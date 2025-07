Last Minute Prime Deal: Tefal-Pfanne mit fast 40 Prozent Rabatt

Beim Kochen zählt vor allem eines: Die Pfanne muss zuverlässig sein, egal ob beim schnellen Frühstücksei oder dem aufwändigen Abendessen. Eine gute Pfanne sorgt dafür, dass das Essen gleichmäßig gart, ohne dass man ständig umrühren oder Angst vor Anbrennen oder Anbacken haben muss. Die Tefal C38806 Hard Titanium Essential Bratpfanne mit 28 cm Durchmesser erfüllt genau das. Dank robuster Antihaftversiegelung gart alles gleichmäßig, ohne Anbrennen. Sie ist für alle Herdarten geeignet, außer Induktion. Falls du einen Induktionsherd nutzt, findest du weiter unten einen passenden Deal. Das in die Pfanne integrierte Thermo-Signal zeigt an, wann die richtige Temperatur erreicht ist – so gelingt das Braten ganz ohne Raten.

Das wichtigste zur Tefal-Pfanne am Prime-Day

Mit der Tefal C38806 Hard Titanium Essential Bratpfanne erhältst du ein Produkt, das viele andere bereits überzeugt hat, denn auf Amazon wurde sie über 1.000-mal gekauft und ergattert sogar 4,2 von 5 Sternen.

Bei Amazon ist die Pfanne gerade um 43 Prozent reduziert, du zahlst also anstelle der UVP von 32,99 Euro nur noch 18,89 Euro.

Laut Preisvergleich fordern andere Anbieter weit mehr für die Pfanne, die Angebote beginnen bei grob 27 Euro und steigen bei anderen Shops noch mehr in die Höhe. So machst du bei Amazon ein richtiges Schnäppchen.

Wenn du jedoch einen Induktionsherd hast, dann solltest du mal einen Blick auf diese Bratpfanne aus Jamie Olivers Reihe werfen. Denn die Tefal Jamie Oliver by Cook’s Direct On Bratpfanne, ebenfalls mit 28 cm Durchmesser, ist auch im Angebot. Sie erzielte über 2000 Verkäufe im letzten Monat und ist als „Amazons Tipp“ gelistet. Noch dazu hat sie bei über 19.000 Bewertungen 4,6 Sterne ergattert.

Wichtig: Beide Angebote kannst du dir nur als eingeloggter Prime-Kunde sichern. Bist du kein zahlendes Mitglied, kannst du aber auch eine kostenlose Probemitgliedschaft abschließen. So kann jeder von den Prime Day Angeboten profitieren.

Prime Deal Days vom 8. bis zum 11. Juli

Zwischen dem 08. und dem 11. Juli kommen Prime-Kunden auf ihre Kosten und finden exklusive Angebote vor. So gibt es diverse Amazon-Geräte mit bis zu 72 Prozent Nachlass. Weitere Deals rund um die Prime Days dieses Jahres findest du bei uns im Deal-Bereich.

