Satter Klang, effektives ANC und 85/100 im Test: Teufel Over-Ears fast zum halben Preis

Der deutsche Hersteller Teufel hat es in Tests schon oft geschafft, uns zu überzeugen. Und dabei sind einige der Audioprodukte sogar echt erschwinglich. So ist es nun auch bei den Teufel Real Blue NC. Die kommen ursprünglich von nicht ganz preiswerten 230 Euro, sind mittlerweile aber für unter 130 Euro zu haben. Ob das ein guter Deal ist, zeigen wir dir hier.

Teufel Real Blue NC: Darum sind sie eine gute Wahl

Wir haben schon eine Menge Kopfhörer getestet: Budget-Modelle, High-End-Kopfhörer, sowohl In-Ears als auch Over-Ears. Die Teufel Real Blue NC siedeln sich eher in der gehobenen Mittelklasse an. Der Preis dafür ist dank des aktuellen Rabatts aber deutlich niedriger, als die meisten Modelle dieser Klasse. Dadurch werden die Kopfhörer zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp. Denn unter 130 Euro für Over-Ears, die in unserem Test 85 von 100 Prozentpunkte erreichten, sind ein richtig guter Deal.

Aber zuerst wollen wir einmal checken, was die Kopfhörer eigentlich so draufhaben. Teufel selbst fasst zusammen: „Der preisgekrönte Alleskönner: ein Kopfhörer, der immer passt und immer begeistert für jedes Genre, für Games, für Filmton, fürs Homeoffice.“ Das ist zunächst ein großes Versprechen. Aber kann der Hersteller sein Versprechen auch halten? In unserem Test hat uns zunächst der Tragekomfort gut gefallen. Die Real Blue NC drücken auch beim mehrstündigen Musikhören nicht.

Und auch der Klang der Kopfhörer konnte uns überzeugen. So beschreibt ihn mein Kollege Blasius als „Sie sind einerseits zwar warm abgestimmt und liefern einen Teufel-typischen kräftigen Bass. Dennoch ist der Klang auch direkt und die Höhen sauber.“ Das ANC (aktive Geräuschunterdrückung) komme zwar nicht an Spitzenmodelle heran, aber es blendet störende Geräusche dennoch effektiv aus.

Bei der Akkulaufzeit spricht Teufel von bis zu 55 Stunden Wiedergabe ohne ANC. Mit Geräuschunterdrückung kommen sie immer noch auf rund 41 Stunden. In unserem Test bestätigten sich die Angaben des Herstellers. Die Werte sind durchaus ordentlich und bringen dich entspannt durch eine ganze Arbeitswoche im Büro oder Homeoffice – und das selbst mit eingeschaltetem ANC.

Teufel Real Blue NC: Den gesamten Test findest du hier!

Noch nie günstiger & viele weitere Teufel Deals

Und im aktuellen Winter Sale von Teufel kosten dich die Over-Ears nur noch 129,99 Euro (+ 4,99 Euro Versandkosten). Du sparst somit 43 Prozent des UVPs. Und der Preisvergleich zeigt, dass du momentan nirgendwo günstiger drankommst. Auch waren die Kopfhörer in der Vergangenheit nie preiswerter zu haben.

Falls du an In-Ears, Bluetooth-Kopfhörern, einer Soundbar oder anderen Audioprodukten von Teufel Interesse hast, solltest du auch die weiteren Angebote des Winter Sales nicht verpassen. Hier findest du alle aktuellen Deals im Überblick.