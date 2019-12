Media Markt hat es wieder getan. Nachdem der Händler schon 2017 und 2018 mit Schnäppchen in der Zeit „zwischen den Jahren“ auftrumpfte, regt er auch 2019 mit satten Rabatten zum Verprassen des Weihnachtsgeldes an. Das Ganze geschieht in den Rubriken Smartphones und Wearables, Heimkino und Sound, Haushalt und Küche, Gaming und Computer und Foto und Freizeit. Unsere Favoriten im Schnäppchenreigen des Media Markt Spätshoppen, listen wir für dich hier auf.

Top 1: Kameras für Profis und Gimbals für Smartphonographen

In der Kategorie Foto und Freizeit sind vor allem zwei Angebote interessant. Wenn du dich schon länger für eine Vollformatkamera interessierst, gelingt der Einstieg beim Spätshoppen von Media Markt für unter 850 Euro. Und das mit Objektiv und Zubehör. Die Kamera wie auch das Objektiv stammen dabei von Sony. Das Set hört auf den Namen Sony Alpha 7 Kit und umfasst die Sony Alpha 7 und das SEL2870, was eine vielseitige Brennweite für den alltäglichen Gebrauch bietet. Eine Tasche und eine Speicherkarte runden das Paket ab. Für 844 Euro steht damit der gehobenen Fotoqualität nichts mehr im Wege.

Das zweite interessante Angebot in diesem Bereich orientiert sich an der genau gegenüberliegenden Kameragröße. Das Gimbal Rollei Steady Butler Mobile 2 bringt viel Ruhe in Videos und Fotos mit dem Smartphone. Mit kleinen Motoren gleicht das Gimbal Bewegungen aus und sorgt so für flüssige Kamerafahrten. Für unter 70 Euro gibt es das sonst knapp 90 Euro teure Gimbal bei Media Markt.

Top 2: Computer und Gaming

Im Bereich Gaming und Computer hat Media Markt eine sehr große Auswahl an Angeboten und Rabatten. Die größten Ersparnisse machst du dabei mit den Apple-Produkten. Der Apple Mac Mini in einer der stärksten Ausstattungsvarianten kostet zurzeit 2.999 Euro und damit laut Media Markt fast 2.000 Euro unter dem Listenpreis. Damit ist es das Angebot, bei dem du am zweitmeisten Geld in der ganzen Aktion sparen kannst.

Top 3: Haushalt und Küche

Wer auf der Suche nach etwas praktischem für Küche und Haushaltszimmer ist, kann sich bei Media Markt aus insgesamt 107 Angeboten etwas aussuchen. Ins Auge fällt dabei die Kitchen Aid Artisan. Der Klassiker ist für unter 400 Euro zu haben und wurde demnach von Media Markt um rund 180 Euro reduziert.

Top 4: Heimkino und Sound

Im Entertainment-Bereich hält sich der Media Markt Spätshoppen etwas zurück. 76 Angebote listet der Händler in der Aktion auf. Hier schlummert jedoch das größte Einsparpotenzial bei der Menge an Geld: Der LG Signature OLED77W8PLA kostet zwar „nur“ 39 Prozent weniger als der reguläre Preis, jedoch macht das bei einem Grundpreis von knapp 10.000 Euro fast 4.000 Euro Ersparnis aus. Der 77-Zöller löst in 4K auf und besitzt eine eingebaute Soundbar. Dazu legt LG bei der Signature-Serie vor allem Wert auf das Design. Das hat seinen Preis und damit liegt man hier bei satten 5.999 Euro.

Viel günstiger ist dagegen der Marshall Acton. Der Bluetooth-Lautsprecher im klassischen Design kostet 109 Euro und verwandelt zumindest optisch das Wohnzimmer in eine Rock-Bühne. Mit ihm kannst du günstig in die Marshall-Welt eintauchen. Einen Akku und damit die komplette Mobilität gibt es beim Acton jedoch nicht. Auch Multiroom-Funktionalität lässt er vermissen. Wer aber einen guten Bluetooth-Lautsprecher mit Rock-Attitüde zum vergleichsweise günstigen Preis will, ist mit dem Angebot genau richtig.

Top 5: Smartphones und Wearables

Im Bereich der smarten Begleiter bietet der Media Markt Spätshoppen fast 50 Angebote und konzentriert sich dabei bei den Handys vor allem auf Samsung und Apple. Die Smartphones der beiden Platzhirsche werden zum Teil kräftig reduziert. So gibt es das Apple iPhone XS für unter 950 Euro und Samsungs Galaxy A20e ist bereits für unter 130 Euro zu haben.

Apple iPhone XS Software iOS 12.0 Prozessor Apple A12 Bionic Display 5,8 Zoll, 1.125 x 2.436 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 2.658 mAh induktives Laden USB-Port - IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 177 g Farbe Silber, Gold, Grau Einführungspreis 64 GB: 1149 €, 256 GB: 1319 €, 512 GB: 1549 € Marktstart 21.09.2018

Richtig günstig ist auch das Angebot zum Galaxy S10 mit 128 GB Speicher. Hier verlangt Media Markt 555 Euro statt der regulären 790 Euro. Lange wird das Galaxy S11 nicht mehr auf sich warten lassen. Die aktuellen Angebote bestätigen diese Vermutung, denn so billig war das Galaxy S10 Duos bisher selten. Dazu stellt das Angebot von Media Markt zurzeit den Bestpreis dar. Wer also ein starkes Smartphone zum günstigen Preis sucht, kann hier getrost zuschlagen.

Media Markt Spätshoppen: Nur noch wenige Stunden

Der Media Markt Spätshoppen läuft nur noch wenige Stunden und endet laut Pressemitteilung am 30. Dezember um 8 Uhr Morgens. Glaubt man dem Banner auf der Seite von Media Markt, läuft die Aktion noch bis zum 2. Januar 2020. Darauf solltest du dich jedoch nicht verlassen und dein Schnäppchen im Zweifel eher früh als spät schlagen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.