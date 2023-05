Lidl: Landmann-Gasgrill zum Top-Preis – nur ein Detail stört

In Zeiten, in denen die Temperaturen langsam, aber kontinuierlich steigen, nimmt bei so manchem Gartenfreund auch die Lust auf einen leckeren Grillabend wieder zu. Lidl bietet dafür das passende Zubehör: den Landmann Gasgrill Rexon Cook PTS 3.1. Der Name verrät bereits, um was für eine Art von Gasgrill es sich handelt. Es besteht nämlich Zugriff auf drei stufenlos einstellbare Hauptbrenner (Leistung jeweils 3,7 kW) und einen zusätzlichen Seitenbrenner (3 kW) für die Zubereitung von Beilagen und Saucen.

Gasgrill bei Lidl kaufen: Neues Top-Angebot gestartet

Auf der 65 × 40 Zentimeter großen Garfläche findet sich reichlich Platz für Würstchen, Steaks oder auch Grillgemüse. Zusätzlich steht ein Warmhalterost zur Verfügung. Und natürlich darf es auch an einem Thermometer im doppelwandigen Deckel nicht fehlen. Ein Sichtfenster gibt es bei diesem Gasgrill nicht, dafür bleibt der circa 36 Kilogramm schwere Gasgrillwagen über vier feststellbare Rollen mobil und der Unterschrank lässt sich über zwei Türen öffnen. So hast du stets komfortablen Zugriff auf die Gasflasche. Die Arbeitshöhe liegt bei 94 Zentimetern.

Angeboten wird der Landmann-Gasgrill mit drei Hauptbrennern von Lidl ab sofort zu einem Preis von 299 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 130 Euro auf den UVP in Höhe von 430 Euro. Und mit dem von Lidl aufgerufenen Preis ergibt sich ein echtes Top-Angebot. Denn zur Stunde ist der Landmann Rexon Cook PTS 3.1 in keinem anderen Onlineshop günstiger zu haben als bei Lidl. Beziehst du allerdings auch die Lieferkosten mit ein – sie liegen bei Lidl bei hohen 45,90 Euro – bist du laut eines aktuellen Preisvergleichs mit einem Angebot von eBay günstiger dabei. Dort zahlst du zur Stunde nämlich für den gleichen Grill inklusive Versandkosten nur 329 Euro. Du sparst gegenüber dem Lidl-Preis also knapp 15 Euro.

Den Landmann Gasgrill Rexon Cook gibt es auch mit vier Hauptbrennern.

Alternative: Landmann Rexon Cook PTS 4.1

Oder soll es doch lieber ein Gasgrill mit vier Hauptbrennern sein? Dann kannst du dich für den Landmann Rexon Cook PTS 4.1 entscheiden. Auch der ist bei Lidl jetzt preislich reduziert zu haben – für 349 Euro zuzüglich 45,90 Euro Versandkosten. Der UVP liegt laut Angaben von Lidl bei 479 Euro, woraus sich beim Aldi-Wettbewerber ein Rabatt in Höhe von 27 Prozent ergibt. Auch in diesem Fall bietet eBay laut eines aktuellen Preisvergleichs aber die günstigere Variante. Hier gibt’s den Grillwagen nämlich aktuell schon für 359 Euro inklusive Versandkosten.

