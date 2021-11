Singles Day bei Aldi: Furiose Smartphone-Schnäppchen

Wenn am 11. November 2021 in Deutschland die neue Karnevalssaison eingeläutet wird, ist auch noch ein weiterer „Feiertag“ zugegen: der Singles Day. Alleinstehende sollen diesen Tag nutzen, um sich selbst etwas Gutes zu gönnen. Seinen Ursprung hat das Event in China. Doch in den vergangenen Jahren haben auch mehr und mehr deutsche Onlineshops die Tradition übernommen, anlässlich dieses Tages Sonderangebote ins Programm zu nehmen. So auch Aldi. Und im Jahr 2021 überrascht der Lebensmitteldiscounter nicht nur mit der Nintendo Switch und den Apple AirPods 2 zum Sonderpreis, sondern auch mit Smartphones.

Apple iPhone 8 bei Aldi kaufen – Vorsicht: keine Neuware!

So rückt unter anderem das iPhone 8 in den Fokus des Interesses. Aldi Süd bietet das Apple-Smartphone aus dem Jahr 2017 mit 64 GB Speicherplatz an. Allerdings nicht als Neuware. Stattdessen kommt ein Refurbished-Modell zum Einsatz. Heißt: Es ist ein runderneuertes Handy, das bereits über einen längeren Zeitraum genutzt wurde. Es wurde nach Angaben von Aldi an mehr als 80 kritischen Punkten geprüft. Überall dort, wo es notwendig war, wurde das Telefon mit Original-Ersatzteilen neu ausgestattet. Minimale Gebrauchsspuren sind aber nicht ausgeschlossen.

Rein technisch ist das Apple iPhone 8 mit einem vergleichsweise kleinen Display ausgestattet. Es misst nur 4,7 Zoll in der diagonalen Abmessung und liefert eine Auflösung von 750 x 1.334 Pixeln. Verbaut ist ein Apple A11 Bionic Prozessor, dem 2 GB RAM zur Seite stehen. Das klingt nach wenig, da das Smartphone aber auf das Apple-Betriebssystem iOS abgestimmt ist, braucht es nicht viel mehr. Auf der Rückseite steht eine einzelne 12-Megapixel-Kamera zur Verfügung, vorne ist eine 7-Megapixel-Kamera verbaut.

Apple iPhone 8 Software iOS 12.0 Prozessor Apple A11 Bionic Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.821 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 148 g Farbe Schwarz, Silber, Gold, Rot Einführungspreis 64 GB: 799 €, 256 GB: 969 € Marktstart 22.09.2017

Was kostet das iPhone 8 bei Aldi?

Im Jahr 2017 kam das iPhone 8 zu einem Preis von knapp 800 Euro auf den Markt. Heutzutage ist das Smartphone natürlich längst ein Auslaufmodell und kostet deutlich weniger. Bei eBay ist es im Neu-Zustand ab knapp 290 Euro zu haben. Onlineshops verkaufen es ab rund 350 Euro. Aldi ruft ab dem 11. November 2021 einen Preis von 279 Euro auf. Allerdings handelt es sich eben „nur“ um ein erneuertes Telefon.

Und das wird nicht einmal zu einem günstigen Preis angeboten. So gibt es das runderneuerte iPhone 8 beispielsweise über den Händler BackMarket im Zustand „hervorragend“ zu einem Preis ab 207 Euro – abhängig von der gewählten Farbe. Bei Refurbed werden aktuell für Geräte im Zustand „wie neu“ mindestens 205 Euro fällig, bei Rebuy mindestens 272 Euro.

Realme C11 kaufen – Lupenreines Einsteiger-Handy

Oder soll es doch lieber ein neues Smartphone sein? Und dann auch noch eines, das deutlich preiswerter ist? Dann könnte das Singles Day Angebot von Aldi Nord interessant für dich sein. Denn ab dem 11. November 2021 steht dort das Realme C11 (2021) zum Sonderpreis zur Verfügung. Und Sonderpreis heißt in diesem Fall, dass du deutlich weniger als 100 Euro bezahlen musst. Doch ehe wir uns dem Preis-Check zuwenden, erst ein Blick auf die technischen Spezifikationen.

Unisoc-Prozessor, 2 GB RAM und nur 32 GB Speicherplatz zeigen schon auf den ersten Blick, dass das Realme C11 (2021) vor allem Menschen ansprechen möchte, die keine hohen Ansprüche an ihr Smartphone stellen. Der Bildschirm ist 6,5 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln, auf der Rückseite ist eine Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixeln zu finden. Gut: Der üppige Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh.

Realme C11 (2021) Software Android 11 Prozessor Unisoc SC9863A Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 3264×2448 (8,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 190 g Farbe Grau, Blau Einführungspreis 109 € Marktstart Oktober 2021

Was kostet das Realme C11 bei Aldi?

Der unverbindliche Verkaufspreis für das Realme C11 liegt bei 99 Euro. Aldi Nord verkauft es aber ab dem 11. November 2021 zu einem Preis von 79,99 Euro. Sogar noch einen knappen Euro weniger verlangt aktuell Saturn. Denn dort kannst du das Einsteiger-Smartphone schon jetzt versandkostenfrei für 79 Euro kaufen.

Jetzt weiterlesen Aldi Schnäppchen zum Singles Day: Attraktive Hardware-Deals im Angebot