Neues E-Bike-Schnäppchen bei Aldi: Für Stadt, Trekking und Gelände

Wer Interesse an einem neuen E-Bike hat, kann immer wieder von Sonderangeboten profitieren, die zwischen 1.000 und 2.000 Euro kosten. Es geht aber natürlich auch etwas hochpreisiger. So bietet Aldi in seinem Onlineshop ab kommenden Donnerstag, 30. Juni, das Jeep SUV-E-Bike UMM 7000 an. Der Name lässt dabei bereits erahnen, dass es sich um einen vergleichsweise wuchtigen Vertreter seiner Art handelt.

Hochwertige Ausstattung an neuem Trekking-E-Bike bei Aldi

Laut Hersteller eignet sich das Jeep E-Bike in der Ausführung für Männer für Personen, die zwischen 1,60 und 1,95 Meter groß sind. Alternativ steht das Rad mit einem Wave-Rahmen für bequemes Auf- und Absteigen aber auch für Frauen zur Verfügung. Der für die Trittunterstützung notwendige Akku ist im Alu-Rahmen integriert, lässt sich bei Bedarf aber entnehmen und separat mit neuer Energie versorgen. Auffällig sind die nicht nur großen (27,5 Zoll), sondern auch breiten (2,4 Zoll) Reifen von Schwalbe. Sie sollen auch im Gelände für den notwendigen Grip sorgen. Ein schneller Stand ist über die montierten hydraulischen Scheibenbremsen vorne und hinten gewährleistet.

Mittelmotor (250 Watt, maximal 65 Nm Drehmoment)

diebstahlsicherer Akku mit 630 Wh (17,5 Ah / 36 V)

7-Gang-Schaltung von Shimano

Federgabel am Vorderrad

bis zu 130 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

IP65-Zertifizierung

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Für Menschen, die nicht nur in der Stadt mit dem Rad radeln möchten: das Jeep SUV E-Bike UMM 7000.

Bereits ab Werk ist das bei Aldi erhältliche Jeep SUV-E-Bike UMM 7000 mit Schutzblechen und einer für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr notwendigen Beleuchtung ausgestattet. Die Gangschaltung lässt sich über einen Daumenschalter bedienen, ein Ladekabel ist im Lieferumfang inklusive.

Was kostet das Jeep SUV E-Bike UMM 7000?

Wie eingangs erwähnt: Die Mischung aus Trekking-, Mountain- und City-E-Bike ist auch bei Aldi nicht ganz preiswert. Zwar berechnet der Discounter nicht den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) des Herstellers, der bei knapp 4.000 Euro liegt, es werden aber trotzdem noch 2.799 Euro fällig. Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an.

Ein guter Deal? Absolut. Denn auch im Onlineshop von Netto Markendiscount kostet das in Kürze bei Aldi erhältliche Fahrrad aktuell knapp 2.800 Euro, anderenorts musst du sogar in der Regel knapp 3.400 Euro bezahlen, wie der nachfolgende Preisvergleich zeigt. Das ist übrigens jener bereits reduzierte Preis, der auch im Direktvertrieb beim Hersteller fällig wird.

