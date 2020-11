Die Black Week mündet so langsam ins Wochenende. Und am Black Friday starten Media Markt und Saturn bereits mit ihren Spezial-Deals für den Schnäppchen-Feiertag des Jahres nochmal richtig durch. Wir haben uns die Deals angesehen und zeigen, wo du sparen kannst. Zum Zeitpunkt des Updates (Freitag, 11:30 Uhr) waren alle Deals noch mit zeitnahen Lieferzeiten verfügbar.

→ Zum Black Friday bei Saturn

→ Zum Black Friday bei Media Markt

Einige Deals aus der Woche, die nach wie vor gültig sind, haben wir in eigenen Artikeln behandelt. Dazu gehört ein attraktives Nintendo-Switch-lite-Bundle, starke Sonos-Angebote, ein extravagantes Selfie-Smartphone und auch Handy-Bundles mit Konsolen-Geschenk. Bei allen Angeboten gilt: Wenn der Vorrat erschöpft ist, kann es nicht bestellt werden. Falls ein Produkt gerade nicht lieferbar ist, lohnt sich aber die Option, den Artikel im lokalen Laden reservieren zu lassen. Also: Online bestellen, vor Ort abholen.

FritzBox 7590: DSL-Router am Black Friday im Angebot

Nicht ganz zum Allzeit-Bestpreis, aber dennoch reduziert. Den AVM-Flaggschiff-Router für DSL-Anschlüsse, die FritzBox 7590 gibt es am Black Friday günstige. Der Router mit Dual-Band-WLAN eignet sich als WLAN-Router und als Smart-Home-Zentrale. Im Angebot ist er für 181,48 Euro. Mit dabei ist ein SanDisk-Ultra-USB-Stick mit 256 GB Fassungsvermögen. Der kann – eingesteckt in die FritzBox – als lokaler Cloud-Speicher genutzt werden oder eben anderweitig als großer, mobiler Speicherstick. Allein durch den Gegenwert des Sticks (rund 30 Euro) wird das FritzBox-Angebot hier zum Schnäppchen.

iPhone 11 unter 600 Euro bei Media Markt

Ja, iPhones sind bei der Rabattschlacht ausnahmsweise nicht ausgenommen – und waren sogar Stunden nach Aktionsstart noch verfügbar (Stand: Freitag, 11:00 Uhr). Und so gibt es zum Black Friday auch ein echt gutes Angebot zum ein Jahr alten iPhone 11. Das Apple-Handy wandert unter die 600-Euro-Marke und kostet am Black Friday 599,50 Euro. Top-Preis für das Smartphone, das dank Apple-Prinzip noch Jahre lang aktuell gehalten und mit Software-Updates versorgt wird.

Saturn verkauft das 11er-iPhone auch im eigenen ebay-Shop. Hier kannst du Rabatte kombinieren. Mit dem Rabattcode „POWERFRIDAY20“ gehen nochmal 50 Euro von der Rechnung runter.

Die günstigere Alternative aus dem eigenen Haus: Das iPhone SE wird noch mit 399 Euro gelistet (oft ausverkauft). Hier bietet die Telekom jedoch das leicht bessere Angebot – übrigens ohne Vertrag.

Zwei-Meter-Fernseher von LG bei Saturn

Zugegeben, bei hohen dreistelligen Beträgen kann man nicht gleich von Schnäppchen reden. Allerdings macht dieser Deal im Vergleich echt eine gute Figur. Der LG UHD-Fernseher 75UN71006LC kostet 961 Euro und ist ein echtes TV-Monstrum. Kenner sehen die 75 am Beginn der Bezeichnung und leiten daraus 75 Zoll Bildschirmdiagonale für den Smart TV (webOS 5.0) ab. Korrekt: Das Fernsehgerät misst 189 Zentimeter quer über den Schirm gemessen.

→ Zum 75-Zoll-Angebot bei Saturn

→ Konter-Deal bei Computeruniverse: 879 Euro

Noch größer ist das Modell LG 86UN85006LA (86 Zoll / 217 cm). Hier liegen wir preislich aber schon bei 1.496 Euro.

→ Zum 86-Zoll-Angebot bei Saturn

Unser Rat: Schau bevor du zuschlägst, ob ein solch großer Fernseher in dein Wohnzimmer passt. Selbst, wenn es vom Raum her geht – so ein Gerät kann einen ganz schön erschlagen. Wenn du mit 1.500 Euro in der Hand ohnehin auf der Suche bist, tut es gegebenenfalls auch der ebenso teure 65-Zöller von LG (164 Zentimeter). Ja, kleiner – aber mit OLED-Bildschirm. Eine deutlich bessere Technologie mit besseren Kontrasten als LCD.

Top-Smartphone unter 200 Euro

Eines der Top-Smartphones unter 200 Euro ist das Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Mit 64-Megapixel-Kamera, großem Speicher und vor allem einem großen und guten Display, konnte es uns im vergangenen Jahr ziemlich begeistern. Das Gerät ist für den gebotenen Preis immer noch ein Top-Tipp und findet sich verlässlich in den Top-10 unserer beliebtesten Handys wieder.

Bei Saturn ist das Handy am Black Friday für 169,62 Euro erhältlich und wird damit zum echten Schnapper. Wenn nicht vorher vergriffen, sind die Angebote bis Sonntag, 29. November, verfügbar.

Ikonisch und smart: Marshall-Speaker

Der Marshall Acron II ist ein WLAN-Lautsprecher, der sich ganz an dem ikonischen Design des Audio-Herstellers orientiert. Mit edlen Metall-Elementen und dem bekannten Schriftzug macht der Speaker eine gute Figur im Wohnzimmer. Dazu ist der Acton 2 mit Alexa- oder Google-Assistant-Integration erhältlich und kann dank eigenem WLAN-Zugang Musik direkt von Spotify abspielen oder per Sprachsteuerung in dein Smart Home integriert werden. Im Angebot am Black Friday kostet der coole Lautsprecher 186,12 Euro.

→ Marshall Acton II mit Alexa

→ Marshall Acton II mit Google Assistant

Weitere edle Sound- und Smart-Sound-Deals gibt es bei der parallelen Sonos-Aktion. Achtung: Ausverkauf droht.

PS4-Controller unter 40 Euro

Aus der Serie „Kann man immer gebrauchen“: Bei MediaMarkt gibt es den DualShock-4-Controller, also das Gamepad für die PlayStation 4 für 39,96 Euro. Das sind mehr als 30 Prozent Rabatt für den Controller der – jetzt alten – Sony-Konsole. Dennoch dauert es Jahre, bis die PS4 wirklich ausgedient hat. Der Controller ist bei MediaMarkt in verschiedenen Farben verfügbar.

Übrigens: Wenn du noch ein passendes Spiel brauchst: FIFA 21 ist nur wenige Wochen nach Release jetzt für 41 Euro erhältlich. Fast 20 Euro weniger als bei der Einführung.

Nichts dabei? Hier gibt’s noch mehr Black Friday Angebote

Hier war noch nichts dabei? Auf den Black-Friday-Seiten von Media Markt und Saturn findest du weitere Angebote der beiden Elektronik-Händler. Wir haben die besten Deals des Tages im Schnäppchen-Bereich für dich aufbereitet. Für den schnellen Überblick empfehlen wir dir einen Blick auf unseren Black-Friday-Ticker.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.