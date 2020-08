Das Samsung Galaxy S20 ist bereits seit knapp einem halben Jahr auf dem Markt. Auch wenn das Modell immer noch zu den gefragtesten Smartphones am Markt gehört, so fällt der Preis immer weiter. Typisch für Android-Smartphones, was sich auch bei Vetragsangeboten bemerkbar macht. Jetzt gibt es ein neues Angebot in der Saturn-Tarifwelt, bei dem es das Smartphone mit 10 GB Datenvolumen für 25 Euro pro Monat gibt.

Samsung Galaxy S20 mit Tarif für 25 Euro im Monat

Bei Saturn bekommst du den Tarif green LTE 10 GB Promo. Das heißt, dir stehen im Monat 10 GB Datenvolumen zur Verfügung sowie eine LTE-Highspeed-Geschwindigkeit von bis zu 21,6 Mbit/s im Netz der Telekom. Darüber hinaus telefonierst du dank einer Allnet-Flat in alle deutschen Netze kostenlos, für SMS werden pro Einheit jedoch 19 Cent fällig. Außerdem hast du dank Vertragspartner mobilcom-debitel Zugriff auf ein weltweites Netz von WLAN-Hotspots, die sogenannte freenet–Hotspot-Flat.

Innerhalb der Aktion und der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit wird eine Grundgebühr von 24,99 Euro fällig. Ab dem 25. Monat erhöht sich der Grundpreis wieder auf 31,99 Euro. Einmalig fällt außerdem der Anschlusspreis von 39,99 Euro an. Dazu erhältst du das Galaxy S20 für einmalig 77 Euro – zur Auswahl steht das Handy mit 128 GB Speicher in den Farben Grau, Blau und Pink.

→ Zum Saturn-Angebot: Galaxy S20 mit 10 GB Telekom-LTE

Den allermeisten dürften die 10 GB Datenvolumen ausreichen, das Angebot für rund 25 Euro Grundgebühr ist dazu preislich attraktiv. Zu ähnlich guten Konditionen gab es das S20 bislang selten bis nie.

Das bietet das Samsung-Flaggschiff

Mit dem S20 hat Samsung im Frühjahr ein ausgereiftes Flaggschiff auf den Markt gebracht. Lange blieb es aber im Schatten des beliebten Vorgängers S10. Durch den erneuten Preisrutsch mit Vertrag, kann es hier erneut heraustreten.

Mit 128 GB Speicherplatz, 8 GB RAM und dem Exynos 990 als Prozessor ist das Handy der Flaggschiff-Klasse gewachsen, auch wenn es hier und da immer wieder Kritik am Exynos-Prozessor im Vergleich zum Snapdragon-Chip gibt. In Europa ist die Exynos-Version aber alternativlos. Bei der Kamera bietet das Galaxy S20 einen 64-Megapixel-Sensor als Hauptobjektiv. Insgesamt stehen für Fotos aber drei Objektive zur Verfügung – neben der Hauptkamera noch je eine für Tele-Zoom und eine für Weitwinkel (je 12 Megapixel). Alle Details kannst du in unserem Datenblatt nachlesen.

