MediaMarkt verkauft Samsung-Tablet günstig & liefert es in 90 Minuten kostenfrei zu dir

Neues Tablet gefällig? Zum Streamen von Serien, YouTube-Videos und Co. ist das Samsung Galaxy Tab A9+ ebenso gut geeignet wie zum Recherchieren deines nächsten Wochenendtrips oder für kleine Games. Dank 24 Prozent Rabatt bekommst du das Tablet gerade bei MediaMarkt günstig und sogar in weniger als eineinhalb Stunden per Uber nach Hause geliefert. Aber aufgepasst: Die kostenlose Sofort-Lieferung und die Samsung-Rabattaktion laufen nur noch bis zum 26. August (9 Uhr).

In unter 90 Minuten bei dir zu Hause: Samsung Galaxy Tab A9+ bestellen!

2 Aktionen – 2 Vorteile

Zwar bekommst du das Samsung Galaxy Tab A9+ hier und da auch ein paar Euro günstiger – die Kombination aus der aktuell laufenden Back-to-school- und der Lieferluxus-Aktion, machen aber dennoch einen echt guten Deal aus dem Tablet. Dank 24 Prozent Rabatt zahlst du bei MediaMarkt nur 189 Euro und hast hier einen vertrauensvollen Händler mit einem guten Kundenservice zur Hand. Und der Versand ist gerade nicht nur komplett kostenfrei, sondern auch mehr als schnell, wenn du die Sofort-Lieferung per Uber auswählst. Denn in unserem Test der Uber Sofort-Lieferung kam die Bestellung meist sogar in deutlich unter 90 Minuten an. Möglich macht das die Zusammenarbeit mit dem bekannten Fahrdienst. Ob die Sofort-Lieferung bei dir verfügbar ist, findest du auf der Produktseite des Tablets heraus.

Galaxy Tab A9+: Das kann der Tablet-Allrounder

Aber nun zurück zu dem Tablet. Das Samsung Galaxy Tab A9+ ist perfekt für alle alltäglichen Aufgaben geeignet. Sei es für das Aufrufen eines Rezepts, das Checken der Bahnverbindung oder um Videos und Filme bei YouTube, Netflix und Co. zu streamen. Für all das bietet das Tablet mit 11 Zoll einen angenehm großen Bildschirm. Es ist dabei aber nicht zu groß, sodass es sich auch ohne Probleme in der Tasche verstauen lässt, um sich in der Bahn oder auf dem Beifahrersitz die Zeit zu vertreiben.

Das Display löst mit 1.920 × 1.200 Pixeln auf und kommt auf eine Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz. Dadurch sehen Bewegungen flüssiger aus, als auf einem 50- oder 60-Hertz-Display. Während dir von Werk aus 64 GB Speicherplatz zur Verfügung stehen, lässt sich der Speicherplatz sogar über eine microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Das ist ebenso selten wie praktisch. Denn für Fotos, heruntergeladene Serien oder Spiele hast du so eine Menge Platz.

Auch weitere Samsung-Produkte der Aktion sind einen Blick wert, siehe hier!

Der Snapdragon 695 Prozessor samt 4 GB Arbeitsspeicher ist zudem top für alle alltäglichen Anwendungen. Möchtest du hingegen Spiele mit hohen Grafikanforderungen spielen oder Videos bearbeiten, solltest du besser zu einem höherpreisigeren Modell greifen. Es lohnt sich definitiv einmal, bei der Back-to-school-Aktion von MediaMarkt vorbeizuschauen – denn hier sind auch andere Tablets sowie Smartphones und Co. reduziert.