro kosten, wo bisher die Grenze gezogen war.

Sony Kamera-Kit mit 500 Euro Rabatt

Das Foto-Starter-Set rund um die Sony Alpha 6000, eine Systemkamera mit Objektiv, ist für 699 Euro im Angebot. Das mit einem Referenzpreis von 1.199 Euro ausgewiesene Set besteht neben der Kamera aus zwei Objektiven (16-50 mm und 55-210 mm), einer passenden Tragetasche und auch eine Speicherkarte mit 16 GB Platz für Fotos ist mit dabei.

Die Kamera wiegt mit eingesetztem Akku keine 350 Gramm und gilt damit als Leichtgewicht, das gerade auf Reisen eine gute Figur macht. Die effektive Fotoauflösung liegt bei 24,3 Megapixeln. Neben dem Standard-Objektiv mit Weitwinkel-Aufnahme, handelt es sich beim zweiten um ein SEL-55210 Tele-Zoom-Objektiv mit integriertem optischen Bildstabilisator.

→ Zum Kamera-Kombi-Angebot

Philips Hue: Starter-Set mit Bridge und 3 Leuchten für 72 Euro

Wer in die Welt der smarten Beleuchtung von Philips Hue einsteigen will, der kann ich bei Saturn jetzt ein preiswertes Starter-Set sichern: Drei Lampen des Typs E27 Warmweiß, ein Dimmschalter sowie die zentrale Steuereinheit Hue Bridge, kosten bei Saturn glatt 72 Euro.

→ Zum Hue-Einsteiger-Set

Hast du bereits Philips-Hue-Lampen im Einsatz und bist auf der Suche nach Erweiterungen, findest du bei den Wochenend-Angeboten von Saturn ebenfalls einige Schnäppchen: So kosten die E27-Lampen im Doppelpack 24,99 Euro. Weitere Hue-Angebote gibt im Smart-Home-Bereich der Weekend-Deals.

Apple HomePod Mini unter 100 Euro

Apples beliebter Smart-Speaker, der HomePod Mini, ist bei Saturn in den Weekend-Deals für 99 Euro gelistet. Der Siri-Ball, der nicht nur Intelligenz, sondern auch gewisse Sound-Qualität verspricht, ist – unter Berücksichtigung der Versandkostenfreiheit – nur bei einem Händler noch günstiger. Direkt bei der Telekom kostet der Smart Speaker derzeit sogar nur 95 Euro (Preisvergleich).

Der HomePod mini von Apple

Huawei Freebuds Pro und JBL Flip Essential im Saturn-Angebot

Zwei ausgezeichnete Sound-Produkte für unterwegs sind ebenfalls im Angebot. Einerseits gibt es die neuen Huawei Freebuds Pro, also In-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling zum Preis von 119 Euro. Die kleinen und kabellosen Kopfhörer schnitten bei uns im Test gut ab und gelten als ordentliche AirPods-Pro-Alternative.

→ Zum Freebuds-Pro-Deal

Ebenfalls gut im Test und günstig auf dem Markt: Der Bluetooth-Lautsprecher JBL Flip Essential, der bei Saturn aktuell für 69 Euro verkauft wird.

Daneben gibt es im Sound-Bereich der Saturn „Weekend-Deals XXL“ auch noch zahlreiche Soundbars, Boxen und auch einige Fernseh-Geräte zum Angebotspreis zu kaufen. Außerdem viel PC-Equipment, wie etwa SSD-Festplatten und Speichermedien.