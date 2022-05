Nokia G21 und Nokia Comfort Earbuds im attraktiven Frühlings-Bundle

Im Frühlings-Bundle bekommst du aktuell das Nokia G21 zusammen mit den Nokia Comfort Earbuds 22 Prozent günstiger – und somit für nur 189,99 Euro. Zu den Highlights des neuen Smartphones zählen der 5.050 Milliamperestunden große Akku, monatliche Sicherheitsupdates über drei Jahre und ein robustes Gehäuse für eine lange Lebensdauer. Die kleinen Bluetooth-Kopfhörer bieten dir bis zu 9,5 Stunden Musikgenuss mit einer Akkuladung, einen satten Klang und eine IPX5-Zertifizierung für den Schutz vor Schweiß und Wasser. Mit dem Ladecase kannst du im Handumdrehen eine zusätzliche Wiedergabezeit von bis zu 19,5 Stunden erreichen. Hier erfährst du mehr zum Deal.

Nokia G21: Einsteiger-Smartphone für unter 200 Euro

Das Nokia G21 eignet sich für alle, die bei ihrem Mittelklasse-Gerät eine gewisse Leistung erwarten. Hier bekommst du ein 6,5 Zoll großes 90-Hertz-Display mit einer Auflösung von 1.600×720 Pixeln. Während diese verhältnismäßig niedrig ist, überzeugt das Smartphone mit einer für diese Preisklasse erstaunlich hohen Bildwiederholrate. Ebenfalls stark für ein Mittelklasse-Gerät ist die 50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite mit zusätzlich 2 Megapixel Tiefen- und Makroobjektiv. Trotz des schmalen Designs garantiert das Polycarbonat-Gehäuse eine Robustheit und Langlebigkeit des Handys.

An internem Speicherplatz stehen dir 128 Gigabyte zur Verfügung, die sich per microSD-Karte erweitern lassen. Und unter dem schicken Gehäuse arbeitet der Prozessor, ein Unisoc T606, zusammen mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher. Der Prozessor ist ein deutlich schnellerer Chip, als der des Vorgängermodells. Dank intelligenten Funktionen für das Energiemanagement hält der Akku des Nokia G21 bis zu 72 Stunden durch. Wenn die Batterie leer ist, sorgt die 18-Watt-Schnellladefunktion dafür, dass das Phone vergleichsweise schnell wieder bei 100 Prozent ist. Außerdem verfügt das Smartphone über eine 18-Watt-Schnellladefunktion, die die Batterie vergleichsweise schnell wieder auf 100 Prozent bringt. Zur Einordnung: Samsung und Apple bieten in ihren 1.000-Euro-Handys nicht viel höhere Werte – auch, um den Akku nachhaltig zu schonen und langlebig zu halten. Das ist bei Nokia ebenfalls entscheidend.

→ Direkt zum Bundle-Angebot!

Neues Nokia-Smartphone bietet mehr Sicherheit – jetzt im preiswerten Bundle

Darüber hinaus wirbt Nokia bei seinem G21 mit doppelt so vielen Sicherheitsupdates, wie bei Konkurrenzmodellen dieser Preisklasse. Das ist in der Prognose schwer nachprüfbar, allerdings handelte Nokia schon in der Vergangenheit äußerst vorbildlich, was die Update-Versorgung angeht. Ferner ist das Nokia G21 NFC-fähig, wichtig für Google Pay, kommt mit Bluetooth 5.0 und hat noch einen Klinkenanschluss zur Verbindung mit Kabel-Kopfhörern verbaut – 5G ist noch nicht an Bord.

Nokia Comfort Earbuds

Der Name ist Programm: Denn die kompakten, wasserfesten Ohrhörer bieten maximalen Komfort. Das ergonomische Design der Nokia Comfort Earbuds kombiniert hohen Tragekomfort mit großartigem Klang. Der einzigartige Komfortring, der sich im Ohr anschmiegt, sorgt dafür, dass die Earbuds sicher im Ohr sitzen und sich auch nach stundenlangem Hören noch angenehm anfühlen.

Nokia Comfort Earbuds – im preiswerten Bundle mit dem neuen Nokia G21

Bis zum 5. Juni kannst du dir das Nokia G21 im Bundle mit den Nokia Comfort Earbuds für 189,99 Euro statt 244,98 Euro sichern.