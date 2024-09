MediaMarkt schmeißt große Marken raus: Miele, Bosch, Siemens und Co. drastisch reduziert

Vor kurzem hat MediaMarkt seine WSV-Aktion gestartet. Dabei handelt es sich nicht um die geläufige Abkürzung für den Winterschlussverkauf, sondern um den sogenannten Wahnsinns Schnell Verkauf. MediaMarkt reduziert bei der groß angelegten Aktion Produkte über sämtliche Kategorien hinweg und verspricht Rabatte von bis zu 70 Prozent auf den UVP. Dadurch entstehen einige richtig gute Schnäppchen. Die Aktion läuft noch insgesamt bis zum 30. September (9 Uhr). Stöbere doch auch mal durch die weiteren Deals der Aktion. In diesem Artikel zeigen wir dir aber zunächst unsere Favoriten rund um Wasch- und Spülmaschinen sowie Wäschetrockner.

Waschmaschinen von Siemens und AEG bis zu 44 Prozent günstiger

(Fast) jeder hat eine und (fast) jeder braucht eine: eine Waschmaschine. Wir haben verschiedene Modelle gefunden, die allesamt Bestpreise sind. Günstiger ist also momentan kein anderer Anbieter. Da wäre zum einen die Siemens WU14UT28 iQ500 Waschmaschine mit 8 Kilogramm Füllvolumen. MediaMarkt reduziert das Modell gerade um satte 44 Prozent, wodurch nur noch 579 statt einst deutlich über 1.000 Euro auf dem Preiszettel stehen. Die Waschmaschine verfügt neben den üblichen Programmen über verschiedene Spezialprogramme, etwa für Sport- oder Outdoorwäsche. Und wenn es mal schnell gehen muss, kannst du deine Wäsche sogar in 15 bis 30 Minuten sauber bekommen. Auch die Energieeffizienz ist, mit dem Label „A“ ausgezeichnet, optimal.

Noch günstiger kommst du hingegen an ein Modell von AEG (L6FBF56490 Serie 6000 ProSense). Das ist gerade 41 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 477 statt über 800 Euro. Die Waschmaschine bietet Platz für maximal 9 Kilogramm Wäsche. Bis zu 3 Kilogramm lassen sich hiermit sogar in nur 20 Minuten reinigen. Generell praktisch: Die Waschmaschine erkennt, wie viel Wäsche sich in der Trommel befindet und passt den Wasser- und Energieverbrauch von selbst an.

Trockner und Waschtrockner von Bosch und LG rabattiert

Vor allem Familien kommen kaum ohne einen Trockner aus. Ein Modell von Bosch (WQG 241030) ist im Zuge der WSV-Aktion 46 Prozent günstiger und kostet somit nur noch 588 statt 1.089 Euro. Ebenfalls ein top Preis, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Der Wärmepumpentrockner bietet 9 Kilogramm Füllvolumen und ist mit einem A++-Energielabel gekennzeichnet.

Möchtest du hingegen lieber ein Gerät, das Waschmaschine und Trockner vereint? Dann lohnt sich für einen kleinen Aufpreis dieser Waschtrockner von LG (W4WR70E61 Serie 7). Statt ursprünglich 1.199 Euro kostet er jetzt nur noch 649 Euro und ist somit 45 Prozent reduziert. Beim Waschen ist hier Platz für bis zu 11 Kilogramm und beim Trocknen bis zu 6 Kilogramm. Die niedrigere Füllmenge beim Trocknen dient dazu, ein bestmögliches Trockenergebnis zu erzielen, die Lebensdauer der Wäsche zu verlängern und Energie einzusparen.

Miele Geschirrspüler gut 250 Euro günstiger bei MediaMarkt

Bist du hingegen auf der Suche nach einem neuen Geschirrspüler, empfehlen wir dir einen Blick auf das Modell „G 5155 SCVi XXL Active“ von Miele. Die vollintegrierbare Spülmaschine ist immerhin 24 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 825 statt 1.099 Euro. Hiermit bekommst du Teller, Schüsseln, Gläser und Besteck bei Bedarf in unter einer Stunde sauber und bist maximal flexibel. Denn den oberen Korb kannst du in der Höhe verstellen und so perfekt an dein Geschirr anpassen. Cool ist zudem die Startvorwahl von bis zu 24 Stunden. So ist die Maschine zum Beispiel schon fertig, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst.