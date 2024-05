Totalschaden: Dieses neue E-Auto versagt schon nach 39 Kilometern

Der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi hat Ende 2023 sein erstes rein elektrisches Auto, den Xiaomi SU7, vorgestellt. Bis zum heutigen Tag sorgt dieser nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für eine sehr hohe Nachfrage. Der Kostenpunkt des China-Stromers liegt bei rund 28.000 Euro. Damit ist er um fast 13.000 Euro günstiger als sein US-amerikanischer Hauptkonkurrent, das Tesla Model 3, welches einen Startpreis von etwa 41.000 Euro hat. Bislang ist der SU7 ausschließlich in China erhältlich. Ein Erstkäufer veröffentlicht am 6. Mai ein Video, welches jetzt für Aufsehen sorgt. Doch was ist der Grund?

E-Auto von Xiaomi: Warum bleibt das Neufahrzeug liegen?

In dem Video ist der neue SU7 von Xiaomi zu sehen, jedoch steht das E-Auto auf dem Seitenstreifen mit eingeschaltetem Warnblinker. Das Display im Innenraum zeigt an: „Das Auto steht kurz vor dem Anhalten, bitte halten Sie sicher an und wenden Sie sich an das Online-Servicecenter.“ Kurze Zeit später taucht eine weitere Meldung auf. Diese weist darauf hin, dass das Fahrzeug einen Defekt im Antriebssystem hat und deswegen eine Fortsetzung der Fahrt nicht möglich ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der brandneue SU7 des Fahrers ist gerade mal 39 Kilometer gefahren, als er liegengeblieben ist. Als der Stromer später in der Werkstatt steht, heißt es, dass er nicht mehr repariert werden kann und zurück zu Xiaomi muss. Dem Online-Magazin CarNewsChina zufolge hat das Unternehmen dem Fahrer zwar eine Entschädigung angeboten, jedoch keinen Ersatzwagen. Aufgrund der Produktion der neuen E-Autos können sie zurzeit keine Ersatzautos anbieten.

Xiaomi SU7: Kunden berichten von weiteren Problemen

Die Probleme häufen sich. Immer mehr Kunden sprechen von weiteren technischen Schwierigkeiten, welche das E-Auto von Xiaomi mit sich bringt. Diese reichen von einer defekten Luftfederung bis hin zu Problemen mit der Traktionskontrolle. Zudem gibt es Probleme mit der Software, die für das Versagen des automatischen Notbremssystems sorgen. Dieses tritt besonders bei höheren Geschwindigkeiten auf. Auch die Lackierung, die Qualität der Innenausstattung und der Service sollen nicht zufriedenstellend sein.