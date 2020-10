Eigentlich startet der Primeday erst morgen, doch einige Angebote sind bereits jetzt verfügbar. Wenn du dich für eines der reduzierten Angebote interessierst, kannst du schon jetzt zuschlagen – noch günstiger werden die Preise auch morgen nicht. Wenn dein gewünschtes Produkt jedoch noch fehlt, kann es morgen noch dazukommen. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig mit den besten Primeday Angeboten von Amazon.

Amazon Echo – Smarte Lautsprecher mit Alexa im Angebot

Mit den Echo-Lautsprechern kannst du dir den Sprachassistenten Alexa in dein Zuhause holen. Für Neueinsteiger besonders interessant ist der Echo Show 5. Dank einem kleinen 5,5 Zoll Display ist der Lautsprecher super einfach einzurichten und dient gleichzeitig auch dazu Informationen anzuzeigen. Dank der integrierten Webcam sind auch Videotelefonate mit Freunden und Verwandten möglich. Dazu müssen diese nicht einmal einen eigenen Lautsprecher besitzen.

Wenn du hingegen auch Videos auf dem Display schauen möchtest, würden wir dir zur größeren 8 oder 10 Zoll Variante raten. Aktuell funktioniert nur Amazon-Video, in Kürze sollen jedoch auch YouTube und Netflix zu sehen sein.

Um Alexa wirklich in jeden Raum zu bringen, bietet sich der Echo Dot an. Der kleine Lautsprecher ist aktuell in der vierten Version erschienen. Die dritte Version gibt es daher zum Primeday im Ausverkauf. Wenn du keine Musik mit dem Alexa-Gadget hören möchtest, bietet sich auch der Echo Flex an, der direkt in die Steckdose gesteckt wird und keine Kabel benötigt.

Für echte Musikliebhaber bietet sich der Echo Studio an. Mit 330 Watt Leistung und 3D Audio bietet der Echo Studio einen sehr guten und etwas basslastigen Klang.

Weitere Angebote und Bundles:

Fire Tablets im Primeday Angebot

Die Fire-Tablet-Angebote sind erst ab Mitternacht verfügbar. Mit einem Preis von 87,71 statt 146,20 Euro ist das Fire HD 10 Tablet zum ersten Mal deutlich unter 100 Euro erhältlich. Das 10 Zoll große Tablet bietet einen Full-HD Bildschirm und 32 Gigabyte Speicher für deine Daten. Dieser kann per MicroSD-Karte kostengünstig erweitert werden. Das neue Modell des Amazon-Tablets bietet außerdem erstmals einen modernen USB-C Port zum Laden und zur Datenübertragung sowie einen 30 Prozent schnelleren Achtkern-Prozessor. Mit seinen Dual-Stereo-Lautsprechern und Alexa-Integration eignet sich das Tablet ideal zur Unterhaltung mit Prime Video, Netflix, Disney+ und Co.

Die etwas kleinere, aber technisch fast gleich ausgestattete 8-Zoll-Variante wird aktuell noch nicht reduziert angeboten. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig.

Alle Fire-Tablets sind in sogenannten Kids-Editions erhältlich. In dieser Version wird das Tablet mit einer kindgerechten Hülle und einem Jahr Amazon Kids+ geliefert. Außerdem gibt es eine zweijährige Garantie für nicht absichtlich herbeigeführte Beschädigungen. Mehr dazu liest du in unserem Ratgeber:

Aktuell wird nur die kleinste Variante mit einem 7 Zoll Bildschirm reduziert angeboten. Diese ist deutlich schlechter ausgestattet als die beiden größeren Varianten. Gegebenenfalls solltest du hier lieber abwarten, ob die anderen Variante ebenfalls reduziert werden.

Primeday Angebote zum Lesen: Kindle E-Book Reader zum Bestpreis

Auch Amazons E-Book-Reader gibt es zum Primeday mit deutlichen Rabatten zum Allzeit-Bestpreis. So gibt es den Kindle Paperwhite – Amazons wasserdichter E-Book-Reader mit Hintergrundbeleuchtung und Hörbuch-Funktion für 68,22 Euro. Günstiger als in diesem Primeday Angebot war der E-Book-Reader noch nie zu haben.

Der „normale“ Kindle und der Kindle Oasis sind aktuell noch nicht günstiger erhältlich. Auch bei den Kindle-Readern bietet Amazon die sogenannte Kids-Edition an. Hier jedoch nur mit dem „normalen“ Kindle. Dieses ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet und kommt mit einem farbenfrohen Case. Ab Mitternacht gibt es den E-Book-Reader für Kinder ebenfalls reduziert:

Fire TV – Hier lässt der Primeday auf sich warten

Bei den Fire TV Produkten gibt es nur den Fire TV Cube ab Mitternacht deutlich reduziert. Ob noch weitere Angebote starten ist aktuell noch nicht bekannt.

Prime-Mitgliedschaft ist Pflicht

Um dir die Primeday Deals sichern zu können, benötigst du zwingend eine Amazon-Prime Mitgliedschaft.

Diese ist jedoch in den ersten 30 Tagen kostenfrei und kann jederzeit gekündigt werden. Mit dieser Mitgliedschaft zahlst du nicht nur keine Versandkosten, sondern kannst auch unbegrenzt Filme und Serien auf Amazon Prime Video streamen. Studenten können Amazon Prime sogar ein halbes Jahr kostenfrei und danach zum halben Preis nutzen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.