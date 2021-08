Samsungs neue Smartphones jetzt bei O₂ vorbestellen und 200 Euro Bonus sichern

Ab dem 27. August sind die neuen Foldables von Samsung – Galaxy Z Flip3 und Galaxy Z Fold3 – offiziell auf dem Markt. Zuvor kannst du dir dein neues Samsung-Klapphandy schon als Vorbesteller sichern. Gibst du gleichzeitig ein altes Handy ab, tauschst es also gegen eines der neuen ein, gibt es neben der Trade-in-Prämie jetzt noch 200 Euro Bonus obendrauf. Das mildert den hohen Preis etwas ab. Generell kannst du die Kosten über einen Kauf mit Tarif ohnehin über zwei Jahre strecken. Bei O₂ geht das im Bestseller-Tarif schon für unter 50 Euro pro Monat.

Samsungs Flip3 für 50 Euro, kein Anschlusspreis

Generell profitierst du bei O₂ derzeit noch von parallel laufenden Aktionen, die du auch auf das Angebot zum Samsung-Foldable anwenden kannst. So entfällt der Anschlusspreis (sonst 40 Euro) und im ersten Monat kannst du testweise ohne Datenbegrenzung surfen. Erst danach gelten die Beschränkungen des gewählten Tarifs.

Bestseller ist nach wie vor der Vertrag mit dem O₂ Free M. Der bietet neben einer Allnet-Flat 20 GB Datenvolumen und kostet in Verbindung mit dem Samsung Galaxy Z Flip3 49,99 Euro monatlich. Das Handy ist in dieser – und auch in jeder anderen – Zusammenstellung für 1 Euro mit im Paket. Hier zahlst du das ohne Vertrag über 1.000 Euro teure Handy also wirklich über die Zeit ab und nutzt einen guten Netzbetreiber-Tarif, der dir sogar Zugriff auf das 5G-Netz gewährt.

Einmalig gibt es für Unterlagen, SIM und Smartphone noch einmal 4,99 Euro Versandkosten, sodass du in dieser Konfiguration über zwei Jahre insgesamt 1.205,75 Euro zahlst. Das sind gerade einmal 156,75 Euro mehr als das Handy ohne Vertrag kostet. So landen wir hier generell schon bei einem Effektivpreis von nur 6,53 Euro.

→ Hier geht’s zum Galaxy Z Flip3 Angebot

Nutzt du außerdem den Trade-In-Vorteil aus, erhältst du neben dem von Samsung festgelegten Restwert (PDF) für dein altes Smartphone, 200 Euro Bonus und machst unter dem Strich ein gutes Geschäft. Natürlich immer unter Berücksichtigung, dass du das faltbare Samsung-Handy frühestmöglich haben willst.

Übrigens: Für nur 2 Euro Aufpreis pro Monat gibt es das Z Flip3 auch mit doppeltem Speicher. Die dadurch zu zahlenden 48 Euro Mehrkosten über den Vertrag entsprechen allerdings exakt dem Unterschied, den das Speicher-Upgrade ohne Vertrag kostet (1.049 für 128 GB, 1.099 für 256 GB).

Noch mehr Extras beim Galaxy Z Fold3

Auch das neue Edel-Smartphone Galaxy Z Fold3 lässt sich bei O₂ bereits vorbestellen. Neben den identischen Trade-In-Vorteilen gibt es hier außerdem noch ein Business-Paket für Vorbesteller dazu. Das besteht aus einer Schutzhülle, dem S Pen, einem Schnelllader und einem Service-Paket (Samsung Care+) und hübscht das Gesamtpaket ein gutes Stück auf. Insgesamt ist das Fold aber auch ein gutes Stück teurer als das Flip.

O₂ empfiehlt auch hier den Tarif Free M mit 20 GB, Allnet-Flat und 5G. Der Anschlusspreis entfällt, im ersten Monat gilt das Unlimited-Versprechen. Kostenpunkt für das Premium-Smartphone: 89,99 Euro pro Monat. Willst du zum Premium-Handy auch den Premium-Tarif – O₂ Free Unlimited Max – wird’s dreistellig. 119,99 Euro stehen dann auf der monatlichen Rechnung.

→ Hier geht’s zum Fold-Angebot bei O₂

Die Trade-In-Aktion wird von Samsung selbst organisiert und läuft auch nach dem Marktstart noch etwas weiter. Ende ist am 30. September. Vorbesteller haben jedoch exklusiv den 200-Euro-Vorteil, den es bei Eintausch ohne weitere Bedingung gibt. Nach dem 27. August gibt es für Eintauscher „nur“ noch den geregelten Restwert und keinen Sonder-Vorteil mehr. Für das „wertvollste“ erfasste Tauschgerät, ein iPhone 12 Pro Max oder ein Galaxy Z Fold2 gibt es den maximalen Eintauschwert von 800 Euro. Mit den 200 Euro Bonus landest du hier bei 1.000 Euro und hast den Gegenwert – zumindest für das neue Z Flip3 – beinahe schon wieder drin.