JBL Wave 100TWS ab morgen bei Aldi: In-Ear-Kopfhörer zum Sonderpreis

In-Ear-Kopfhörer zum Sonderpreis. Als „Highlight der Woche“ stehen bei Aldi Süd ab dem 12. Juli die JBL Wave 100TWS zur Verfügung. Aldi und JBL – seit 2017 ein Teil von Samsung Electronics – versprechen bis zu fünf Stunden Musikwiedergabe, wenn du die In-Ears per Bluetooth 5.0 mit einem Android-Smartphone oder einem iPhone von Apple verbindest. Das mitgelieferte Ladecase bietet dir Energie für weitere 15 Stunden Musikwiedergabe.

In-Ears von JBL bei Aldi

Damit die ergonomisch geformten Kopfhörer möglichst vielen Menschen perfekt passen, packt JBL neben einem USB-Ladekabel auch Silikon-Stöpsel in drei Größen mit in die Verpackung. Über die 8 mm großen Treiber stellt der Hersteller einen sogenannten JBL Deep Bass Sound in Aussicht. Der soll für satte Bässe in den Gehörgängen sorgen. Auf Wunsch ist es auch möglich, nur einen Ohrhörer zu verwenden, während der Zweite im Ladecase mit neuer Energie versorgt wird.

Apropos Energiezufuhr: Die Wiederaufladung des verbauten 46-mAh-Akkus soll nach Angaben des Herstellers von 0 auf 100 Prozent bei etwa zwei Stunden gelingen. Das Ladecase ist seinerseits mit einem Energiespeicher ausgestattet, der eine Kapazität von 550 mAh hat. Das Gewicht jedes Ohrhörers liegt bei rund 5 Gramm. Und natürlich ist es mit den Kopfhörern auch möglich, auf dem Handy eingehende Telefonate per Knopfdruck anzunehmen. Das Kopfhörer-Set verwandelt sich dann kurzerhand in eine praktische Freisprecheinrichtung.

Was kosten die JBL Wave 100TWS?

Wenn du Interesse an den In-Ear-Kopfhörern von JBL hast: Für 39,99 Euro gehören sie dir, wenn du ab dem 12. Juli in den Filialen von Aldi Süd zuschlägst. Ein guter Preis? Legt man den unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers zugrunde schon. Der liegt nämlich bei 59,99 Euro. Ein Preisvergleich mit anderen Händlern scheidet aktuell aber aus, weil Aldi Süd die In-Ears von JBL Stand heute in Deutschland exklusiv vertreiben zu scheint. Zumindest war es uns nicht möglich, einen anderen hierzulande aktiven Onlineshop zu finden, der die JBL Wave 100TWS ebenfalls anbietet.

Wissen solltest du auch: Bei den kabellosen JBL-Kopfhörern handelt es sich um einen Aktionsartikel. Aldi weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kopfhörer in jeder Filiale nun in einer begrenzten Anzahl zur Verfügung stehen. Sie können daher schon morgens am ersten Verkaufstag ausverkauft sein. Wichtig auch: Hersteller JBL gewährt zwei Jahre lang Garantie.