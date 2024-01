Nintendo Switch OLED & Amazon Gutschein für nur 1 Euro – Dieser Tarif-Deal ist einzigartig!

Otelo haut jetzt einen 20-GB-Tarif für monatlich 19,99 Euro raus. Soweit so normal, doch on top bekommst du eine Nintendo Switch OLED sowie einen Amazon Gutschein im Wert von 50 Euro für lediglich einen Euro dazu! Einen Aufpreis bei dem Tarif selbst gibt es zudem nicht. Kein Wunder also, dass du bei diesem Angebot über 370 Euro sparen kannst. Wir stellen dir den Tarif-Deal und das Sparpotenzial genauer vor.

20 GB, Allnet-Flat und zwei coole Extras – Das Tarif-Angebot im Überblick

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif selbst. Für monatlich 19,99 Euro sicherst du dir bei dem Angebot die Otelo Allnet-Flat Classic mit 20 GB Datenvolumen. Gesurft wird mit 50 MBit/s im Vodafone-Netz – was für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. locker ausreichen sollte. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls mit an Bord.

Das Besondere: Bei dem Tarif-Bundle zahlst du keinerlei monatlichen Aufpreis für die Nintendo Switch OLED und den Amazon Gutschein im Wert von 50 Euro. Die beiden Extras kosten dich somit wirklich nur einen Euro extra. Der Versand ist zudem kostenfrei. Dadurch entsteht ein durchaus beachtliches Sparpotenzial. Allein die Nintendo Switch OLED kostet im Netz aktuell nämlich schon mindestens 329 Euro. In Kombination mit dem Amazon Gutschein sparst du hierbei also satte 378 Euro!

Die Anschlussgebühr von 39,99 Euro kannst du dir nach Erhalt der SIM-Karte über die Otelo-App obendrein zurückerstatten lassen. Und der 10-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme macht das Angebot sogar noch besser. Insgesamt zahlst du bei dem Tarif-Bundle über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten dadurch lediglich rund 470 Euro. Verrechnet man hiermit den Gerätepreis und den 50-Euro-Gutschein, ergibt dies einen unfassbaren Effektivpreis von nur 3,79 Euro pro Monat.

Für junge Leute lohnt sich der Tarif-Deal sogar noch mehr. Alle Personen unter 28 Jahren können den Vertrag als Young-Variante abschließen und so monatlich 2 GB kostenlos dazu bekommen. Außerdem erhöht sich hierbei die maximale Bandbreite auf blitzschnelle 100 MBit/s.

Nintendo Switch OLED – Cooles Extra zum kleinen Preis

Egal, ob für spannende Abenteuer rund um Mario, Link und Co. oder als Partyspaß mit Freunden – die Nintendo Switch lohnt sich für Groß und Klein. Neben den coolen Exklusivspielen profitierst du bei der Nintendo-Konsole auch von der hohen Flexibilität. Für Gaming unterwegs steht dir das 7-Zoll-OLED-Display zur Verfügung, während du das Gerät zu Hause über die Dockingstation mit deinem Fernseher verbindest. Im Handheld-Modus bietet die Switch OLED eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden, wodurch du auch bei längeren Bahnfahrten gut unterhalten bist. Die Konsole verfügt dabei über 64 GB internen Speicher, der durch microSD-Karten erweitert werden kann.

→ 20 GB Tarif mit Nintendo Switch OLED und 50 Euro Amazon Gutschein