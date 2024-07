Die zweite Staffel des „Game of Thrones“-Prequels „House of the Dragon“ ist aktuell in vollem Gange. Wer Interesse an der Show hat, benötigt allerdings eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Sky oder WOW. Zum Glück gibt’s letztere jetzt aber erstaunlich günstig. Mit einem Rabatt von satten 40 Prozent auf das „Filme & Serien“-Abo ist WOW aktuell auf Kundenfang. Richtig cool außerdem: Das ganze geht wohl auch für Bestandskunden. Was dir dabei für monatlich unter 6 Euro alles geboten wird, erfährst du hier.

WOW „Filme & Serien“-Abo: Mit HBO-Serien, Blockbustern und Co.

Alle Film- und Serien-Fans sind hier genau richtig, denn das „Filme & Serien“-Abo von WOW beinhaltet unzählige Hits. So hast du beispielsweise bereits kurze Zeit nach dem Kino-Release Zugriff auf Blockbuster wie „Oppenheimer“ oder „Barbie“. An der Serien-Front sind hingegen vor allem die vielen HBO-Produktionen echte Highlights. Das hier bereits erwähnte „House of the Dragon“ ist dabei nur eine von vielen Top-Shows. Zusätzlich können sich aber auch die Sky Originals und Warner TV-Inhalte wortwörtlich sehen lassen.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Sky-Abo, bei dem noch viel auf Receiver gesetzt wird, ist WOW allerdings ein reiner Streaming-Dienst. Du kannst somit ganz unkompliziert über deinen Smart-TV oder TV-Stick, dein Smartphone oder Tablet sowie deinen PC oder deine Konsole auf die WOW-App zugreifen und die verschiedenen Inhalte streamen.

Jetzt für unter 6 Euro pro Monat

Der Umfang ist also beachtlich – insbesondere mit Blick auf den aktuellen Angebotspreis. WOW veranschlagt für sein „Filme & Serien“-Abo derzeit nämlich lediglich 5,98 Euro pro Monat – allerdings nur, wenn du dich für das Jahresabo mit einer 12-monatigen Mindestlaufzeit entscheidest. Wer hingegen flexibel bleiben oder das Abo beispielsweise nur einen Monat für „House of the Dragon“ nutzen möchte, muss 9,98 Euro zahlen. Da WOW aber immer wieder neue Hits zu seinem Angebot hinzufügt, kann sich das Jahresabo zum aktuellen Preis auf jeden Fall bezahlt machen.

Derzeit kannst du Filme und Serien für je 2,99 Euro – oder zusammen dann für 5,98 Euro buchen.

Übrigens: Wenn du ein neues WOW-Abo abschließt, bekommst du momentan auch WOW Premium für sieben Tage kostenlos dazu. Dies ermöglicht dir zwei parallele Streams, Full-HD-Qualität (sonst sind es nur 720p) sowie Dolby 5.1 Surround Sound. Und auch die lästige Werbung wird mit dem Add-on entfernt. Doch aufgepasst: Nach dem Gratiszeitraum fallen für WOW Premium weitere 5 Euro pro Monat an. Wer auf die Extras verzichten kann, sollte das Add-on also rechtzeitig wieder kündigen. Wer Binge-Watch-Profi ist, schafft die zweite Staffel „House of the Dragon“ aber ohnehin innerhalb der Gratis-Woche, oder?

Nur Filme oder nur Serien? Angebot gilt auch für die Hälfte

Willst du nur das Film- oder nur das Serien-Paket buchen, geht das natürlich auch. Und das halbe Programm gibt es dann auch nur zum halben Preis. Du zahlst somit nur 2,99 Euro pro Monat für eine der beiden Komponenten aus Film oder Serie.