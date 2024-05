AVM FritzBox 4050 ist offiziell: Das steckt hinter dem neuen Router

Wer sich schon lange mit AVM beschäftigt, kennt die FritzBox 4040. Der Router ist einer der wenigen von AVM, der weder ein Kabel-, noch ein Glasfaser– oder DSL-Modem an Bord hat. Er eignet sich somit für alle Anschlüsse, bei denen der Kunde weiterhin den Router des Anbieters einsetzen will oder muss, dennoch aber eine FritzBox einsetzen. Die 4040 kam bereits 2016 auf den Markt und hat gerade einmal WLAN 5 an Bord – ein Standard, der längst nicht mehr State of the Art ist. Grund genug für AVM, der Box ein wenig Modellpflege zu verpassen. Auf der Anga Com zeigt AVM nun die FritzBox 4050 ohne weitere Ankündigung. Bisher gab es um diesen Router nur Gerüchte. Offiziell vorgestellt hingegen wurde bereits Anfang der Woche die FritzBox 7690, das neue VDSL-Flaggschiff.

Das kann die FritzBox 4050

Viel sagen kann oder will man nicht zu dem Router, der auf der Anga Com nur in einer Vitrine ausgestellt ist. Weder gibt es einen Plan, wann er auf den Markt kommt, noch was er kosten soll. Auf den Markt bringen will man ihn vor allem im internationalen Geschäft, ob die FritzBox 4050 offiziell nach Deutschland kommt, sei noch nicht entschieden, war auf Nachfrage zu erfahren.

FritzBox 4050

Auch die bekannten Daten sind eher spärlich. Der Router ist ausgestattet mit WiFi 6 mit 2×2 MiMo. Die Bruttodatenraten liegen bei 1,8 Gbit/s auf dem 5 GHz-Band und bis zu 574 Mbit/s auf dem 2,4 GHz-Band. Eingebaut sind vier Gigabit-LAN-Ports, wovon du aber einen als Internet-Zuführung aus dem Modem nutzen musst. Auch USB 2.0 und DECT seien eingebaut. Dem Ausstellerschild ist die Software mit Smart Home-Features für Energy, Heizung und Licht ausgestattet. Unklar ist aber, ob sich das auf DECT ULE bezieht oder wie in anderen neuen FritzBoxen ein Zigbee-Chip eingebaut ist.

Alternative: FritzBox 4060

Als Alternative zur FritzBox 4040 hat AVM vor einigen Jahren die FritzBox 4060 auf den Markt gebracht. Sie ist mit Triband-WLAN ausgestattet. Du kannst sie wahlweise als hochwertigen Repeater in einem Mesh-WLAN einsetzen oder als Master-Router hinter einem anderen Modem oder in einem Firmen-Netzwerk über den LAN-Anschluss.

