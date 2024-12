HUAWEI Watch GT 4: Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Fitnessliebhaber mit Stil

Je nachdem, ob du eine eher kantige oder filigrane Smartwatch tragen willst, gibt es die HUAWEI Watch GT 4 in zwei Größen. Das 46-Millimeter-Modell hat ein achteckiges Edelstahlgehäuse und ein etwas sportlicheres Design. Etwas kleiner ist hingegen die 41-mm-Version mit einem schmaleren Rand. So ist für jeden das optimale Modell dabei.

Huawei Watch GT 4: Der ideale Gesundheits- und Fitnessbegleiter

Nicht nur die Armbänder und das Gehäuse sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich, du kannst auch das digitale Ziffernblatt kreativ selbst gestalten. Aber nicht nur äußerlich ist die HUAWEI Smartwatch ein Hingucker. Auch der Funktionsumfang weiß zu überzeugen. So bietet die smarte Armbanduhr etwa ein umfassendes Gesundheitsmanagement rund um die Uhr. Die Watch GT 4 misst einerseits deine Herzfrequenz und deinen Schlaf, andererseits misst sie dein Stresslevel sowie deinen SpO2-Wert. Auch spezielle Tracking-Funktionen der Frauengesundheit kannst du hiermit nutzen. So hast du die wichtigsten Daten immer auf einen Blick parat.

Darüber hinaus verfügt die Smartwatch über mehr als 100 Workout-Modi und begleitet dich so auch perfekt beim Sport. Außerdem steuerst du bequem vom Handgelenk aus deine Musik, nimmst Anrufe entgegen, bekommst Kalender-Benachrichtigungen oder liest Kurznachrichten. Die HUAWEI Watch GT 4 ist dabei sowohl mit Android- als auch iOS kompatibel und daher für jeden Nutzer geeignet. Dank der Batterielaufzeit von bis zu zwei Wochen bist du zudem eine lange Zeit unabhängig von einer Steckdose und kannst ebenso in Urlauben einmal das Ladekabel zu Hause lassen.

Schon ab 179 Euro – diese Bundles lohnen sich ebenfalls

Die HUAWEI Watch GT 4 ist derzeit ab 179 Euro erhältlich und somit rund 70 Euro reduziert. Ein zweites Armband im Wert von knapp 40 Euro bekommst du hier dazu geschenkt. Es gibt aber auch mehrere Special Editions, bei denen du nicht nur ein Gratis-Armband, sondern auch noch die In-Ears FreeBuds SE 2 geschenkt bekommst. Die entsprechenden Bundles siehst du hier in der Übersicht: