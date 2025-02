82 Prozent Rabatt: Dieses Balkonkraftwerk ist jetzt extrem günstig

Mit eigens produziertem und eingespeistem Strom kannst du deine Rechnung spürbar und nachhaltig senken. Dafür kosten diese Heim-Solaranlagen aber natürlich erstmal eine Investition. Eine schnelle Amortisierung hängt also auch von den Anschaffungskosten ab. Die kompakten Anlagen lassen sich flexibel auf dem Balkon, der Terrasse, dem Garagendach oder im Garten aufstellen. Beim eigentlich für Lebensmittel und Co. bekannten Discounter Netto gibt’s im Online-Shop eine solche Anlage jetzt mit einem wahnsinnigen Rabatt von 82 Prozent. Und das Setup landet damit wirklich in einem Preisbereich, den sich viele leisten können.

Bestseller Nummer 1: Günstiges Balkonkraftwerk von Veska

Für aktuell nur 237,99 Euro anstatt 1.389 Euro (nach Aktivierung eines 12-Euro-Gutscheins aufd er Produktseite) bekommst du bei Netto ein Balkonkraftwerk bestehend aus zwei Modulen mit 108 Solarzellen. Es kommt bereits steckerfertig bei dir zu Hause an. Um es in Betrieb zu nehmen, musst du nur die beiden Module mit dem Steuergerät verbinden und den Stecker in eine Steckdose stecken.

Der gewonnene Strom wird automatisch in den Haushalt eingespeist. Das Kraftwerk kannst du nicht nur auf den Balkon stellen, sondern zum Beispiel auch im Garten oder auf der Garage anbringen. Es liefert eine Modulleistung von 830 Watt und eine Ausgangsleistung von 800 Watt. Beachte aber: Im Lieferumfang ist kein Montagematerial enthalten. Doch hier bietet dir Netto ebenso gleich ein passendes Angebot für 44,99 Euro.

Dieses Kraftwerk bekommst du bei Netto

Das Balkonkraftwerk ist mit der sogenannten PERC-Technologie ausgestattet, die für einen hohen Energieertrag sorgen soll. Dabei ist die Effizienz auch in den Morgen- und Abendstunden gewährleistet. Den genauen Ertrag des Kraftwerks hast du über die passende App immer im Blick. Laut Hersteller kannst du insgesamt bis zu 390 Euro an Stromkosten pro Jahr sparen, die reelle Ersparnis hängt aber natürlich von diversen Faktoren ab.

Wenn du das Balkonkraftwerk für 237,99 Euro plus 75,95 Euro Versandkosten kaufst, hat es sich im besten Fall also schon in weniger als einem Jahr bezahlt gemacht. Der Preisvergleich zeigt uns außerdem, dass Netto dir das beste Angebot für das Balkonkraftwerk liefert.

Alternativen mit noch mehr Leistung

Wenn dir die Ausgangsleistung des Kraftwerks nicht hoch genug ist, ist vielleicht dieses Modell besser für dich geeignet. Es besteht aus vier Modulen mit 120 Solarzellen und kann bis zu 2.000 Watt erzeugen. Bei optimalen Bedingungen kannst du so bis zu 860 Euro von deiner jährlichen Stromrechnung streichen. Auch dieses Balkonkraftwerk ist mit 71 Prozent Rabatt ordentlich reduziert. Statt 2.799 Euro zahlst du bei Netto nur noch 799,99 Euro. Mit dem Code N-TOP-12 (lässt sich auch per Klick auf auf der Shop-Seite aktivieren) streichst du obendrein weitere 12 Euro vom Kaufpreis.

