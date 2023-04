PlayStation 5 mit extra Controller für 19 Euro zum O2-Tarif

Tarife werden oft im Bundle mit Smartphones angeboten. Wenn du jedoch schon ein gutes Handy hast, lohnen sich diese Deals in der Regel nicht. Umso spannender ist daher dieses aktuelle Angebot von Blau. Hier gibt’s nämlich anstelle des Smartphones eine PlayStation 5 Digital Edition mit einem extra Controller für lediglich 19 Euro zum Tarif dazu. Der Tarif selbst kann sich dabei ebenfalls sehen lassen und kommt etwa mit 15 GB für 30,99 Euro daher.

15 GB für 30,99 Euro – Das bietet dir der O2-Tarif

Der O 2 -Tarif zur PlayStation 5 ist mit verschiedenen LTE-Datenpaketen erhältlich. So zahlst du für 10 GB etwa monatlich 28,99 Euro. Für nur 2 Euro mehr im Monat bekommst du jedoch 15 GB – dieser geringe Aufpreis lohnt sich auf jeden Fall und ist unsere Empfehlung. Egal, für welche Variante du dich entscheidest, die Bandbreite beträgt im Download maximal 25 MBit/s, während du im Upload 11,2 MBit/s zur Verfügung gestellt bekommst. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Die Anschlusskosten in Höhe von 29,99 Euro fallen bei diesem Angebot komplett weg. Neben den monatlich 30,99 Euro (15 GB) fällt somit nur noch der Gerätepreis von 19 Euro (plus 4,99 Versandkosten) für die PlayStation 5 Digital Edition mit einem extra Controller an. Dieser Schnäppchen-Preis kann sich sehen lassen, immerhin zahlst du im Netz mindestens 598 Euro für das Konsolen-Bundle mit dem extra Controller. Wie viel genau du dadurch sparst, erfährst du weiter unten im Artikel.

Sony PlayStation 5 Digital Edition für 19 Euro

Zunächst werfen wir nämlich noch einen kurzen Blick auf die PlayStation 5 selbst. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um die Digital Edition der Sony-Konsole. Dies bedeutet, dass du eine PS5 ohne Disk-Laufwerk bekommst. Deine Games kaufst du daher stets im PSN-Store, der oftmals tolle Angebote – vor allem rund um PS Plus – in petto hat. Damit du für all die Spiele auch ausreichend Platz hast, kannst du die verbauten 825 GB problemlos erweitern.

Abgesehen davon holst du dir mit der PlayStation 5 eine absolute Spitzen-Konsole ins Haus. Das Sony-Gerät punktet dabei vor allem mit blitzschnellen Ladezeiten, einer beeindruckenden Grafik und tollen exklusiven Games. Ein weiteres Highlight ist außerdem der DualSense Controller. Dieser verfügt nämlich über adaptive Trigger und sorgt mit haptischem Feedback für eine noch bessere Gaming-Erfahrung. Bei dem Tarif-Bundle bekommst du direkt zwei der coolen Controller zur Konsole dazu. Dadurch kannst du dich direkt mit einem Freund oder einer Freundin in gemeinsame Spiele-Abenteuer stürzen.

So viel sparst du bei dem Deal wirklich

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle mit 15 GB auf Gesamtkosten in Höhe von 767,75 Euro. Wenn du dir die PlayStation 5 Digital Edition mit extra Controller sowie dem Tarif hingegen einzeln holst, musst du ganze 909,76 Euro zahlen. Du sparst bei diesem Bundle also immerhin rund 142 Euro. Der monatliche Effektivpreis von 7,07 Euro im Monat kann sich darüber hinaus ebenfalls sehen lassen.

→ PlayStation 5 Digital Edition + extra Controller mit 15 GB Tarif für 30,99 Euro