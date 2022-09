Lidl: Sodastream Duo jetzt zum Top-Preis kaufen

Wasserkisten schleppen ist out. Clever ist, wer sich sein Trinkwasser zu Hause selbst mit Kohlensäure versetzt. Eine der wohl bekanntesten Möglichkeiten bietet der Sodastream Wassersprudler. Und den gibt es jetzt bei Lidl wahlweise in Schwarz und Weiß in Kombination mit einer spülmalschinengeigneten Wasserflasche aus Glas mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter zum Sonderpreis. Insbesondere in der weißen Ausführung ist der Sodastream Duo bei Lidl ein echtes Schnäppchen.

Die Vorteile eines Sodastream liegen auf der Hand

Mit dem nur 44 Zentimeter hohen Wassersprudler SodaStream Duo ist es möglich, Leitungswasser in kompatiblen Flaschen für zu Hause und unterwegs selbst zu sprudeln. Eine Glasflasche mit 1 Liter Volumen ist im Lieferumfang wie erwähnt bereits inklusive. Du kannst aber auch passende Flaschen aus Kunststoff nutzen. Außerdem ist im Lieferumfang ein sogenannter Quick Connect Zylinder enthalten, der für bis zu 60 Liter gesprudeltes Trinkwasser ausreicht; abhängig davon, wie viel Kohlensäure du pro Flasche für dein Trinkwasser wünschst. Der Hersteller verspricht zudem über einen zum Patent angemeldeten Schnellverschluss ein besonders einfaches Wechseln des Zylinders.

Was kostet der Sodastream Duo bei Lidl?

In den Filialen von Lidl kannst du das Set SodaStream Duo Start ab sofort zu einem Preis von 79,99 Euro kaufen. Zum Vergleich: Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei knapp 170 Euro. Über den Lidl Onlineshop ist zunächst nur die weiße Variante zum reduzierten Preis erhältlich. Einmalig kommen bei einer Onlinebestellung 4,95 Euro an Versandkosten hinzu.

Durchaus möglich ist, dass online auch die schwarze Ausführung in Kürze wieder zum Sonderpreis bei Lidl zu haben ist. Aber lohnt sich ein Kauf bei Lidl überhaupt? Ein Preisvergleich zeigt: Aktuell ist insbesondere die weiße Ausführung bei dem Lebensmittel-Discounter ein echtes Schnäppchen. Sie kostet in anderen Webshops momentan nämlich mindestens rund 90 Euro.

Auch Ersatzflaschen gibt es zum Sonderpreis

Solltest du auch die passenden Ersatzflaschen kaufen wollen, kannst du jetzt ebenfalls bei Lidl zum Sonderpreis zuschlagen. Allerdings nur in den Filialen. Dort kosten zwei Ersatz-Glasflaschen beim Kauf eines Sodastream Duo nur 8,49 Euro statt der sonst bei Lidl üblichen 16,99 Euro. Du bekommst also sozusagen eine Flasche gratis. Online werden aktuell statt eines UVP in Höhe von 31,99 Euro knapp 20 Euro fällig. Auch hier zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Das ist aber kein Schnäppchen. In anderen Webshops zahlst du ähnlich viel, wie ein Preisvergleich zeigt. Inklusive Versand werden bei einem Kauf im Internet mindestens knapp 22 Euro fällig.

